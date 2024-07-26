Mersin'de TAMP kapsamında deprem tatbikatı yapılacak

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Mersin'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 12 Eylül'de deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

Valiliğin açıklamasına göre, "TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı" hazırlığına ilişkin, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplantı yapıldı.

Pehlivan, toplantıdaki konuşmasında, afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Tatbikatların, ilgili kurumların gerekli çalışmaları etkin şekilde yerine getirmesine imkan sağladığını anlatan Pehlivan, hazırlık sürecinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile TAMP kapsamındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Deprem tatbikatı

AFAD'ın hazırladığı tatbikat senaryosuna göre, Ecemiş fay hattında merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelecek.

Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkileneceği afet nedeniyle, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin sevki planlanacak.

TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı, 12 Eylül'de Niğde, Adana ve Konya ile eş zamanlı yapılacak.