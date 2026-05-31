Narin Güran İçin Yeniden Yargılama Çağrısı

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran için İstanbul Şişhane'de bir araya gelen aile üyleri ve aktivistler, dosyada ciddi çelişkiler ve hukuka aykırılıklar bulunduğunu iddia ederek yeniden yargılama çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran için İstanbul Şişhane'de bir araya gelen aile üyeleri ve aktivistler, basın açıklaması yaptı. "Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu" adına açıklamayı okuyan aktivist Lorin Melek Borak, dosyada ciddi çelişkiler ve hukuka aykırılıklar bulunduğunu savundu, yeniden yargılama çağrısı yaptı.

"SADECE BİR ÇOCUĞU ANMAK İÇİN DEĞİL, VİCDAN İÇİN BURADAYIZ"

Açıklamada, sekiz yaşında hayatını kaybeden Narin Güran için adalet talebinin dile getirildiği belirtilerek, "Bugün burada yalnızca bir çocuğun ardından yas tutmak için değil, adalet duygusunun ağır biçimde zedelendiği bir süreç karşısında vicdanın sesini yükseltmek için toplandık" denildi.

"İKİ YILA YAKLAŞTI, DOSYADAKİ ÇELİŞKİLER GİDERİLMEDİ"

Narin Güran'ın kaybolmasının ve cansız bedenine ulaşılmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, kamuoyunda "adalet yerini buldu" algısı oluşturulmaya çalışıldığı ancak dosyada yer alan çelişkilerin sürdüğü iddia edildi.

"Dosya genelinde teknik tartışmalar, hukuka aykırılıklar ve çelişkiler tüm ağırlığıyla varlığını sürdürmektedir" denildi."

"MAĞDURDAN SUÇLU, SUÇLUDAN MAĞDUR YARATILDI"

Yargılama sürecine yönelik sert eleştirilerin yer aldığı açıklamada, "Bu dosyada mağdurdan suçlu, suçludan mağdur yaratılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Borak, "Bir anne, bir amca ve bir ağabey; cesede teması sabit olan bir kişinin sürekli değişen beyanları esas alınarak mahküm edilmiştir" dedi.

"TEKNİK DELİLLER BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN"

Dosyada delil olarak sunulan teknik verilerin de tartışmalı olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna kesin sonuç gibi sunulan baz kayıtları, kamera analizleri ve dijital incelemeler; bağımsız uzman raporlarına göre bilimsel ve hukuki temelden yoksundur."

Aile lehine olan teknik bulguların ise dikkate alınmadığı belirtilerek, "Uzman raporları ve tanık beyanları yargılama sürecinde dışarıda bırakılmıştır" denildi.

"YENİ RAPORLAR AİLENİN EVDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Açıklamada, yeni teknik incelemelere de dikkat çekilerek, "Mahküm edilen aile üyelerinin olay anında kendi evlerinde olduklarını ve olağan yaşam akışı içinde bulunduklarını gösteren bulgular bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Telefon kayıtları ve dijital verilerin de organize suç iddiasını desteklemediği savunuldu.

"İSTİSMAR BULGULARI YETERİNCE ARAŞTIRILMADI"

Adli Tıp raporlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerin yer aldığı açıklamada, çocuğun bedeninde istismara işaret eden bulgular bulunduğu ancak bunların yargılamada yeterince ele alınmadığı belirtildi.

"PSA tespitine ilişkin bulgular uzmanlar tarafından istismar göstergesi olarak değerlendirilmesine rağmen, bu husus yargılama sürecinde yeterince tartışılmamış ve cinayet saiki yönünden ciddi bir boşluk bırakılmıştır" denildi."

"MASUMİYET KARİNESİ AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Platform, yargılama sürecinin temel hakları ihlal ettiğini savunarak, "Adil yargılanma hakkı gasp edilmiş, masumiyet karinesi ayaklar altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"DOSYA YENİDEN VE BAĞIMSIZ ŞEKİLDE İNCELENSİN"

Platform, dosyaya ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada öne çıkan talepler şöyle:

Dosyanın bağımsız ve tarafsız uzmanlar tarafından yeniden incelenmesi

Tüm teknik verilerin kamuoyu denetimine açık şekilde yeniden değerlendirilmesi

Aile lehine delillerin dosyaya dahil edilmesi

Dosyadaki çelişkilerin eksiksiz biçimde ortaya çıkarılması

Olay yerinde keşif yapılması

Yargı sürecinin medya baskısı ve algıdan arındırılması

"BU ÜLKENİN VİCDANINA SESLENİYORUZ"

Açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ülkenin vicdanına sesleniyoruz: Narin ve ailesi için adalet istiyoruz."