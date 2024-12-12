Msb Kaynakları: Münbiç'in Terörden Temizlenmesi Bizim İçin Memnuniyet Verici

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Bu pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, " Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında Suriye Milli Ordusu'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir" değerlendirmesinde bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterinin 9 Aralık'ta kaza kırıma uğradığını belirten Aktürk, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini kaydederek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" dedi.

"Ülkemiz Suriye'de terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta"

Tuğamiral Aktürk, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni bir döneme girilen Suriye'de en başından beri Suriye halkının yanında olan; Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz; bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir.

Bu kapsamda, bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

"Son bir haftada 223 şahıs yakalandı"

Sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir hafta içerisinde 223 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 13 bin 527 olduğunu söyledi. Aktürk, son bir haftada engellenen 596 şahıs ile birlikte yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 93 bin 326'ya ulaştığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 8 Aralık'ta ABD, 10 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Bakanları ile telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldığını söyleyen Aktürk, "9 Aralık'ta, Ankara'da düzenlenen 15'inci Büyükelçiler Konferansı'na katılmış, ardından Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanını kabul etmiş, 10 Aralık'ta, helikopter kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız için Isparta'da düzenlenen törene komuta kademesi ile birlikte katılmış, 11 Aralık'ta Irak Asker, Sanayileşme Kurumu Başkanını, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilen Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu, Mali'nin Ankara Büyükelçisi ile Madrid Büyükelçimizi kabul etmiştir. Sayın Bakanımız yarın da TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacaktır" dedi.

" İsrail, 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye topraklarını işgal etmektedir"

İsrail'in haksız ve hukuksuz saldırılarına ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı tavrını açıkça ortaya koyan ülkemiz, en başından bu yana saldırıların durdurulması gerektiğini her fırsatta ifade ederek, uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet etmiştir. Ancak İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye'de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz. Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırılar, İsrail de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır."

MSB kaynakları: Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir

MSB kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah'ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağının sorulması üzerine, "Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" dedi.

"Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı" yapılmaya çalışıldığına ilişkin haberlere ilişkin Bakanlık kaynakları, "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/ YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ile ilgili soruyu kaynaklar, "Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında Suriye Milli Ordusu'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir" diye yanıtladı.

"Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır"

Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili kaynaklar, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir" bilgisini verdi.