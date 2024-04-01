NEVŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|249
|Toplam Seçmen
|:
|82.820
|Açılan Sandık
|:
|249
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|66.269
|Geçerli Oy
|:
|63.941
|Katılım Oranı
|:
|% 80,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|RASİM ARI
|% 52,03
|33.268
|AK PARTİ
|MEHMET SAVRAN
|% 34,5
|22.061
|MHP
|ADNAN DOĞU
|% 6,25
|3.996
|CHP
|MEHMET BİLGİN
|% 3,24
|2.074
|YENİDEN REFAH
|NAİL ÇELİK
|% 1,68
|1.072
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK AŞIKOĞLU
|% 0,96
|614
|SAADET
|MERVE IŞIK
|% 0,48
|310
|DEM PARTİ
|HELİN ELİF GEYİK
|% 0,22
|140
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ALTUNTAŞ
|% 0,13
|85
|BTP
|IŞIL ÖZDEMİR
|% 0,13
|82
|DSP
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|% 0,1
|63
|HÜDA PAR
|YAHYA AYDIN
|% 0,08
|52
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,08
|49
|MİLLET
|NADİ KAYNAK
|% 0,05
|35
|TKH
|AYŞE GÜMÜŞ
|% 0,03
|17
|HAK-PAR
|ZEYCAN KAHRAMAN
|% 0,02
|12
|HKP
|BAYRAM KARKIN
|% 0,02
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET EROĞLU
|% 66,27
|2.434
|AK PARTİ
|ERCAN ERTAŞ
|% 29,76
|1.093
|CHP
|KEMAL AYTEKİN
|% 2,07
|76
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAHADIR
|% 0,6
|22
|SAADET
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|% 0,49
|18
|İYİ PARTİ
|SADULLAH BİÇER
|% 0,41
|15
|ZAFER PARTİSİ
|ZEKERYA BİLADA
|% 0,16
|6
|BTP
|HALİL UÇMAZ
|% 0,16
|6
|HÜDA PAR
|EDİB AYDIN
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 35,7
|3.360
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 35,51
|3.342
|AK PARTİ
|ÖMER ÖNAL
|% 19,41
|1.827
|BAĞIMSIZ
|İSMET İNCE
|% 3,29
|310
|İYİ PARTİ
|GÖKÇEN AKER
|% 2,71
|255
|SAADET
|LEVENT İLLEEZ
|% 0,97
|91
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED YARDIMCI
|% 0,93
|87
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,52
|49
|YENİDEN REFAH
|AHMET EDEPLİ
|% 0,37
|35
|YTP
|GÖKHAN EROĞLU
|% 0,22
|21
|DEM PARTİ
|ÖMER DÜNDAR
|% 0,13
|12
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,13
|12
|HÜDA PAR
|MEHMET YAZGİL
|% 0,11
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER İNCE
|% 49,96
|3.544
|AK PARTİ
|BÜLENT AKSOY
|% 40,13
|2.847
|MHP
|YUSUF GEMİCİ
|% 8,88
|630
|SAADET
|SERKAN KARASU
|% 0,45
|32
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOZÇALI
|% 0,27
|19
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA BİLGİN
|% 0,14
|10
|HÜDA PAR
|SEZAİ KILINÇ
|% 0,1
|7
|BTP
|ONUR MUSTAFA ÇELİKSOY
|% 0,07
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERKAN ÇİFTCİ
|% 61,14
|4.808
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 33,14
|2.606
|CHP
|EROL SİPAHİOĞLU
|% 4,54
|357
|YENİDEN REFAH
|ERSİN BAŞAR
|% 0,38
|30
|ZAFER PARTİSİ
|BARAN KOYUNCU
|% 0,32
|25
|SAADET
|NADİR DOĞAN
|% 0,29
|23
|BTP
|İBRAHİM GÜLMEZ
|% 0,1
|8
|HÜDA PAR
|SİRAÇ DURMAZ
|% 0,09
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ALİ KAİM
|% 42,1
|1.273
|CHP
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|% 30,52
|923
|İYİ PARTİ
|HAKAN TAŞDEMİR
|% 20,17
|610
|AK PARTİ
|HACI KAYA
|% 2,61
|79
|TKP
|IŞIK ALTUĞ
|% 1,85
|56
|BTP
|BARIŞ GÖVEÇ
|% 1,22
|37
|BAĞIMSIZ
|ALİ AVCI
|% 0,43
|13
|MHP
|HULUSİ KURT
|% 0,33
|10
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ÖZBURUN
|% 0,3
|9
|SAADET
|ABDURRAHMAN ALTUNDAL
|% 0,2
|6
|DSP
|ALİ ARSLAN GÜVENÇ
|% 0,1
|3
|HÜDA PAR
|İSMAİL KILINÇ
|% 0,1
|3
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN BURAK YAĞCI
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEFER NESLİHANOĞLU
|% 43,15
|2.076
|AK PARTİ
|RIZA AYDIN
|% 29,58
|1.423
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 24,88
|1.197
|YENİDEN REFAH
|OKTAY ARSLAN
|% 1,75
|84
|SAADET
|MEHMET ERKEK
|% 0,23
|11
|ZAFER PARTİSİ
|ADİL SAYIN
|% 0,19
|9
|BTP
|ALİ ÖKSÜZ
|% 0,12
|6
|HÜDA PAR
|ADNAN ÇAMTAY
|% 0,1
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|% 35,48
|5.170
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 35,23
|5.134
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|% 24,7
|3.599
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ ÖZ
|% 1,62
|236
|İYİ PARTİ
|OYTUN AKYOL
|% 1,37
|200
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ABİDİN AY
|% 0,73
|106
|SAADET
|FATİH AYDOĞDU
|% 0,35
|51
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|% 0,21
|31
|BTP
|SAMET KARAKAYA
|% 0,14
|21
|DEM PARTİ
|NAZIM KAYA
|% 0,1
|14
|HÜDA PAR
|İDRİS YEŞİLMEN
|% 0,07
|10
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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