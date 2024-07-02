Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 kişi tutuklandı

Mersin\'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 15 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 72 şüpheliden 51'i tutuklandı. Operasyon kapsamında aranan 11 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

02.07.2024 10:39
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Mersin merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 72 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişilere yönelik 71 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan 1 zanlı daha yakalandı.

Gözaltı sayısının 72'e çıktığı operasyonda, şüphelilerden 5'i başsavcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 67 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 51'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon kapsamında aranan 11 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Haziran'da sosyal medya hesabından, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüphelinin yakalandığını paylaşmış, dün gözaltı sayısının 71'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Operasyon, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

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