MGM'den hava durumu uyarısı - Son Dakika
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MGM'den hava durumu uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu da hatırlatılarak vatandaşlar olası tehlikelere karşı uyarıldı.

18.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

MGM, Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ( Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda ( Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini de belirterek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu da hatırlatılarak vatandaşlar olası tehlikelere karşı uyarıldı.

MGM'nin verilere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

MGM\'den hava durumu uyarısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MGM'den hava durumu uyarısı - Son Dakika

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