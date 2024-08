Muhalefet Partileri TBMM'yi Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

Güncel

(ANKARA) - CHP, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP ortak dilekçe vererek, TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında verilen AYM kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından muhalefet partilerinin temsilcileri, olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin hazırlanan dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na teslim etti.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İdris Şahin ile Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, ortak katıldıkları basın toplantısında, sundukları dilekçeye ilişkin bilgi verdi ve Meclis'in 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıldığını bildirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, "Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi'nce karar verilmesi mümkün değildir" denilmişti. Mahkeme, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

(Sürecek)