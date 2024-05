MSB: Savunma ve güvenlik alanları tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

Güncel

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, "Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; Bakanlığımızın Savunma ve Güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam bin 970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirildiğini, 2 bin 741 mayın/el yapımı patlayıcının tespit ve imha edildiğini ve bin 21 mağara/sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Aktürk, şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer unsurlar tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, 17 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta 4 adet F-16 uçağı ile muharip uçak geçişi yapılacak, 19 Mayıs'ta Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser icra edilecektir. Ayrıca, her zaman yanlarında olduğumuz engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden olan Cerbe Deniz Savaşı'nın (14 Mayıs 1460) 464'üncü, ilk Türk Amirali Çaka Bey'in Bizans donanmasına ağır kayıplar verdirerek kazandığı 1'inci Koyun Adaları Zaferi"nin 934'üncü yıl dönümünü kutluyor, olimpiyat ve Dünya şampiyonluklarının ardından Avrupa şampiyonluğunu da kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'u bir kez daha tebrik ediyoruz.

"HUDUTLARDA, 1 OCAK'TAN İTİBAREN YASA DIŞI YOLLARDA GEÇMEYE ÇALIŞAN 3 BİN 981 ŞAHIS YAKALANDI"

47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağarada muhtelif miktarda; uçaksavar ve tanksavar silahı, roketatar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makinalı tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 741 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, bin 21 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; 493'ü son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 981 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen bin 675 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 54 bin 117 olmuştur.

"KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50. YILI KAPSAMINDA TÖRENLER YAPILACAK"

11 Mayıs'ta beraberinde komuta kademesi ile Marmaris'e giden Sayın Bakanımız; Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Denizkurdu-II Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmış, 14 Mayıs'ta Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı ile bölgesel güvenlik konuları ve ikili askeri iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmiştir. Tüm Ada'ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında resmi törenler ve anma yürüyüşleri, TCG Anadolu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve denizde geçit töreni, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekiplerinin gösteri ve selamlama uçuşları, bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması, ağaç dikimi, sergi ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 50'nci yıla özel logo tasarımı, anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır. Bu vesileyle Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

"İSRAİL, SALDIRILARINI SÜRDÜRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Mayıs'ta aldığı Filistin'in Birleşmiş Milletler çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası toplum, bölgede sükunete yönelik adımlar atsa da İsrail saldırılarını sürdürmeye, masum Filistinlileri öldürmeye ve yerlerinden etmeye devam etmektedir. İsrail, hukuk tanımayan insanlıktan uzak saldırılarını artık durdurmalıdır. Bölgesel istikrar ve kalıcı barışın sağlanması adına, sarf edilen tüm gayretlerin sürdürülmesini ve kalıcı barışın bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmektedir. Bu çerçevede; Birleşik ve müşterek harekatta, katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleri ile harbe hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla 9 Mayıs'ta başlayan ve Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen EFES-2024'ün Fiili Atışlı Arazi Safhası başarıyla devam etmektedir.

"TASARRUF TEDBİRLERİNE EN FAZLA UYAN BAKANLIKLARDANIZ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna Savunma Bakanı'nın Ankara ziyaretinde nelerin görüşüldüğüne dair sorulara şu cevabı verdi:

"Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Rüstem Umerov'u ülkemizde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduk. Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmede; Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz, Karadeniz'de gerilimin önlenmesi gerektiğine olan inancımız ve Montrö Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz Tahıl Girişiminin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir."

Bakanlık yetkilisi Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapacağına dair sorular üzerine de şunları söyledi:

"Halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; Bakanlığımızın Savunma ve Güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir."