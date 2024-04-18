MGM\'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
MGM, Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ( Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda ( Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
MGM, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini de belirterek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu da hatırlatılarak vatandaşlar olası tehlikelere karşı uyarıldı.
MGM'nin verilere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, seçildiği günden bu yana vatandaşları ve STK temsilcilerini kabul ederek, herkese eşit hizmet edeceklerini vurguladı. Başkan Kurnaz, İlkadım'ı gurur duyulan bir ilçe haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Doruk Erolçevik, Alanya'da büyük bir karşılama ile karşılandı. Erolçevik, şampiyon olmanın heyecanını ve hedeflerini paylaştı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından da ziyaret edilen sporcu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.
Avcılar'da, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı. Merkez Cami Sokak'ta çok sayıda araç kaldırıma park ederek yaya yolunu kapattı. Bir engelli, tekerlekli sandalyeyle kaldırımı kullanamayınca taşıt yolunda ilerlemek zorunda kaldı. Bir motokurye trafiği durdurarak engelli vatandaşa yardım etti. Bir süre yolda ilerleyen engelli kişiyi arkasındaki araçlar bekledi. Duruma tepki gösteren engelli, 'Kaldırıma park eden sürücüler yüzünden buradan geçemedim. Şehirde yaşamasını bilmiyorlar.' dedi. Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, kaldırımın üzerine araçlarını park eden sürücülere hatalı parktan 690 lira cezai işlem uyguladı.
Mohammed Salem'in çektiği fotoğrafta, Gazze'deki İsrail hava saldırısında ölen beş yaşındaki yeğeninin kefene sarılı cesedine sarılan Inas Abu Maamar yer alıyor. Jüri, fotoğrafın dayanılmaz bir kayba dair tüm hissi yansıttığını belirtti. Ayrıca, diğer dallarda da savaşlar, mülteci krizleri ve iklim değişikliği gibi konulara dair fotoğrafların ödüle layık görüldüğü belirtildi.
AKP ve MHP grupları, CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulunarak, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek, hizmet etmeyi temenni etti.
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