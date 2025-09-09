Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın "Kudüs" hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş - Son Dakika
Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın "Kudüs" hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş

09.09.2025 18:38
Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın "Kudüs" hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ordusunun Hamas liderlerine düzenlediği suikast saldırısının ardından Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırıdan sonra Hamas'ın müzakere timine yönelik saldırının talimatını verdiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırı talimatını dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırı sonrası verdiğini ileri sürdü.

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.

NETANYAHU: DOĞU KUDÜS'TEKİ SALDIRININ ARDINDAN TALİMATI VERDİM

Saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi. Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.

Bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi. Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu.

"SALDIRIYA 10 SAVAŞ UÇAĞI KATILDI"

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde; saldırıda toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını ise saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını iddia etti. Saldırıya 10 savaş uçağının katıldığı, 1800 metreden füze fırlatıldığı belirtildi.

HAMAS: YARALANANLAR VAR

Saldırıya ilişkin TRT Arabi'ye konuşan Hamas yetkilisi, "Hamas müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var" dedi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişilerin öldüğünü belirtti.

"TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ"

İsrail basını ayrıca; ABD Başkanı Trump'ın Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini yazdı. Saldırı anında müzakere heyetinin Trump'ın önerisini görüştüğü belirtiliyor.

KATAR'DAN KINAMA

Katar'dan yapılan açıklamada İsrail'in saldırısının kınandığı ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz."

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: KATAR'IN YANINDAYIZ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısına, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: AA

