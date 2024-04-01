NEVŞEHİR SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:20  Güncelleme: 02:21
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 241
Açılan Sandık Oranı : % 96,79
Kullanılan Oy : 63.800
Geçerli Oy : 61.686
Katılım Oranı : % 79,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,1832.190
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,6721.386
MHPADNAN DOĞU% 6,163.797
CHPMEHMET BİLGİN% 3,161.946
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,641.010
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,87539
SAADETMERVE IŞIK% 0,44273
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,27164
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,1275
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 0,163
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,0958
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 0,0743
DİĞER% 0,0743
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0532
MİLLETNADİ KAYNAK% 0,0531
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 0,0214
HKPBAYRAM KARKIN% 0,0211
HAK-PARZEYCAN KAHRAMAN% 0,0211
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET EROĞLU% 66,272.434
AK PARTİERCAN ERTAŞ% 29,761.093
CHPKEMAL AYTEKİN% 2,0776
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAHADIR% 0,622
SAADETHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,4918
İYİ PARTİSADULLAH BİÇER% 0,4115
ZAFER PARTİSİZEKERYA BİLADA% 0,166
BTPHALİL UÇMAZ% 0,166
HÜDA PAREDİB AYDIN% 0,083
AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 97,22
Katılım Oranı : % 84,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 35,683.273
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 35,43.247
AK PARTİÖMER ÖNAL% 19,471.786
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,35307
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 2,72249
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,9789
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,9385
BTPMURAT KAZANCI% 0,5248
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,3633
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,2321
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,1312
TKPYELİZ KARACA% 0,1312
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,1110
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 49,963.544
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 40,132.847
MHPYUSUF GEMİCİ% 8,88630
SAADETSERKAN KARASU% 0,4532
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,2719
ZAFER PARTİSİBUĞRA BİLGİN% 0,1410
HÜDA PARSEZAİ KILINÇ% 0,17
BTPONUR MUSTAFA ÇELİKSOY% 0,075
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERKAN ÇİFTCİ% 61,144.808
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 33,142.606
CHPEROL SİPAHİOĞLU% 4,54357
YENİDEN REFAHERSİN BAŞAR% 0,3830
ZAFER PARTİSİBARAN KOYUNCU% 0,3225
SAADETNADİR DOĞAN% 0,2923
BTPİBRAHİM GÜLMEZ% 0,18
HÜDA PARSİRAÇ DURMAZ% 0,097
HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 42,11.273
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 30,52923
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 20,17610
AK PARTİHACI KAYA% 2,6179
TKPIŞIK ALTUĞ% 1,8556
BTPBARIŞ GÖVEÇ% 1,2237
BAĞIMSIZALİ AVCI% 0,4313
MHPHULUSİ KURT% 0,3310
YENİDEN REFAHRAMAZAN ÖZBURUN% 0,39
SAADETABDURRAHMAN ALTUNDAL% 0,26
DSPALİ ARSLAN GÜVENÇ% 0,13
HÜDA PARİSMAİL KILINÇ% 0,13
ZAFER PARTİSİHASAN BURAK YAĞCI% 0,072
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 43,152.076
AK PARTİRIZA AYDIN% 29,581.423
MHPCELALETTİN GÜVEN% 24,881.197
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 1,7584
SAADETMEHMET ERKEK% 0,2311
ZAFER PARTİSİADİL SAYIN% 0,199
BTPALİ ÖKSÜZ% 0,126
HÜDA PARADNAN ÇAMTAY% 0,15
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 35,345.170
MHPMUSTAFA ÖZ% 35,095.134
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 24,63.599
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 1,61236
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1,37200
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,72106
DİĞER% 0,4160
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,3551
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,230
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1421
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,114
HÜDA PARİDRİS YEŞİLMEN% 0,0710

Kaynak: AA

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