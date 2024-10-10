Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, İstanbul Turizm Fuarı'na Katıldı

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(MUĞLA)- 2'inci İstanbul Turizm Fuarı'na katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İstanbul Turizm Fuarı geleceği olan bir fuar. Turizmin önde gelenleri ile bugün bir aradayız. Belediyeler turizm gelirleri üzerinden doğrudan bir gelir elde etmese de, herhangi bir şekilde bir vergi ve kazancı olmasa da, özellikle yerel ekonomiyi ve kırsal kalkınmayı desteklemesi açısından önemli bir sektör" dedi.

İstanbul'da Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2'nci İstanbul Turizm Fuarı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay, belediye başkanları ve çok sayıda turizm paydaşı katıldı.

"Ortak akıl stratejisinin turizmde de tartışılması gerekiyor"

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, turizmin tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğine işaret etti ve turizmde kentlerin kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu, "Yerel ve fonksiyonel olarak sektörün güçlendirilmesi gerekiyor. Sistemi akılcı bir hale getirmeliyiz. Ortak akıl stratejisinin turizmde de tartışılması gerekiyor. Güçlü reformları hayata geçirmeliyiz. İstanbul kendi içinde Muğla, Adana, Trabzon'un kendi içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yapılan iyi şeyleri bir kenara itemeyiz. Birtakım kaygılar, kişisel ihtiraslar ve bugünkü siyasi atmosfer meseleyi tıkıyor. Turizmin gerçek yüzünü konuşmalıyız. Gerçek anlamda kol kola vermeliyiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2.İstanbul Turizm Fuarı belediye başkanları oturumunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'ın moderatörlüğünde turizm konusu işlendi.

"Turizm anlamında, kendi kayıtlı nüfusumuza göre pay alıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmin yerel kaynakları kullandığını, kırsal kalkınmayı ve yaklaşık yüz sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen bir alan olduğunu vurgulayarak belediyelerin turizmden doğrudan gelir elde edemediğini, kentin 1 milyon nüfusu olmasına rağmen 6,5 milyon turist ağırlayarak altyapısına ciddi bir baskı yaratıldığını belirtti. Başkan Aras, şunları kaydetti:

"İstanbul Turizm Fuarı geleceği olan bir fuar. Turizmin önde gelenleri ile bugün bir aradayız. Belediyeler turizm gelirleri üzerinden doğrudan bir gelir elde etmese de herhangi bir şekilde bir vergi ve kazancı olmasa da özellikle yerel ekonomiyi ve kırsal kalkınmayı desteklemesi açısından önemli bir sektör. Turizm yaklaşık yüz civarında ayrı sektörü doğrudan ve dolaylı olarak destekliyor. Turizmci tamamen yerel kaynakları kullanıyor. Turizmcinin aslında doğrudan ve dolaylı olarak kattığı o kadar çok değer var ki burada saymakla bitmez. Turizm anlamında, kendi kayıtlı nüfusumuza göre pay alıyoruz. Muğla'nın nüfusu 1 milyon; bugün itibarıyla Muğla'ya giren turist sayısı ise 6,5 milyon. Biz 1 milyon lira kazanıyoruz, 6,5 milyon lira harcıyoruz. Bu sürdürülebilir değil. Ayrıca turistin geldiği yerlerde altyapıya ciddi bir baskı yaratılıyor. Yol, trafik, kanalizasyon, su krizi hepimizin gündeminde. Çevre, atık gibi birçok konuda belediyelerin üzerinde bir yük oluşturuyor. Ancak belediyeler bunun karşılığında hiç bir şey alamıyor. Yani 1 milyon 56 bin nüfusum var, ona göre pay alıyorum ama 6,5 milyon lira harcıyorum.

"Muğla'mızı dünya markası yapmak için master planımız hazır"

Muğla'nın turizmini daha üst noktaya taşımak için bir master planı üzerinde çalışıyoruz. Biz Muğla'mızı dünya markası yapmak için Büyükşehir Belediyesi olarak Turizm Araştırma Geliştirme Planı Platformu kurduk. 31 Ekim'de Muğla'daki bütün inisiyatifleri topluyoruz. Hatta Muğla dışından kamu, özel sektör, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarını hepsini bir masada topluyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile de bir araya gelip bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu planı tüm paydaşlarımız sahiplendiği zaman Muğla'mızı marka kent yapmış olacağız. Turizmde markalaşmak için diğer başlıklarında altının doldurulması gerekiyor. Tüm paydaşlarımızla oluşturacağımız master planına uymamız gerekir. Temizlik hizmetlerinden tutun da taksicilere kadar bu planı uygulayalım ki dünyada marka şehirler arasında yer alalım."

"Belediyelere motorlu taşıtlar ve konaklama vergisinden pay verilmeli"

Belediyelerin turizm hizmetlerini sürdürebilmesi için konaklama vergisinden yerel yönetimler olarak pay alması gerektiğini belirten Aras, mevcut vergi sisteminin turizmciler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu dile getirdi. Başkan Aras, ayrıca motorlu taşıtlar vergisinden belediyelere kesin bir oran aktarılması gerektiğini vurguladı. Belediyelerin görevlerinin kentte güçlü bir altyapı, kanalizasyon sistemi kurmak, şehrin geleceği için düzenli katı atık tesisleri yapmak, yollarından, tarımına vatandaşların ve şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için huzurlu bir kent yaratmak olduğunu söyleyen Başkan Aras Dünya Kenti Muğla vizyonu ile turizmde marka olan Muğla'yı turizmin başkenti yapmak için çalıştıklarını belirtti.