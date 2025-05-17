Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kooordine Edilen 550 Kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşe Açıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kooordine Edilen 550 Kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşe Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi hayata geçirildi. Mersin’in tanınması noktasında Tarihi Kilikya Yolu’nun önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tarihi Kilikya Yolu projesiyle on binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan kültürleri, tarihi ve doğayı tanıtma imkanı sunuyor, bunu vitrine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

17.05.2025 22:18  Güncelleme: 23:49
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(ANKARA)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi hayata geçirildi. Mersin'in tanınması noktasında Tarihi Kilikya Yolu'nun önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tarihi Kilikya Yolu projesiyle on binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan kültürleri, tarihi ve doğayı tanıtma imkanı sunuyor, bunu vitrine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Antik Kilikya coğrafyasını kapsayan ve Tarsus'tan Yeşilovacık'a kadar uzanan yaklaşık 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' tamamlandı. Projenin lansmanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştirildi ve 550 kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu, lansman ile birlikte yürüyüşe açılmış oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi; Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirildi.

Başkan Seçer: "Böyle bir kentte yönetici olmaktan onur duyuyorum"

Yoğun katılımla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Meclis Salonu'nda, 'Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar' sloganıyla düzenlenen açılış lansmanı Tarihi Kilikya Yolu Tanıtım Filmi'nin gösterimi ile başladı. Lansmanda konuşan Başkan Seçer, Mersin'in kadim tarihi, doğal güzellikleri ve kozmopolit yapısıyla çok zengin bir kent olduğunu ifade ederek, Mersin'in tanıtımının önemli olduğuna vurgu yaptı. Mersin'in enerjisinin yüksek bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Böyle bir kentte doğmuş olmaktan, yaşıyor olmaktan ve yönetici olmaktan gerçekten çok mutlu oluyorum ve çok onur duyuyorum. İyi ki böyle bir halkın belediye başkanı oldum" dedi.

"Mersin, 2019'dan sonra katılımcı demokrasiyi öğrendi"

Mersin'in Selçuklu'dan Bizans'a, Asurlular'dan Hititlilere kadar önemli tarihi ve kültürel mirasa sahip bir kent olduğunu yineleyen Seçer, Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin 5 yıl önce başladığını söyleyerek, "Bu bir ekip çalışması. 'Ben bilirim, ben en iyisini bilirim, benim dediğim doğrudur' anlayışı ile yapılmadı. 2019'dan sonra Mersin'in en büyük kazanımı; katılımcı demokrasiyi öğrenmesi oldu. Üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına, sade vatandaştan en üst kademedeki yöneticiye kadar herkes bu kentin yönetimine dahil oldu. Dışarıdan gelenlerin 'bu kentin enerjisi gerçekten çok yüksek' demesine neden olan en temel unsurlardan biri de bu" dedi. Seçer, Mersin'de yaşayan herkesin kökleri farklı bir kentten olsa da 'Mersinliyim' demesi ve aidiyet geliştirmesi gerektiğini söyledi.

"Tarihi Kilikya Yolu Projesi ile Mersin'in; tarihini, kültürünü ve doğasını vitrine getiriyoruz"

Seçer, Mersin'in en büyük problemlerinden bir tanesinin 'tanınması' olduğunu sözlerine ekleyerek, "Tarihi Kilikya Yolu, şehrin tanıtımına en önemli destek verecek çalışmalardan bir tanesi. Tarihi Kilikya Yolu projesiyle; 10 binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan kültürleri, tarihi ve aynı zamanda hala bütün saldırılara rağmen kendini koruyan doğayı tanıtma imkanı sunuyor, bunu vitrine getiriyoruz. Siz bunları başarabilirseniz Mersin'i tanıtabilir ve marka kent yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece bir 'yol' hikayesi değil, dünya barışına katkı demektir"

Marka kent olmanın spordan, kültürden, sanattan, ekonomiden ve tanıtımdan geçtiğine değinen Seçer, Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin sadece bir yoldan ibaret olmadığını belirterek, Mersin'in marka kent olması için birçok alanda kazanımı olan bir proje olduğuna dikkat çekti. Seçer, "Bu proje sadece bir yol hikayesi değil. Dünyanın neresinde olursa olsun Kilikya Yolu'nu duyan, gelip görmek ve yürümek isteyen bir kişi buraya ayağını bastığı zaman her şeye katkı sunuyor. Mersin'i tanıyor, para harcıyor; ekonomisine ve sosyal barışına katkı sunuyor. Farklı tabiattaki ve milliyetteki insanların ülkemizi ziyareti, burayı tanıması, burayı takdir etmesi, bu topraklarda yaşayan herkesle tanışması, tüm bu bilinç dünya barışına katkı demektir" dedi.

"Mersin Büyükşehir, güçlü finans tablosu olan ve kaynağını en akılcı kullanan belediyedir"

Mersin'i tanıtma noktasında yaptıkları bazı çalışmalara değinen Seçer, kent merkezinde önemli tarihi binaları restore ettiklerini söyledi. Seçer, "Göreve gelir gelmez başladık ama maalesef bürokraside işler hızlı yürümüyor. Tarihi alanlar olduğu zaman bir çivi çakmak için 2 sene beklediğiniz oluyor" diye belirtti ve 'Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Projesi' kapsamında Gülnar Oteli, Karamancılar Konağı, Taş Bina, Kasaplar Çarşısı, Taşhan, Antikhan ve yıkımları tamamlanan Kırmızı Lacivert ile Özel İdare İşhanı'nın yerlerine yapılacak olan Kent Meydanı Projesi çalışmaları anlattı. Seçer, tüm bu iş ve işlemlerin kaynak ve zaman aldığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi muktedir bir belediyedir, güçlü bir finans tablosu vardır, Türkiye'nin en iyi geliri olan belediyelerden bir tanesidir ve bu kaynağı en akılcı şekilde kullanan belediyelerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'dan turlara gelen bisikletçilerin rotasında neden Mersin olmasın?"

Konuşmasında, Mersin'i EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı'nın rotalarına entegre etme hedeflerine de değinen Seçer,  Kilikya Yolu gibi projelerin, bu sürece katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirtti. Seçer, "Avrupa'dan turlara gelen bisikletçilerin rotasında neden Mersin olmasın? EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı'na üye olduk sayılır son 2.5 yıldır uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunun tanıtımını yaparız, müjdesini veririz"  ifadelerine yer verdi.

"Mersin'i özenilen noktaya getireceğiz"

Seçer, 'Uluslararası Tarsus Festivali', 'Kleopatra Bisiklet Festivali', 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu', 'Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali' gibi festivallerin önemine dikkat çekerek, "Mersin'e insanların gelmesine araç olacak, gerekçe olacak ne varsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle beraber yapıyoruz. Bizim dönemimizde adı konmuş olan çalışmalar, etkinlikler, festivaller ve yarışmaların tamamını MEDEKA (Mersin'e Değer Katanlar Kurulu) ile beraber yaptık. Şu an burada onlarca üyesi vardır, çok güzel fikirler çıkıyor" sözleriyle projelere katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti. Mersinlilerle el ele vererek Mersin'de çok daha güzel projelerin hayata geçirileceğini belirten Seçer, "Mersin halkı olarak, Mersin'e çok ama çok daha güzel değerler katacağız ve Mersin'i özenilen noktaya getireceğiz" dedi.

"Mersin'den tüm Türkiye'ye barış güvercinleri uçuracağız"

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın toplum refahı açısından önemli olduğunun altını çizen Seçer, Mersin'in, farklı kimliklerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir Türkiye modeli olduğunu belirterek, "Birliğin, beraberliğin, kardeşlik duygusunun, sevginin ve saygının olmadığı hiçbir aile mutlu ve huzurlu olamaz. Mersin büyük bir aile ise önce birliği ve beraberliği sağlayacağız. Bizim tek bir kimliğimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti devleti kimliğini taşıyoruz. Bu vurguyu da yapmak istiyorum; Mersin'den tüm Türkiye'ye barış güvercinleri uçuracağız. Hep uçurduk, uçurmaya da devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"Mersin'dekibirlikve beraberlik havasının tüm Türkiye'de olacağına inanıyorum"

Seçer, Mersin'deki birlik ve beraberlik havasının Türkiye'de de hakim olacağına inandığını söyleyerek, "Türkiye'nin izdüşümü dediğimiz Mersin'de insanlar huzur içerisinde yaşıyorsa, ayrımcılık yok ise ve kardeşçe duygular hakim olmuşsa neden Türkiye'de olmasın? Elbette olacak. O günlerde yakındır. Ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Kilikya Yolu Projesi'ne katkı sağlayan Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlara, akademisyenlere, gönüllülere ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Seçer, Mersin'i turizmde marka kent yapma hedefiyle çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Güzergah ve etaplar hakkında…

550 kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu Tarsus'tan başlıyor. 55 köyden geçen güzergah coğrafi özelliklere göre 4 ana etaba ayrıldı. Bu 4 etap; 'İpek Yolu Etabı–Tarsus- Gülek arası', 'Toroslar Etabı–Gülek-Gökler Deresi arası', 'Olba Etabı–Gökler Deresi-Silifke arası' ile 'Afrodit Etabı–Silifke-Kilikya Afrodisias (Yeşilovacık)' şeklinde belirlendi. 4 etap içinde, uzunluğu 7-27 kilometre arasında değişen 38 farklı parkur ve 125 durak belirlendi. Kadim Kilikya Yolu'nu modern çağın imkanlarıyla buluşturmak için ciddi altyapı çalışmaları da gerçekleştiren Büyükşehir tarafından proje kapsamında yürütülen teknik ve dijital altyapı çalışmaları kapsamında ise uluslararası standartlarda Grande Randonnée tarzı işaretlemeler yapıldı, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi, tanıtım ve yaygınlaştırma için https://kilikyayolu.mersin.bel.tr web sitesi açıldı ve dijital rotalar ile QR kodlar yürüyüşçülerin kullanımına sunuldu. Bu proje, fiziksel olduğu kadar dijital yönüyle de örnek bir destinasyon modeli oluşturuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kooordine Edilen 550 Kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşe Açıldı - Son Dakika

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