YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
MUĞLA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MUĞLA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 2.626
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 663.292
Geçerli Oy : 635.491
Katılım Oranı : % 81,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 54,99349.438
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,69207.744
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,6936.180
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,8311.605
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,7711.239
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,137.210
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,31.896
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,261.626
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,251.613
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,181.153
YTPİSMAİL FENER% 0,161.047
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,15957
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,14873
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,11702
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,08510
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06384
TKHCİHAN TAN% 0,06368
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,05297
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,05291
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,03205
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,02153
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 99,57
Katılım Oranı : % 74,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 57,2362.220
AK PARTİMEHMET TOSUN% 32,4435.266
DEM PARTİMEHMET POLAT% 4,264.634
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,561.698
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,371.485
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,81881
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,67728
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,3329
BTPMAHMUT AĞSU% 0,28304
TKPAHMET AKSÜT% 0,24265
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,22236
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,15164
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,13140
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,0997
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0884
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0776
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0772
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0333
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,4916.836
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 27,398.020
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 5,961.746
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,391.580
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,76515
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,73213
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,2985
SAADETESAT KONUR% 0,2778
BTPZEHRA MISIR% 0,2366
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,258
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1339
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,1133
MİLLETFATMA USLU% 0,0516
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 45,627.325
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 38,726.218
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,651.229
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,37380
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,52244
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,26202
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,92147
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,69111
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,4877
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,2236
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,2235
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1423
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1117
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0813
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 45,4345.589
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 26,7126.806
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,0524.131
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,71714
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,68682
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,41412
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,32325
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,32321
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,29290
TKPALTAN TÜREL% 0,24235
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,2195
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,13131
DSPEDA ALBAYRAK% 0,11108
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,1104
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,1104
BTPFADİME AMAÇ% 0,1103
YTPYASİN CANYURT% 0,1102
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 57,244.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,712.903
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,68126
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,7657
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,4735
SAADETAHMET ERGİN% 0,4634
BTPEMİR TORAMAN% 0,1713
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,1511
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,1310
HÜDA PARSELAHATTİN GÖZÜNGÜL% 0,097
HKPHÜSEYİN KAYA% 0,054
VATAN PARTİSİCEM ÖZBEN% 0,054
TİPGÜLCAN GÜZEL% 0,043
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 60,115.643
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,538.727
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,74974
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,85222
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,54140
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3591
BTPYUSUF YENİ% 0,2360
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1847
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,1538
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,1230
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0822
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 0,0718
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,0615
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 44,7524.415
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,1222.430
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,865.381
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,53835
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 1544
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,74406
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,32172
BTPABDULLAH PEKER% 0,1582
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,155
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0846
HKPAYÇA ORAL% 0,0841
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0739
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0634
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0632
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0630
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,0211
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,3237.864
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,8923.355
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 7,925.622
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,211.569
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,93660
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,74527
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,68480
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,31221
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,3211
DPYUSUF YILDIZ% 0,2141
BTPASYA FATMA KAYA% 0,19138
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,175
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0964
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0752
MİLLETİZZET USLU% 0,0534
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,1646.349
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,3332.653
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,636.124
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,562.361
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,51.390
TİPBADE DUDU TAKIM% 1,091.005
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,85782
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,38350
SAADETMURAT TEKİN% 0,31290
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,29267
APSALİH ÖNEL% 0,25234
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,17157
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,15142
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,14131
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,12114
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0762
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 46,9816.175
MHPALİM UZUNDEMİR% 35,3612.174
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,524.311
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,4481
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,82281
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,72249
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,41143
TKPFATMA ASLAN% 0,35122
SAADETMURAT İKİZ% 0,2585
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2277
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2173
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2171
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1863
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1553
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1240
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,133
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 61,3625.848
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 22,999.684
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,193.451
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,21931
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,66697
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,44608
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,86363
BTPRESUL ÖZDİL% 0,33140
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,33137
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,27115
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1459
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,1146
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,1145
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 57,6210.625
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 34,936.440
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,28420
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,79329
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 1185
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,84155
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,68126
BTPİHSAN BULUT% 0,3259
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1732
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1324
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,1121
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0713
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,0611
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 51,7716.362
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 39,1912.386
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,311.994
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,17370
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,58183
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2681
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2271
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,1446
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,1237
HKPŞENOL KAYA% 0,131
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,0827
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,0619

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUĞLA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nubia, yapay zeka odaklı yeni ürünlerini tanıtacak
    15:09 Nubia, yapay zeka odaklı yeni ürünlerini tanıtacak

    ZTE'nin alt markası Nubia, 9 Nisan'da yapay zeka odaklı yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu. Şirket, lansmanla birlikte 'yeni bir çağın' başlangıcı olacağını belirtti. Nubia'nın yapay zekaya dayanan yeni bir cihaz sunması bekleniyor.

  • Elif'in Polislik Macerası ve Arkadaşlık Dengeleri
    15:09 Elif'in Polislik Macerası ve Arkadaşlık Dengeleri

    Elif seneler sonra kavuştuğu Yaman'a ve onun yakın çevresine polislik refleksiyle yaklaşır, en başta da Rüya'ya güveni yoktur. Edinilen yeni bilgiler, Elif'in haklı mı yoksa haksız mı olduğunu gösterecektir. Elif polis kimliği ile girdiği dünyada elinde öyle bir anahtar tutuyordur ki, kiminin kurtuluşu kiminin de kabusu olacaktır. Özge tarafından Güven'den tamamen kopması için tehdit edilen Neslihan, denize düşerken Serhan'a sarılmak zorunda kalır. Düğüm kimsenin hesaba katmadığı biri sayesinde çözülür ama Serhan kendisini yeniden olayların merkezine koyacak bir oyun alanı bulmuştur bile. Babası Zafer'in karanlık mirasından kendini sıyırmak zorunda olan Tolga'ya Yaman el verir. Mekanda bütün gençler el birliği ile çocuklar için bir eğlence düzenler. Asi ve Alaz, ölümle burun burunayken birbirlerine ilan-ı aşk ettikten sonra, ilişkilerinde atladıkları boyutun farkındadırlar. Fakat etkinlik sırasında Rüya bütün dünyasını alt üst eden bir bilgi edinir. Şimdi bir karar vermek zorundadır. Sonraki adımları ile Elif'i haklı mı çıkaracak, yoksa Yaman'a duyduğu büyük aşka sadık mı kalacaktır?

  • YouTube Music Android uygulamasının 'Paylaş' sayfası tasarımı değişti
    15:09 YouTube Music Android uygulamasının 'Paylaş' sayfası tasarımı değişti

    YouTube'un uygulama ailesi, Google'ın birinci parti uygulamalarına göre farklı bir tasarım dili benimsiyordu. Artık 'Paylaş' butonuna tıklamak, ekranın üçte ikisini kaplayan ızgara tabanlı bir sayfa yerine, ekranda beş kadar hedefi gösteren çok daha küçük ve kullanışlı bir kaydırma çubuğunu açıyor. Yeni tasarım, tek elle kullanımı kolaylaştırırken, daha az görsel karmaşa ve hızlı erişim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, YouTube Music'in diğer özellikleri de güncellendi ve kullanıcı deneyimi iyileştirildi.

  • Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs, Çarşaf İle İnmek İsterken Hayatını Kaybetti
    15:08 Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs, Çarşaf İle İnmek İsterken Hayatını Kaybetti

    Adana'nın Çukurova ilçesinde, depremde hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak aşağı inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

  • TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'deki seçimi üçüncü sırada tamamladı
    15:08 TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'deki seçimi üçüncü sırada tamamladı

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan yerel seçimlerde üçüncü sırada yer aldı. Baş, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi ve destek verenlere teşekkür etti.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir
    15:08 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, aziz milletin sandık vasıtasıyla verdiği mesajın önemli olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'yi yöneten iktidarın değişmediğini vurgulayarak, erken seçim yaygarası koparan çevrelerin aymazlık ve ahlaki çarpıklık içinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, MHP'nin seçim sonuçlarını başarı olarak değerlendirdiğini ve mücadelesinin süreceğini söyledi.

  • CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: Kayseri'de 4 belediyemiz oldu
    15:08 CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: Kayseri'de 4 belediyemiz oldu

    CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'de dört belediye kazandıklarını belirterek, sorumluluklarının arttığını ve halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını söyledi.

  • Cemil Tugay:
    15:08 Cemil Tugay: "İktidarı Alacağız ve Türkiye'de İnsanlara Umut Verecek Yönetimi Gerçekleştireceğiz"

    Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.

  • Bursa'da Yaya Geçidinde Kadın Hayatını Kaybetti, İki Kızı Yaralandı
    15:07 Bursa'da Yaya Geçidinde Kadın Hayatını Kaybetti, İki Kızı Yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve iki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızlarının tedavisi devam ediyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Rekor Oyla Seçildi
    15:07 CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Rekor Oyla Seçildi

    CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, teşekkür mesajında birlikte başarıya imza attıklarını ve şehri daha güzel günlere taşıyacaklarını belirtti.

  • Esenler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı
    15:07 Esenler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı

    Esenler'de bir iş merkezinin kontrollü yıkımı sırasında iş makinesi operatörünün tek hamlesiyle 5 katlı bina yerle bir oldu. Yıkım sırasında büyük panik yaşandı ve yan taraftaki iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

  • Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
    15:06 Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu inşaat işçisi Rasim Yılmaz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:54 Seçim sonuçlarını yorumlayan Ümit Özdağ, vatandaşa trip attı Seçim sonuçlarını yorumlayan Ümit Özdağ, vatandaşa trip attı
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: MUĞLA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement