Naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı

Naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, YKS sayısal alanda Türkiye 636'ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı'na yerleşti. Zorlu yaşam koşullarına rağmen eğitiminden vazgeçmeyen genç, dersbaşı yapacağı günü heyecanla bekliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dersbaşı yapacağı günü heyecanla bekliyor.

Akseki'de geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet, yaklaşık 12 yıldır çalışma dönemlerinde ailesiyle ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşamını sürdürüyor.

Okuldan ve derslerinden kalan zamanlarda ebeveynlerine yardım eden genç, tatillerini ise çoğu zaman tomrukların kabuklarını soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi.

Naylon çadırdan Hacettepe Tıp'a

Günün büyük bölümünü fiziksel güç gerektiren işlerde geçirmesine rağmen eğitiminden vazgeçmeyen Ahmet Deniz, fırsat bulduğu her an derslerinin başına geçti.

Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önemli bir başarı elde eden Ahmet, sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı'na girmeye hak kazandı.

Ahmet'in başarısı, ailesine büyük sevinç ve gurur yaşattı.

"İmkansız diye bir şey bulunmadığını gördük"

Baba Mehmet Deniz, AA muhabirine, oğlunun başarısından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ahmet'in derslerini hiçbir zaman ihmal etmediğini belirten Deniz, oğlunun kendi azmiyle başarıya ulaştığını ifade etti.

Oğluna ders çalışması konusunda baskı yapmadıklarını anlatan Deniz, "Biz Ahmet'e hiçbir zaman 'Ders çalış.' demedik. O, bütün imkansızlıklara rağmen kendi imkanlarını oluşturdu. Severek, isteyerek ve büyük bir azimle çalıştı." dedi.

Oğlunun başarısının diğer gençlere de örnek olmasını dileyen baba Deniz, "Ahmet'in Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Onun başarısıyla bütün gençler için başarının önünde hiçbir engel olmadığını, imkansız diye bir şey bulunmadığını gördük. Ahmet'in başarısının diğer gençlerimize de umut olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Anne Yıldız Deniz de oğlunun başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Ahmet'in zorlu çalışma koşullarına rağmen eğitiminden vazgeçmediğini anlatan Deniz, "Oğlumun başarısından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bugünlere gelmesinde öğretmenlerinin çok büyük emeği var. Başta öğretmenleri olmak üzere oğluma destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Aileme yaşattığım mutluluk çok değerli"

Ahmet Deniz ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak en büyük hedeflerinden birine ulaştığını söyledi.

Ailesine büyük mutluluk yaşatmanın kendisi için çok değerli olduğunu aktaran Deniz, başarıya ulaşmasında hedeflerinin önemli rol oynadığını belirtti.

Ailesinin daha iyi şartlarda yaşamasını istediğini anlatan genç, "Ailemin daha iyi şartlarda yaşamasını ve onları bu zorlu hayattan kurtarmayı istedim. Bu düşünce bana çalışırken güç verdi." dedi.

Deniz, tatillerde ailesine yardım ettiğini, orman işlerinde çalıştığını vurgulayarak, yaşadığı zorlukların ders çalışma hedefinden vazgeçmesine neden olmadığını dile getirdi.

"Başarı için telefon ve sosyal medya kullanımını sınırlayın"

Sınava hazırlanan gençlere önerilerde bulunan Deniz, "Telefon ve sosyal medyadan biraz uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar dikkati çok dağıtıyor. Hedefe ulaşmak için düzenli, sabırlı ve isteyerek çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Başarısıyla takdir toplayan Ahmet Deniz, "Bundan sonraki hedefim, ülkeme ve milletime faydalı, iyi bir Türk hekimi olmak. Başta ailem olmak üzere üzerimde emeği bulunan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Cep Telefonu, Mehmet Deniz, Antalya, Türkiye, Akseki, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis’in ölümüne soruşturma 2 doktor gözaltında Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümüne soruşturma! 2 doktor gözaltında
Semih’in ölümünde şüpheden sanık yararlandı Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu Semih'in ölümünde şüpheden sanık yararlandı! Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
Fransa’da Haenel’in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV’den kaldırıldı Fransa'da Haenel'in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV'den kaldırıldı
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti
Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı
Lüks otelde 30 milyon TL’lik hesap Katarlı şeyh sırra kadem bastı Lüks otelde 30 milyon TL'lik hesap! Katarlı şeyh sırra kadem bastı

12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 13:03:37. #7.13#
SON DAKİKA: Naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement