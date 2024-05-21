Narkoçelik-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkoçelik-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-18' operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemek için kararlı olduklarını belirtti.

21.05.2024 08:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Ağrı, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Nevşehir, Çankırı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.

210 ekip ve 865 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narkoçelik-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkoçelik-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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