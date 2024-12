Muş, Çay Tüketiminde Üçüncü Sırada

Güncel

MUŞ - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye'de en çok çay tüketen 3. şehrin Muş olduğunu açıkladı. Muş'ta yılda 70 ton kuru çay satıldı.

Türkiye, çay tüketiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak bilinirken, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni veriler dikkat çekti. ÇAYKUR'un yayımladığı listeye göre, en çok çay tüketen iller arasında Muş ön plana çıkıyor. Listeye göre Türkiye'de en çok çay tüketilen şehirlerarasında Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra Bitlis ve Ağrı bulunuyor. Özellikle Muş, Türkiye genelinde en çok çay tüketilen üçüncü şehir olarak dikkat çekti. Muş genelinde toptancılar tarafından yıllık yaklaşık 70 ton kuru çay satıldı. Karadeniz, çayın Türkiye'deki anavatanı olarak bilinse de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ki yoğun çay tüketimi dikkat çekiyor. Muş'ta çay, en çok soğuk havalarda ısınmak için kullanılırken sohbet ortamlarını ise vazgeçilmez içeceği oldu. Çay tüketimi açısından dikkat çeken Muş'ta kahvaltıdan akşam buluşmalarına kadar hemen her an çay tüketiliyor.

Muş'ta çay ocağı işletmeciliği yapan Yılmaz Alak, "ÇAYKUR tarafından bir araştırma yapılmış. Türkiye'de en fazla çayın tüketildiği yerler arasında önce Gaziantep, sonra da Şanlıurfa sonra ise Muş geliyor. Ben de Muşlu bir esnaf olarak bunu gözlemleyebiliyorum. Bizim bölge çok soğuk olduğu için, insanlar ısınmak amacıyla bol bol çay içiyor. Ayrıca yazları sıcak ve kurak geçtiği için, insanlar susuzluklarını gidermek için de çayı tercih ediyor. Bir başka neden olarak, bölgedeki mutfak kültürünü söyleyebilirim. Burada yemekler genelde ağır ve et ağırlıklı oluyor. Özellikle yemeklerden sonra çay içme alışkanlığı oldukça yaygın. Çay, misafir ağırlamada da vazgeçilmez bir ikramdır. Sabah, öğle, akşam fark etmeksizin her zaman çay içiliyor. Ben de işletmemde bazen 50 demlik çay demlediğim günler yaşıyorum. Bazı müşterilerimiz, kaliteli bir çay içmek istedikleri için üst üste 40-50 bardak çay içebiliyor. İlimizde en son yaptığımız bir sayımda 200 tane çay ocağı olduğunu öğrendik" dedi