Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Güncel

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, 5 günlük hava durumuyla ilgili, "Perşembe günü İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bu yağışlarda perşembe günü için Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, 5 günlük hava durumu tahminini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Özdemirci, 2 Haziran Pazar günü seçimlerin yenileneceği Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi. Özdemirci, şunları söyledi:

"Önümüzdeki birkaç gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. Daha sonraki günlerde ise az bulutlu ve açık bir hava olacak. Perşembe günü için ülkemizin iç, güney ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar var. İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bu yağışlarda perşembe günü için Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü ise biraz daha yağış alanı azalıyor. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'yle, Doğu Anadolu'da da Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı yağışlar var. Cumartesi günü için ülkemizin kuzeydoğu kesiminde aralıklı yağışlar var. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış bekliyoruz. Pazar gününden itibaren ülke genelinde yağış beklentimiz yok.

Ankara, İstanbul ve İzmir hava durumu

İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Daha doğrusu önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Perşembe günü için İstanbul'da parçalı bulutlu 25 derece civarında bir hava hakim olacak. İzmir'de parçalı bulutlu 28 derece ve Ankara'da perşembe günü öğle saatten sonra yer yer kuvvetli olacak. 22 derece sıcaklık beklentimiz var. Cuma günü ise İstanbul'da 26 derece sıcaklık bekliyoruz, İzmir'de 29 derece, Ankara'da da kısa süreli sağanak yağış geçişi bekliyoruz. 23 derece sıcaklık beklentimiz var. Cumartesi günü için üç ilimizde de yağış beklemiyoruz. İstanbul'da 28, Ankara'da 26 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de de 31 derece sıcaklık bekliyoruz. Şu an yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Cuma gününden itibaren özellikle ülkemizin kuzeybatısından başlayarak sıcaklarda artış olacak. Özellikle iç kuzey ve doğu bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları göreceğiz."

Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 2 Haziran Pazar gününün hava durumu hakkında da bilgi veren Özdemirci, "Yurt geneli yağış beklemiyoruz. Genellikle az bulutu açık bir hava olacak. Hava sıcaklıklarda cuma gününden itibaren özellikle ülkemizin kuzeybatısından başlayarak artış gösteriyor. Pazar günü sıcak bir hava olacak diyebiliriz. Yer yer mevsim normallerinin üzerinde bir hava göreceğiz ülke genelinde" dedi.