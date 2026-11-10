Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna filminde Maria Puder'e hayat verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna filminde Maria Puder'e hayat verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna filminde Maria Puder\'e hayat verecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanı beyazperdeye taşınıyor ve Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak. Türkiye ve Almanya'da çekilecek filmde Raif Efendi rolü için görüşmeler sürerken çekimlerin bölümü Babelsberg Stüdyoları'nda yapılacak.

(İSTANBUL) - Sabahattin Ali'nin Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan romanı "Kürk Mantolu Madonna" sinemaya uyarlanıyor. Türkiye ve Almanya'da çekilecek filmde, edebiyatın unutulmaz karakterlerinden Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak. Raif Efendi rolünü üstlenecek oyuncu için ise görüşmeler sürüyor.

Türk edebiyatının en çok okunan ve kuşaklar boyunca okurlarla buluşmayı sürdüren eserlerinden "Kürk Mantolu Madonna", bu kez beyazperdeye taşınıyor. Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan romanından uyarlanacak filmin başrolünde Meryem Uzerli yer alacak. Oyuncu, romanın bağımsızlığına düşkün, güçlü ve karmaşık kadın karakteri Maria Puder'e hayat verecek.

Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios ortak yapımcılığında gerçekleştirilecek filmin senaryosunu Mert Dikmen kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturacak. Yapım şirketleriyle sözleşme imzalayan Meryem Uzerli, sinema ve edebiyat dünyasının merakla beklediği uyarlamanın açıklanan ilk oyuncusu oldu.

MARIA PUDER'İN HİKAYESİ YENİDEN ANLATILACAK

Sabahattin Ali'nin insanın iç dünyasına, yalnızlığına ve toplumsal kalıplarla çatışmasına odaklanan romanı, Raif Efendi ile Maria Puder'in Berlin'de kesişen yaşamları üzerinden aşkı, yabancılaşmayı ve bireyin kendini ifade etme arayışını anlatıyor.

Romanın en dikkat çekici karakterlerinden Maria Puder, dönemin kadınlara biçtiği rolleri sorgulayan, kendi yaşamı ve duyguları üzerinde söz sahibi olmak isteyen bir kadın olarak öne çıkıyor. Raif Efendi'nin sessiz ve içine kapanık dünyasıyla karşılaşması ise iki karakterin yaşamında derin izler bırakan bir ilişkinin başlangıcına dönüşüyor.

Meryem Uzerli'nin canlandıracağı Maria Puder, yalnızca bir aşk hikayesinin kahramanı değil, aynı zamanda özgürlük arayışı ve toplumsal beklentilere karşı duruşuyla romanın en güçlü karakterlerinden biri.

ÇEKİMLER TÜRKİYE VE ALMANYA'DA YAPILACAK

Romanın önemli bir bölümünün geçtiği Berlin, sinema uyarlamasının da başlıca çekim merkezlerinden biri olacak. Türkiye ve Almanya'da gerçekleştirilecek çekimlerin önemli bir bölümü, Almanya'nın köklü sinema üretim merkezlerinden Babelsberg Stüdyoları'nda yapılacak.

Yapımın oyuncu kadrosuna ilişkin çalışmalar devam ederken, romanın diğer başkarakteri Raif Efendi'yi kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı. Yapımcılar, rol için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Sabahattin Ali'nin bireyin yalnızlığını, aşkı ve toplumsal baskıları ele aldığı romanının sinema uyarlamasında, Maria Puder ile Raif Efendi arasındaki ilişkinin nasıl yorumlanacağı merak konusu. Filmin çekim ve vizyon takvimine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Sabahattin AliMeryem UzerliKültür SanatRaif EfendiMaria PuderEdebiyatAlmanyaTürkiyeMagazinSinemaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
2003’te kaybolan Elife’nın kızı gerçeğin peşine düştü 23 yıl sonra kayınbiraderleri tutuklandı 2003'te kaybolan Elife'nın kızı gerçeğin peşine düştü! 23 yıl sonra kayınbiraderleri tutuklandı
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:19:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna filminde Maria Puder'e hayat verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android