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Nasrallah: İsrail'in suikastine sessiz kalamayız - Son Dakika
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Nasrallah: İsrail'in suikastine sessiz kalamayız

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'yi suikastla öldürmesinin cevapsız kalmayacağını belirterek, olası bir savaş ilanında Lübnan'ın çıkarlarının savaşı sonuna kadar götürmelerini gerektireceğini söyledi.

Nasrallah: İsrail\'in suikastine sessiz kalamayız
03.01.2024 - 21:43,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'yi Beyrut'ta suikastla öldürmesinin "cevapsız ve cezasız kalmayacağını" belirterek, olası bir savaş ilanında Lübnan'ın çıkarlarının savaşı sonuna kadar götürmelerini gerektireceğini söyledi.

Nasrallah, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla Hizbullah'ın başkent Beyrut'a düzenlediği anma programına video-konferans ile katıldı.

İsrail'in düzenlediği suikastte öldürülen Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi için Hamas ve Filistin halkına başsağlığında bulunan Nasrallah, şunları ifade etti:

"Dün Dahiye'de yaşanan olay büyük ve tehlikeli bir suçtur, buna karşı sessiz kalamayız. Bu konuda fazla konuşmaya gerek yok. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak."

Hizbullah ile savaşmayı düşünenlerin pişman olacağını ifade eden Nasrallah, "Bizimle savaşın bedeli ağırdır. Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." dedi.

Lübnan'da İsrail ile çatışmaların 8 Ekim'de başladığını hatırlatan Nasrallah, "Lübnan'daki cepheyi, Gazze'deki mazlum halklarımıza destek için açtık. Bu eylemi, Lübnan'daki zorlukları da göz önünde bulundurarak, stratejik vizyonumuzu ve Gazze'ye destek verme ihtiyacımızı dikkate alarak yürüttük." diye konuştu.

Kaynak: AA
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