Mikrolink, Vodafone ile Yeni İş Birliği - Son Dakika
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Mikrolink, Vodafone ile Yeni İş Birliği

Mikrolink, Vodafone ile Yeni İş Birliği

Mikrolink, Vodafone'un çözüm ortağı oldu, Türkiye'de iletişim hizmetlerini güçlendirecek.

04.10.2024 12:22
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Telekomünikasyon ve bilişim sektöründe anahtar teslim projeler yürüten Mikrolink, imzalanan yeni network çözüm ortaklığı anlaşmasıyla 4 yıl boyunca Vodafone'un çözüm ortağı olacağını duyurdu. Vodafone'un network operasyonlarının yüzde 75'inin sorumluluğunu alan şirket, operasyonel faydaların yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni çalışmalar için de hazırlıklara başladı.

Mikrolink'ten yapılan açıklamaya göre; Sektöre malzeme ve ekipman tedariki sağlayarak bugün dünyanın 3 farklı kıtasında global bir sistem entegratörü olarak hizmet veren Mikrolink, Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerine, yüksek mühendislik gerektiren veri merkezi projeleri için tasarım ve planlama çözümleri sağlayarak, sektördeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

'YENİ ÇAĞIN BEKLENTİLERİNE UYGUN, İLERİ TEKNOLOJİLİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ'

Mikrolink'in Türkiye Genel Müdürü Taşkın Öktem, "Mikrolink olarak telekomünikasyon ve bilişim sektöründe uzun zamandır standartları belirliyor ve bugün dünyanın 3 farklı kıtasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vodafone ile yıllardır ortak vizyonda, karşılıklı güven içerisinde çalışıyor ve yeni çağın beklentilerine uygun, ileri teknolojili çözümler sunuyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde yüksek teknolojiyi ve operasyonel becerimizi kullanarak telekomünikasyon çözümleri üretiyoruz. Sektörün uzman isimlerinin bulunduğu kadromuzla, 7 gün 24 saat sorunsuz hizmet veriyoruz. Vodafone'la aramızdaki sinerjinin asıl kaynağı da global kalite anlayışımız olduğu için karşılıklı memnuniyet içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Vodafone network çözüm ortaklığı ihalesiyle ilgili bilgiler paylaşan Öktem, şunları ekledi:

"Vodafone ile uzun yıllardır iş birliği içerisindeyiz ve yeni dönemde, sorumluluğumuz altında bulunan İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerine ek olarak Batı Karadeniz ve Güney Marmara bölgelerinde de Mikrolink kalitesiyle kesintisiz iletişim için çalışacağız. Böylece, Türkiye'nin yüzde 75'inden fazlasından sorumlu olacağız."

'EKİBİMİZE EK OLARAK 400 NİTELİKLİ ÇALIŞANI DAHA İSTİHDAM ETTİK'

En iyi hizmeti ve yönetimi sağlamak adına, güçlü bir insan kaynağı oluşturduklarını ifade eden Öktem, "Batı Karadeniz ve Güney Marmara bölgelerinde Sakarya ve Bursa merkezli iki bölge müdürlüğü kurduk ve mevcut ekibimize ek olarak 400 nitelikli çalışanı daha istihdam ettik" dedi.

'ANLAŞMA KAPSAMINDA MİKROLİNK, VODAFONE'UN TÜM TÜRKİYE'DEKİ VERİ MERKEZİ İŞLETME & OPERASYON ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU'

Mikrolink ve Vodafone'un birçok farklı projede iş birliği yaptığını vurgulayan Öktem, "Veri merkezi sektöründe uçtan uca çözümler sunan Açık Holding'e bağlı bir şirket olarak, sahip olduğumuz deneyimimizle veri merkezi projelerinde yer alıyoruz. Bu yeni anlaşma ile de Vodafone'un Türkiye genelindeki farklı lokasyonlarda bulunan veri merkezlerinde işletme ve yönetim çözüm ortağı olarak görev alıyoruz. Mikrolink ve Vodafone dünya genelinde de birlikte çalışmaya devam ederek başta İngiltere olmak üzere Katar ve Almanya gibi ülkelerde de iş birliği yapıyor ve telekomünikasyon çözümleri üretiyor. Şirketler, gelecek dönemde de insan odaklı projelerde bir araya gelerek geleceğe değer katmayı hedefliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Operasyon, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikrolink, Vodafone ile Yeni İş Birliği - Son Dakika

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