Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu Uluslararası Yoga Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu Uluslararası Yoga Günü Etkinliği Düzenledi

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Nilüfer Belediyesi ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle Uluslararası Yoga Günü etkinliği Bursa'da düzenlendi. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası tanınan bu günün yoganın insanlığa katkıları sebebiyle kutlandığını belirtti. Etkinlik kapsamında yoga eğitmenleri, Bursalılara yoga eğitimi verdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

12.06.2024 21:08
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BURSA'da Nilüfer Belediyesi ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, "2014 yılından beri, Hindistan'ın girişimi ile Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası tanınan bir gün. Bütün dünyada kutlanıyor. Yoganın insanlığa katkıları sebebiyle Birleşmiş Milletler böyle bir karar aldı. Bütün dünyada Yoga etkinliklerini birlikte kutlayacağız. Bugün de Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Hint Kültürü'nün bir parçası olan ve tüm dünyaya yayılan yoga için dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler, 2014 yılından itibaren 21 Haziran'ı 'Dünya Yoga Günü' ilan etti. Uluslararası Yoga Günü kapsamında Nilüfer Belediyesi ile Hindistan Başkonsolosluğu etkinlik düzenledi. Etkinliğe Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve yoga severler katıldı. 21 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesiyle erkenden kutlanan etkinlikte yoga eğitmenleri, Bursalılara yoga eğitimi verdi.

'ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ'

Nilüfer Belediyesi olarak bu yıl 10'uncusu olan Dünya Yoga Günü etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, "Tüm dünyada 177 farklı ülkede Hindistan Konsolosluğunun koordinasyonunda kutlanıyor. Bizler de Nilüfer Belediyesi olarak Her zaman kültürün, sanatın, sporun başkenti bir şehir olmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bugün de burada vatandaşlarımızla birlikte bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'YOGANIN İNSANLIĞA KATKILARI NEDENİYLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARAR ALDI'

Etkinlik için Bursa'ya gelen Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito Uluslararası Yoga Günü'nün dünya çapında 21 Haziran tarihinde kutlandığını belirterek, "Ama Türkiye'de bayram tatili nedeniyle Nilüfer'deki etkinliğimizi biraz öne çektik. 2014 yılından beri Hindistan'ın girişimi ile Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası tanınan bir gün. Bütün dünyada kutlanıyor. Yoganın insanlığa katkıları sebebiyle Birleşmiş Milletler böyle bir karar aldı. Bütün dünyada Yoga etkinliklerini birlikte kutlayacağız. Bugün de Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin birçok bölgede gerçekleştirildiğini söyleyen Vinito, "İki gün önce Çorlu'daydık, dün Sarıyer'deydik, Bugün Nilüferdeyiz. Yarın Beyoğlu'nda olacağız. Ondan sonraki gün Bodrum'da olacağız ve 21 Haziran'da da çok büyük bir organizasyonla İstanbul'da etkinliklerimizi taçlandıracağız" diye konuştu.

Mijito Vinito daha sonra vatandaşlarla birlikte yoga yaptı.

Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu Uluslararası Yoga Günü Etkinliği Düzenledi
Kaynak: DHA

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