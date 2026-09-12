Naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dersbaşı yapacağı günü heyecanla bekliyor.

Akseki'de geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet, yaklaşık 12 yıldır çalışma dönemlerinde ailesiyle ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşamını sürdürüyor.

Okuldan ve derslerinden kalan zamanlarda ebeveynlerine yardım eden genç, tatillerini ise çoğu zaman tomrukların kabuklarını soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi.

Naylon çadırdan Hacettepe Tıp'a

Günün büyük bölümünü fiziksel güç gerektiren işlerde geçirmesine rağmen eğitiminden vazgeçmeyen Ahmet Deniz, fırsat bulduğu her an derslerinin başına geçti.

Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önemli bir başarı elde eden Ahmet, sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı'na girmeye hak kazandı.

Ahmet'in başarısı, ailesine büyük sevinç ve gurur yaşattı.

"İmkansız diye bir şey bulunmadığını gördük"

Baba Mehmet Deniz, AA muhabirine, oğlunun başarısından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ahmet'in derslerini hiçbir zaman ihmal etmediğini belirten Deniz, oğlunun kendi azmiyle başarıya ulaştığını ifade etti.

Oğluna ders çalışması konusunda baskı yapmadıklarını anlatan Deniz, "Biz Ahmet'e hiçbir zaman 'Ders çalış.' demedik. O, bütün imkansızlıklara rağmen kendi imkanlarını oluşturdu. Severek, isteyerek ve büyük bir azimle çalıştı." dedi.

Oğlunun başarısının diğer gençlere de örnek olmasını dileyen baba Deniz, "Ahmet'in Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Onun başarısıyla bütün gençler için başarının önünde hiçbir engel olmadığını, imkansız diye bir şey bulunmadığını gördük. Ahmet'in başarısının diğer gençlerimize de umut olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Anne Yıldız Deniz de oğlunun başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Ahmet'in zorlu çalışma koşullarına rağmen eğitiminden vazgeçmediğini anlatan Deniz, "Oğlumun başarısından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bugünlere gelmesinde öğretmenlerinin çok büyük emeği var. Başta öğretmenleri olmak üzere oğluma destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Aileme yaşattığım mutluluk çok değerli"

Ahmet Deniz ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak en büyük hedeflerinden birine ulaştığını söyledi.

Ailesine büyük mutluluk yaşatmanın kendisi için çok değerli olduğunu aktaran Deniz, başarıya ulaşmasında hedeflerinin önemli rol oynadığını belirtti.

Ailesinin daha iyi şartlarda yaşamasını istediğini anlatan genç, "Ailemin daha iyi şartlarda yaşamasını ve onları bu zorlu hayattan kurtarmayı istedim. Bu düşünce bana çalışırken güç verdi." dedi.

Deniz, tatillerde ailesine yardım ettiğini, orman işlerinde çalıştığını vurgulayarak, yaşadığı zorlukların ders çalışma hedefinden vazgeçmesine neden olmadığını dile getirdi.

"Başarı için telefon ve sosyal medya kullanımını sınırlayın"

Sınava hazırlanan gençlere önerilerde bulunan Deniz, "Telefon ve sosyal medyadan biraz uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar dikkati çok dağıtıyor. Hedefe ulaşmak için düzenli, sabırlı ve isteyerek çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Başarısıyla takdir toplayan Ahmet Deniz, "Bundan sonraki hedefim, ülkeme ve milletime faydalı, iyi bir Türk hekimi olmak. Başta ailem olmak üzere üzerimde emeği bulunan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.