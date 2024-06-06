Afyonkarahisar Belediye Başkanı, mühürlenen iş yerleriyle ilgili ifade verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı, mühürlenen iş yerleriyle ilgili ifade verdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mühürlenen iş yerleriyle ilgili olarak Afyonkarahisar Valiliği tarafından yazılı ifade istendi. Köksal, verdiği ifadede işlemlerin hukuka uygun olduğunu belirtti. İşletmeci ise ruhsat başvurusu yapmasına rağmen hala ruhsat verilmediğini iddia etti.

06.06.2024 16:12
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AFYONKARAHİSAR'da iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenen spor salonunun Iraklı işletmecisinin şikayetiyle Afyonkarahisar Valiliği tarafından Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi. Valiliğe resmi yazıyla ifade veren Başkan Köksal, basın açıklamasında, "Yaptığımız işlem tamamen hukuka uygun, kanuni bir işlem" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi 20 Nisan'da kent genelinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürledi. Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal da 5 iş yerinin mühürleme işlemine bizzat katıldı. Mühürlenen iş yerlerinden 1'i olan spor salonunun işletmecisi Iraklı Moussa K. Gatea, iddiaya göre, iş yerini açması için istenen belgeleri tamamlayıp, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Bir süre ruhsat için bekleyen Gatea kendisine olumlu yanıt verilmediği gerekçesiyle Afyonkarahisar Belediyesi hakkında İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlık, Afyonkarahisar Valiliği'ne gönderdiği yazıyla olayın araştırılmasını istedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Vali Yardımcısı Fatih Topuz imzasıyla Afyonkarahisar Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "Afyonkarahisar Valilik makamının 24/05/2024 günü onay ve 27/05/2024 gün ve 43556 sayılı görev emirleri uyarınca tarafımdan yürütülmekte olan araştırma nedeniyle; müşteki Irak uyruklu Moussa K. Gatea'nın spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği gerekli evrakları hazırlayıp tamamladığını, belediyeye teslim ettiğini ve teslim edildiğine dair herhangi bir alındı belgesi verilmediğini bu süreçte defalarca bekletildiğini, 'İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak' denilerek ruhsat verilmediği iddialarına ilişkin olarak yazılı ifadenizi, 5271 sayılı CMK'nın 147'nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükler ile bir avukatın hukuki yardımından yararlanabileceğiniz göz önünde tutularak en geç 06/06/2024 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermenizi, aksi halde ifade vermemiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

'IRAKLI KİŞİYE AİT HERHANGİ BİR RUHSAT TALEBİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR'

Başkan Burcu Köksal ise resmi yazıyla valiliğin talebine yanıt verdi. Olayla ilgili bugün görüntülü basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Iraklı bir kişinin işletmiş olduğu, kanuna aykırı, ruhsatsız olarak işlettiği bir işletme belediyemiz tarafından mühürlendi. Bunun üzerine de valilik tarafından bahse konu yazı tarafımıza gönderildi. Yaptığımız kayıtlarda, incelemelerde, tetkiklerde belediye kayıtlarımızda Iraklı kişiye ait herhangi bir ruhsat talebinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani bizim yaptığımız işlem tamamen hukuka uygun, kanuni bir işlem" dedi.

'KONUDAN VALİ HANIMIN HABERDAR OLMADIĞINA İNANIYORUM'

Bu işlemle ilgili valilik tarafından kendilerine bir yazı gönderildiğini aktaran Köksal, şöyle dedi:

"Bu konudan Vali Hanımın haberdar olmadığına inanıyorum. Çünkü yazının altında vali yardımcısının ismi ve imzası var. Kendisiyle seçimden sonra da diyalog kurduk. Zaman zaman görüştük, hatta birkaç gün öncesinde kendisini aradım, şehir dışındaydı. Müsait olduğunda arayacağını söyledi. Bununla ilgili olarak ben böyle bir yazının kendisinin bilgisi dahilinde olmadan gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü Vali Hanım beni arayıp, 'Bir vatandaşın böyle bir iddiası var, böyle şeyler söylüyor, bununla ilgili nedir işin aslı' diye telefonda sorabilirdi diye düşünüyorum. Buradan bütün herkese sesleniyorum. Biz Afyonkarahisar'ı, bu memleketi seven, yurtsever, vatansever insanlarla birlikte yöneteceğiz. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Afyonkarahisar'da her iki kişiden birinin oyunu alarak yüzde 51'lik bir oy oranı ile seçildim. İnsanların seçilmişe saygı duyması gerekiyor. ve belediye olarak biz de bir kurumuz. Vatandaşa hizmet etmekle mükellefiz. Tıpkı devletin diğer resmi kurumları gibi biz de bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek durumundayız. ve bu hizmeti yaparken de bütün kurumlarla birlikte iş birliği içinde çalışırsak, bütün kurumlarla birlikte iyi niyetle hareket edersek, Afyonkarahisar kalkınır, gelişir. Ben buna inanıyorum ve bundan sonra da Afyonkarahisar'ı sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla, muhtarlarla, tüm resmi kurumlarla, bu memleketi seven, vatansever insanlarla birlikte yöneteceğimizin bir kez daha altını çiziyorum."

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Moussa K. Gatea ise 2008'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, esnaf odası kaydı, çalışma izni ve vergi levhası bulunduğunu belirterek, "Dükkan mühürlenmeden önce ruhsat başvurusu için gittim. Ruhsat vermek için beklettiler. 2-3 günde bir belediyeye gidiyorum. Hala ruhsat vermiyorlar" dedi.

HABER: Ali Fuat GÜÇLÜER- KAMERA: AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediye Başkanı, mühürlenen iş yerleriyle ilgili ifade verdi - Son Dakika

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