Nepal Dışişleri Bakanı, kriz yardımları için Çin'e teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal Dışişleri Bakanı, kriz yardımları için Çin'e teşekkür etti

Nepal Dışişleri Bakanı, kriz yardımları için Çin\'e teşekkür etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, kriz anında yapılan cömert yardımlar nedeniyle Çin'e minnettar olduklarını söyledi. Çin'in Nepal Büyükelçisi Zhang Maoming ile görüşen Khanal, iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu ve uluslararası toplumdan tazminat talep edeceklerini belirtti.

Video Biçimi: 1080 x 1920 25.0fps MP4

Dosya Boyutu: 53.92 MB

HABER: Nepal Dışişleri Bakanı, afet yardımında bulunan Çin'e teşekkürlerini iletti

TARİH: 4 Eylül 2026

UZUNLUK: 00: 00: 47

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Gündem

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Nepal'de kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, kriz anında yaptığı cömert yardımlardan dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, kriz anında yaptığı cömert yardımlardan dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Khanal perşembe günü Çin'in Nepal Büyükelçisi Zhang Maoming ile gerçekleştirdiği görüşmede, Himalayalar'ın doğal ekosistemini paylaşan Çin ve Nepal'in iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtti. Khanal, iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu konusunda Çin ile aynı görüşü paylaştıklarını ifade etti.

Çin de dahil olmak üzere hiçbir ülkeden "iklim adaleti tazminatı" talep etme niyetinde olmadıklarını kaydeden Khanal, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması çerçevesinde uluslararası toplumdan tazminat talep edeceklerini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Dış Politika, Güncel, Nepal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal Dışişleri Bakanı, kriz yardımları için Çin'e teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
86 tonluk dev operasyon Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı 86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı
Yüz ifadesine dikkat ’Yakışıklı Mısırcı’yı illallah ettiren kadın Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın
Kraldı, ortada kaldı Mauro Icardi’ye şok üstüne şok Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok
Isparta’da polisten hayat kurtaran müdahale “Heimlich“ diyerek yardım istedi Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
iPhone 18 bekleyenlere kötü haber Fiyat tahmini dudak uçuklattı iPhone 18 bekleyenlere kötü haber! Fiyat tahmini dudak uçuklattı
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü Odadan ABD askeri çıktı 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza 500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:33:57. #7.13#
SON DAKİKA: Nepal Dışişleri Bakanı, kriz yardımları için Çin'e teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement