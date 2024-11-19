MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında görüş ayrılığı olduğu iddialarını kesin bir dille reddederek "İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz" dedi.

19.11.2024 11:08
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarının açık olduğu dedikodularına açıklık getirdi.

"FİTNEBAZLAR İYİCE AZITTI"

"Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda olan dostane yolculuğumuz ve bağımız sarsılmazdır" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin özüdür. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevgisiyle hemhal olmuştur. Fitnebazlar iyice azıttı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Aramızda hiçbir görüş ayrılığı olamaz. İttifakımızda görüş ayrılığı yok" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Türk ve Türkiye Yüzyılı uyanışını şuurla kavrıyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımız gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Önümüze dikilen sanal korkuluklar yıkılacak. Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kopmuş hiçbir şeytan herhangi bir kötülük yapamayacaktır. Bakmayalım çatık kaşla birbirimize, başka Türkiye yok, dönmeyelim sırtımızı birbirimize. Bir ve birlikte hilale doğru gidelim emin adımlarımızla.

"SİYONİST BARBARLIK KATLANARAK ARTIYOR"

Türkiye'nin çevresi sancılı bir bölgedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. İsrail Lübnan'a ateşkes önerisi sunduktan kısa süre sonra Beyrut'u havadan vurmuştur. Birkaç gün önce Gazze'ye yağdırılan bombalar yüze yakın masumu öldürmüştür. Siyonist barbarlık katlanarak artıyor. İsrail'in durdurulması ve soykırım suçlularından hesap sorulması bir insanlık onuru ve adalet konusudur.

"TÜRKİYE İSRAİL'E TAVRI NETTİR"

Türkiye'nin İsrail'e karşı tavrı nettir. Türkiye İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. Türkiye tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'e ticareti durdurmuştur. Böylesi bir durumda ülkemizi karalama çabası Siyonizm'e hizmettir.

Adil bir dünya çağrısı yapan ülkelerin Rusya ve Ukrayna savaşını kışkırtması, İsrail'in katliamlarına sponsor olmaları ikiyüzlülük değil midir? Sürdürülebilir bir gezegen inşa etmekten çok var olanı yıkmaktır. Dünyada 600 milyon çocuk yoksullukla pençeleşiyor. Lafla peynir gemisi yürütmenin bir sonucu yoktur.

İZMİR'DE 5 ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ FACİA

İzmir'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 evladımız hayatını kaybetti. Kendi çocuklarımızı gelecek nesillerimizi konuşmalı ve dert etmeliyiz. Sorunlu ailelerin çocuklarını ruhen kazanmakla birlikte çok ciddi şekilde takip etmeliyiz. Mesele sadece maddi yardımlarla sınırlı görülmemelidir. Çocukların korunması devletin görevidir.

"MAKAM VE KOLTUĞA MERAKIMIZ YOK"

Türkiye'de terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyeceksek baş göz üstüne deriz. Makam ve koltuğa merakımız yok. Yeter ki düşmanlarımıza karşı bir ve beraber olalım. Mevzubahis vatansa bir ve beraberiz.

"PKK KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Dün terörist başının uşağı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkınız yok. Gelin bir olalım."

MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Devlet Bahçeli, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Zafer musaboğlu:
    Devlet BAHÇELİ ADAMDIR 8 71 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Süpersiniz! 1 37 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    bilmiyorsunuz ki bu ittifaka yapılan kötülük Türkiye'ye yapılmış hainliktir Türkiye'nin hayali bu ikili 3 34 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Bunun nasıl bir önemi olabilir...Ne faydasını gördük? Birini iceride birini de dışarıda besliyoruz...Haftada bir böyle konuş diye bence çok para bile alıyor.Neyse bir de vaktimizi almasın. 35 0 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ:
    Allahın izni milletin takdiri ile ilk secimde yolcusunuz 29 2 Yanıtla
  • sezai duran:
    Herşeyi beraber yaşarsınız inşallah.??????? 28 3 Yanıtla
  • Fatih .:
    Siyasete 65 yaş sınırı getirilsin 28 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    İkinizinde canı chenneme 21 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    zilliyetçi parti başkanı demleniyor 9 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Darbeler sayesinde devlet de söz hakkı edinen .......takımı dolmuş yorumlara. Sandık gelsin herkes boyunun ölçüsünü alır ,geçmişte olduğu gibi. 0 3 Yanıtla
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