Nur Pera Abuç Türkiye Birincisi Oldu

İZMİR'de 2 yaşından itibaren at binmeye başlayan Nur Pera Abuç (7), okuma yazma öğrendikten lisansını alıp, çok sevdiği atı 'Vefa'yla yarışlara katılmaya başladı. Her yarıştan dereceyle dönen Abuç, son katıldığı PI, PII, EQUIFIN Türkiye Kupası, PIII Türkiye Şampiyonası'nda PI 6-10 yaş kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu. Milli binici olmayı hedeflediğini belirten Abuç, "Atlara sarılınca içimde çok büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Urla ilçesinde yaşayan Selin (41) ve Güngör Abuç (43) çiftinin tek çocukları olan Bademler İlkokulu öğrencisi Nur Pera Abuç'un atlara olan ilgisi, 2 yaşında başladı. Abuç ailesi, kızlarını hafta sonları at çiftliğine götürerek, atlarla vakit geçirmesini sağladı. 2 yaşından itibaren at binmeye başlayan Nur Pera, 4 yaşına geldiğinde kendi isteğiyle binicilik eğitimi almaya başladı. 6 yaşına gelen Nur Pera, okuma yazma öğrendikten lisansını ardından ilk atını aldı. 'Vefa' ismini verdiği atıyla şubat ayından itibaren binicilik alanında düzenlenen yarışmalara katılmaya başlayan Nur Pera, girdiği her yarıştan dereceyle dönmeyi başardı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Haziran ayında yapılan Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi Final 2024 müsabakasında PI Kategorisi Engel Atlama Lig ikincisi, Equifun Eğitim Seviyesi Lig üçüncüsü, 40 cm PI Biniciler birincisi, 40 cm PI Teşvik Biniciler birincisi, Equifun Eğitim Seviyesi PI Kategori birincisi olan Nur Pera Abuç, sonra olarak Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 18-20 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Beykoz'da düzenlediği PI, PII, EQUIFIN Türkiye Kupası, PIII Türkiye Şampiyonası'nda PI 6-10 yaş kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu.

'İLK 1 AY BENİ SÜREKLİ ÜSTÜNDEN ATMIŞTI'

Milli binici olmayı hedeflediğini dile getiren Nur Pera Abuç, "Atlara sarılınca içimde çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Yarışlarda 7 yaş üzeri olarak büyük ata binilmesi yasak. Bunun için büyük ata binemiyorum ama 90 santim engel atlamak istiyorum. Büyüyünce milli binici olmak hedeflerim arasında. Atımım ismi 'Vefa'. Onu çok seviyorum, iyi anlaşıyorum. Yarışlarda engel atlıyoruz, dubaların arasından geçiyoruz. Atım Kars Dağı'ndan gelmiş ve eğitim görmemiş. Ama benim bundan haberim yoktu; eğitimli kulüp atı sanıyordum. İlk 1 ay beni sürekli üstünden atmıştı ve düşmüştüm. Ama hiç vazgeçmedim. Çünkü atlarla bir bağım var. Sonra yarışlara katıldık ve kupalar elde etmeye başladık" dedi.

'AT DİYE AĞLAYAN BİR ÇOCUKTU'

Selin Abuç ise "Kızım Pera'nın ilk kelimeleri 'Anne', 'Baba' daha sonra 'At' oldu. 2 yaşından bu yana hep atlarla iç içe. İçindeki bu sevginin bu denli büyük olduğunu ilk başta tahmin edemiyorduk. Biraz görüp, hevesini alsın diye ailecek pikniklerde, kahvaltılarda at olan çiftlik gibi yerleri tercih ediyorduk. Çünkü Pera, gözünü açar açmaz at diye ağlayan bir çocuktu. Yaşı çok küçük olduğu için eğitime de başlatmıyorlardı ve sadece tur binişleri yapıyordu. 4 yaşına geldikten sonra eğitime başladı. Aslında 4 yaş eğitim almak için çok erken; ancak engel olamadık. Pera'nın azmi, sevgisi, atlara olan bağlılığı küçük yaşta eğitime yönlendirdi. Pera aynı zamanda Urla'da köy okulu olan Bademler İlkokulu'na gidiyor. Orada arkadaşları ve öğretmenleri ile çok mutlu. Arkadaşları da öğretmenleri de Pera'nın destekçisi" diye konuştu.

'ATIN ÜSTÜNDEN ÇOK DÜŞTÜĞÜNE ŞAHİT OLDUK'

Anne ve baba olarak Nur Pera'nın atın üstünden düştüğüne çok kez şahit olduklarını dile getiren Abuç, "Her düştüğünde, 'Acaba vazgeçer mi?' diye yaklaşıyoruz. Ama Pera inatla düştüğü gibi kalkıp yine ata biniyor. 'Ata binince benim bütün ağrılarım gidiyor' diyor. Ailesi olarak o ne istiyorsa, onun arkasından koşuyoruz, destek oluyoruz ve onun bu başarılarını, azmini gördükçe mutlu oluyoruz. Pera, okuma yazma öğrendiği anda lisansını aldı ve hemen ardından yarışmalara katılmaya başladı" dedi.

'PERA'NIN GÖZÜ KARA'

Nur Pera Abuç'un 1 yıldır antrenörü Cengiz Şam da "Yarış serüvenimiz devam ediyor. Kendi yaş kategorisinde Pony Türkiye birincisi oldu. Aslında P1 kategorisinde yarışabiliyor. Ancak Pera, yaşıtlarına göre çok daha ileri seviyede. Ayrıca Pera'nın gözü kara. Bu başarısının ilerleyeceğinden de eminim. Yanında olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,