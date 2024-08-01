MSB: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin ise "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" bilgisini paylaştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şüra kararlarının devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 588 (Irak 770, Suriye 818) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz'da icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara, tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara/tüneller dahil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda; el ve sis bombası, mayın/el yapımı patlayıcı; havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

"Son bir haftada yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi"

Sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir" dedi. Aktürk ayrıca son bir haftada yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucunun ele geçirildiğini kaydetti.

24 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının tespit edildiğini ifade eden Aktürk, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır" dedi.

"Bakanımız yarın Ukrayna Savunma Bakanı ile bir araya gelecek"

Bakan Yaşar Güler'in büyükelçi kabulleri ve temaslarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız, 26 Temmuz'da Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi ve Askeri Ataşesi ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki ABD Savunma ve Kara Ataşesi ile Hava Ataşesi'ni kabul etmiş, 30 Temmuz'da ülkemize resmi ziyarette bulunan ve Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Endonezya Savunma Bakanı ile görüşmüştür. 31 Temmuz'da Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul eden sayın Bakanımız, bugün Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılacaktır.

Bu vesileyle, KKTC'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Sayın Bakanımız, yarın da ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek Ukrayna Savunma Bakanı ile bir araya gelecektir."

" İsrail'in saldırılarını Yemen ve Lübnan'a yöneltmesi çatışmaların yayılması riskini artırmaktadır"

Aktürk, açıklamasında İsrail'in haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan saldırılarını ve katliamlarını sürdürmeye devam ettiğini söyleyerek, "İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Aktürk, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görev yapan ve 30 Temmuz 2024 tarihinde şehit olan deniz elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü'ye bir kez daha başsağlığı diledi.

"Bugüne kadar 17 yerdeki orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile destek sağlandı"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına destekte bulunulduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" bilgisini paylaştı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planladığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları yarın açıklanacaktır. Sonuçlar; e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir" dedi.