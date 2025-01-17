Minik Bakan Egehan'ın İddialı Vaatleri - Son Dakika
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Minik Bakan Egehan'ın İddialı Vaatleri

10 yaşındaki Egehan, hitabet yarışmasında kendine hayran bırakarak eğitimde yenilikçi vaatler sundu.

17.01.2025 20:31
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Ödevleri kaldırıp tatilleri uzatan minik Bakandan öğretmenlere ikramiye ve 5 yıldızlı otel vaadi

Hitabet yarışmasının birinci olan 10 yaşındaki Egehan, bakanlık vaatleri ve özgüveniyle hayran bıraktı

DENİZLİ - Denizli'de bir okulda düzenlenen "Milli Eğitim Bakanı olsaydınız neler yapardınız" konulu hitabet yarışmasının birincisi olan 10 yaşındaki Egehan, özgüveni ve vaatleriyle kendine hayran bıraktı. Arkadaşlarına tablet, uzun tatil ve ödevleri kaldırma vaadi veren minik Bakan, öğretmenlerini de ikramiye ve 5 yıldızlı otelde tatil ile unutmadı.

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen Dönem Sonu Faaliyet Haftası etkinlikleri hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Etkinliklerle karne öncesinde öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir ara sunmayı amaçladı. Bu kapsamda Çal Gazi İlkokulu'nda düzenlenen "Milli Eğitim Bakanı olsaydınız neler yapardınız?" konulu hitabet yarışması, etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri oldu. Sınıflarında birinci olan öğrenciler, sahnede yenilikçi fikirlerini paylaşırken özgüvenleriyle göz doldurdu.

Yarışmanın en dikkat çeken ismi, 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Egehan Çomak oldu. Güçlü hitabeti ve sıra dışı vaatleriyle okul bahçesinde öğrenci, öğretmen ve velilerden büyük alkış alan Egehan, konuşmasıyla izleyicileri hem güldürdü hem düşündürdü.

Egehan Çomak, eline mikrofonu alarak yaptığı konuşmasında hem eğlenceli hem de iddialı vaatlerini sıraladı:

"Saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili öğrenciler; ben Milli Eğitim Bakanı Egehan Çomak, Ankara'dan Çal ilçesini ziyaret etmeye geldim. Gezdim, Çal Karası üzümünden yedim. Çok güzel, siz de yiyin tamam mı? Ankara'dan elim boş gelmedim. Her öğrenciye bir adet tablet hediye edeceğim. Her sınıfa hologram getireceğim. Tatil günlerini uzatacağım ve ödevleri kaldıracağım. Değerli öğretmenler, sizi de unutmadım. Öğretmenler Günü'nde her öğretmene 1 maaş ikramiye ve 5 yıldızlı otelde 3 gün tatil hediye ediyorum. Sayın Okul Müdürü Mehmet Buldanlı, okulumuzu güzelleştirdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Egehan'ın bu etkileyici konuşması, okul bahçesinde büyük alkış alırken öğretmenler tarafından da takdirle karşılandı. Çal Gazi İlkokulu Müdürü Mehmet Buldanlı, etkinliğe katılan tüm öğrencilere ve onları destekleyen velilere teşekkür ederek, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Minik Bakan Egehan'ın İddialı Vaatleri - Son Dakika

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