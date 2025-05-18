Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"Ni Tamamladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, antik Kilikya coğrafyasını kapsayan ve Tarsus'tan Yeşilovacık'a kadar uzanan yaklaşık 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"ni tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katıldığı proje lansmanı ile Kilikya Yolu, yürüyüşe açılmış oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi; Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirildi. Mersin'in sürdürülebilir kalkınma vizyonunun bir parçası olan proje, Büyükşehir'in kültür ve turizm alanındaki taşıyıcı sütunlarından bir tanesi oldu.

38 etaptan oluşan yürüyüş rotasına uluslararası standartlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Güzergah; 'İpek Yolu', 'Toroslar', 'Olba' ve 'Afrodit' etapları olarak dört bölümde şekillendi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Meclis Salonu'nda "Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar" sloganıyla düzenlenen lansman, tarihi Kilikya Yolu tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

"Böyle bir kentte yönetici olmaktan onur duyuyorum"

Lansmanda konuşan Başkan Seçer; kentin kadim tarihi, doğal güzellikleri ve kozmopolit yapısıyla çok zengin bir kent olduğunu belirterek, şehrin tanıtımının önemli olduğuna vurgu yaptı. Mersin'in enerjisinin yüksek bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Böyle bir kentte doğmuş olmaktan, yaşıyor olmaktan ve yönetici olmaktan gerçekten çok mutlu oluyorum ve çok onur duyuyorum. İyi ki böyle bir halkın belediye başkanı oldum" dedi.

Şehrin Selçuklu'dan Bizans'a, Asurlular'dan Hititlilere kadar önemli tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu yineleyen Seçer, Tarihi Kilikya Yolu projesinin beş yıl önce başladığını aktararak, şunları söyledi:

"Mersin, 2019'dan sonra katılımcı demokrasiyi öğrendi"

"Bu bir ekip çalışması. 'Ben bilirim, ben en iyisini bilirim, benim dediğim doğrudur' anlayışı ile yapılmadı. 2019'dan sonra Mersin'in en büyük kazanımı; katılımcı demokrasiyi öğrenmesi oldu. Üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına, sade vatandaştan en üst kademedeki yöneticiye kadar herkes bu kentin yönetimine dahil oldu. Dışarıdan gelenlerin 'bu kentin enerjisi gerçekten çok yüksek' demesine neden olan en temel unsurlardan biri de bu.

"Mersin'i tanıtabilir ve marka kent yapabilirsiniz"

Tarihi Kilikya Yolu, şehrin tanıtımına en önemli destek verecek çalışmalardan bir tanesi. Tarihi Kilikya Yolu projesiyle; 10 binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan kültürleri, tarihi ve aynı zamanda hala bütün saldırılara rağmen kendini koruyan doğayı tanıtma imkanı sunuyor, bunu vitrine getiriyoruz. Siz bunları başarabilirseniz Mersin'i tanıtabilir ve marka kent yapabilirsiniz. Bu proje sadece bir yol hikayesi değil. Dünyanın neresinde olursa olsun Kilikya Yolu'nu duyan, gelip görmek ve yürümek isteyen bir kişi buraya ayağını bastığı zaman her şeye katkı sunuyor. Mersin'i tanıyor, para harcıyor; ekonomisine ve sosyal barışına katkı sunuyor. Farklı tabiattaki ve milliyetteki insanların ülkemizi ziyareti, burayı tanıması, burayı takdir etmesi, bu topraklarda yaşayan herkesle tanışması; tüm bu bilinç dünya barışına katkı demektir.

Göreve gelir gelmez başladık ama maalesef bürokraside işler hızlı yürümüyor. Tarihi alanlar olduğu zaman bir çivi çakmak için iki sene beklediğiniz oluyo. Mersin Büyükşehir Belediyesi muktedir bir belediyedir, güçlü bir finans tablosu vardır, Türkiye'nin en iyi geliri olan belediyelerden bir tanesidir ve bu kaynağı en akılcı şekilde kullanan belediyelerin başında geliyor. Bizim kurumumuzun sorumluluğunda olmamasına rağmen, makul olan bir çok çalışmaya katkı sağlıyoruz."

Seçer, "Uzuncaburç-Arkeoköy Çevre Düzenleme ve Meydan Projesi"nin de sürdüğünü sözlerine ekleyerek, Mersin'in turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları anlattı. Kentin kültürel ve doğal mirasını öne çıkarmayı hedefleyen projelere verdikleri önemi vurgulayan Seçer, üniversitelerle yapılan ortak arkeoloji çalışmalarının bu çabanın bir parçası olduğunu belirtti. Teknolojiyi ve dijital mecraları etkin kullandıklarını dile getiren Seçer, farklı dillerde hazırlanmış illüstratif bir "Mersin Turizm Haritası" oluşturduklarını, bu materyalin hem görsel hem anlatı yoluyla kenti tanıttığını ve belediyenin dijital platformlarından da erişilebilir olduğunu söyledi.

"Avrupa'dan turlara gelen bisikletçilerin rotasında neden Mersin olmasın?"

Konuşmasında, Mersin'i EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı'nın rotalarına entegre etme hedeflerine de değinen Seçer, Kilikya Yolu gibi projelerin, bu sürece katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirtti. Seçer, "Avrupa'dan turlara gelen bisikletçilerin rotasında neden Mersin olmasın? EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı'na üye olduk sayılır son 2.5 yıldır uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunun tanıtımını yaparız, müjdesini veririz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'i özenilen noktaya getireceğiz"

Seçer, 'Uluslararası Tarsus Festivali', 'Kleopatra Bisiklet Festivali', 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu', 'Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali' gibi festivallerin önemine dikkati çekerek, "Mersin'e insanların gelmesine araç olacak, gerekçe olacak ne varsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle beraber yapıyoruz. Bizim dönemimizde adı konmuş olan çalışmalar, etkinlikler, festivaller ve yarışmaların tamamını MEDEKA (Mersin'e Değer Katanlar Kurulu) ile beraber yaptık. Şu an burada onlarca üyesi vardır, çok güzel fikirler çıkıyor. Mersin halkı olarak, Mersin'e çok ama çok daha güzel değerler katacağız ve Mersin'i özenilen noktaya getireceğiz" dedi.

"Mersin'den tüm Türkiye'ye barış güvercinleri uçuracağız"

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın toplum refahı açısından önemli olduğunun altını çizen Seçer, kentin farklı kimliklerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir Türkiye modeli olduğunu belirterek, "Birliğin, beraberliğin, kardeşlik duygusunun, sevginin ve saygının olmadığı hiçbir aile mutlu ve huzurlu olamaz. Mersin büyük bir aile ise önce birliği ve beraberliği sağlayacağız. Bizim tek bir kimliğimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğini taşıyoruz. Bu vurguyu da yapmak istiyorum; Mersin'den tüm Türkiye'ye barış güvercinleri uçuracağız. Hep uçurduk, uçurmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Mersin'deki birlik ve beraberlik havasının tüm Türkiye'de olacağına inanıyorum"

Seçer, Mersin'deki birlik ve beraberlik havasının Türkiye'de de hakim olacağına inandığını aktararak, "Türkiye'nin izdüşümü dediğimiz Mersin'de insanlar huzur içerisinde yaşıyorsa, ayrımcılık yok ise ve kardeşçe duygular hakim olmuşsa neden Türkiye'de olmasın? Elbette olacak. O günlerde yakındır. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kilikya Yolu Projesi'ne katkı sağlayan Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlara, akademisyenlere, gönüllülere ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Seçer, Mersin'i turizmde marka kent yapma hedefiyle çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

"Kentin tüm zenginlikleri bu projeyle vitrine taşınacak"

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Durukan, sunumunda Kilikya Yolu Projesi'nin özelliklerini aktardı. Prof. Dr. Durukan Kilikya Yolu Projesi'nin bilim, sanat, kültür, turizm ve sporun iç içe geçtiği kompleks bir proje olduğunu belirterek, "Amacımız olabildiğince çok insanın Kilikya Yolu'nda yürümesini sağlamak. Kilikya Yolu Projesi, kültürel mirasın, doğal zenginliklerin ve hatta yerel lezzetlerin tanıtılmasına katkı sağlayacak bir katalizördür" dedi.

Prof. Dr. Durukan, proje ile kentin yöresel zenginliklerinin ziyaretçiler sayesinde reklamının yapılacağını vurgulayarak, "Kentin tüm zenginlikleri bu projeyle vitrine taşınacak, bütün kültürel ve doğal mirastan yararlanılarak hepsinin tanıtımı yapılacak. Kilikya Yolu Projesi, Mersin'in evrensel değerlerini uluslararası platformda tanıtabilecek önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Bu yönüyle sadece Mersin için değil, Türkiye turizmi için de büyük fırsatlar barındırmaktadır" diye konuştu.

Durukan, projede emeği geçenlere ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkürlerini iletirken, Başkan Seçer'e de, "Vizyoner liderlik örneği gösterip desteğinizi esirgemediniz. Beş yıl önce bizi dinlediniz, 'Yola çıkın' dediniz ve biz şimdi bu noktadayız. Ülkemize, memleketimize büyük bir hizmet oldu" sözleriyle teşekkür etti.

"Bugün burada sıradan bir yürüyüş yolu açılışı yapmıyoruz"

Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, beş yıllık gönüllü ve özverili bir çalışmanın sonucunda kente kazandırılan projenin önemine dikkati çekti. Demir, "Bugün burada; tarihi ve kültürel yolların, ticaret yollarının, güzellik ve aşk yollarının harmanlanarak bir araya getirildiği; farklı kültürlerin taşınmasına vesile olan İpek Yolu'nun, uzun göç yollarının; bembeyaz kumu, turkuaz rengi denizi ile adeta mercan koylarını andıran Afrodisias Yolları'nın bir araya getirildiği tarihi bir projenin açılışını yapıyoruz" dedi.

Demir, özellikle Seçer'in vizyoner desteğiyle yürütülen çalışmanın, Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini hem yurt içinde hem de uluslararası alanda görünür kılacağını vurgulayarak, projeye katkı sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti. Lansman, kokteyl ve müzik dinletisi ile devam etti.

Güzergah ve etaplar hakkında

550 kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu Tarsus'tan başlıyor. 55 köyden geçen güzergah coğrafi özelliklere göre dört ana etaba ayrıldı. Bu dört etap; 'İpek Yolu Etabı–Tarsus- Gülek arası', 'Toroslar Etabı–Gülek-Gökler Deresi arası', 'Olba Etabı–Gökler Deresi-Silifke arası' ile 'Afrodit Etabı–Silifke-Kilikya Afrodisias (Yeşilovacık)' şeklinde belirlendi.

Dört etap içinde uzunluğu 7-27 kilometre arasında değişen 38 farklı parkur ve 125 durak belirlendi. Kadim Kilikya Yolu'nu modern çağın imkanlarıyla buluşturmak için ciddi altyapı çalışmaları da gerçekleştiren Büyükşehir tarafından proje kapsamında yürütülen teknik ve dijital altyapı çalışmaları kapsamında ise uluslararası standartlarda Grande Randonnée tarzı işaretlemeler yapıldı, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi, tanıtım ve yaygınlaştırma için internet sitesi açıldı ve dijital rotalar ile QR kodlar yürüyüşçülerin kullanımına sunuldu.