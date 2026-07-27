Ömer Çelik: İnşallah Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi çıkaracağız

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere, sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah Meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik açıklamasına 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımını, Filenin Sultanlarını kutlayarak başladı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, yeni bir aşamaya gelindiğini ve yeni aşamanın yasal bir çerçevenin ortaya çıkması olduğunu belirtti. Çelik, "Doğrusunu söylemek gerekirse, bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç" ifadelerini kullandı.

"YASAL BİR ZEMİNİN OLUŞMASI ÖNEMLİ"

Çelik süreç kapsamında, devletin niteliklerine ve milletin değerlerine gölge düşürülecek bir şey yapılmadığını vurgulayarak, "Burada esas olan, Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bir söz vardır. 'Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik' diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlayamamak önemlidir" diye konuştu.

Süreçte yapılacak katkıların değerli olduğunu ve yapıcı eleştirilerin çok değerli olduğunu söyleyen Çelik, "Burada katkı adı altında dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. ya da eleştiri adı altında yapıcı olmak yerine yıkıcı eleştiri son derece zararlıdır. Çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bu mesele sadece siyasi bakışlara göre var olan ya da yok olan bir mesele değil. Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Biz hükümetlerimiz döneminde pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin demokrasi eksiğinin kapatılması, Türkiye'nin demokrasi eksikliğinden doğan sorunların giderilmesi bakımından en zor zamanlarda vesayetin en ağır ve en karanlık zamanlarında güçlü reformlara imza attık" dedi.

"KİMSE KİMSEYİ İNCİTECEK BİR İŞ YAPMADI"

Çelik, Türkiye'nin millet arasında "Türk-Kürt" diye, "Alevi-Sünni" diye fitne sokmaya çalışan birçok istihbarat operasyonuna, birçok provokasyona, suikastlere hedef olduğuna dikkat çekerek, "Ama ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, bütün bu provokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı. Kimse kimseyi incitecek bir iş yapmadı. Dolayısıyla, burada esas kahraman, bugüne ülkemizin gelmesindeki esas kahramanlar, işte milletimizin bu makul çoğunluğudur. Milletimizin bu sağduyusudur, bu basiretidir. Şimdi de biz bu sağduyuyu ve bu basireti toplumun her kesiminde, aidiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun görüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ölçek büyütmektir" ifadelerini kullandı.

"Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" diyen Çelik, Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olmadığını ve herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu vurguladı.

Çelik, "Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere, sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah Meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

"BUNU EN ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki faaliyetlerine tepki gösteren Çelik, yerleşimcilerin İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırdığını ifade etti. Çelik, "Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin anavatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazze'leştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik bir İsrailli bakanın da bulunduğu son baskına değinerek, "Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Sadece camilere yapmıyorlar bunu. Daha önce de ifade ettim, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi şeklinde, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Bu, bir soykırım şebekesinin bütün mabetlere karşı bir nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Onun için bütün dünyayı bir kere daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukuk statüsü ve tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"AZINLIK İLKOKULLARININ SAYISI 76'YA DÜŞTÜ"

Batı Trakya'daki Türk azınlığın durumlarını yakından takip ettiklerini kaydeden Çelik, büyük haksızlıklara uğradıklarını söyledi. Çelik devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunanistan makamları maalesef çeşitli vesilelerle onların hayatını zorlaştıran birtakım kararlar alıyor. Şimdi de Türk azınlığa ait sekiz ilkokulu kapatma kararı aldılar. Bu kararların hiçbirini doğru bulmuyoruz ve bunları reddediyoruz. Böylece bu aldıkları kararla azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düştü. Kayıt olmak isteyenlere engelleme çalışmaları yapıldığını görüyoruz.

Şimdiki Başbakan Miçotakis ne diyor? Bir bakıma artık 'Bu gerginlikten yoruldum' diyor. Yani bu gerginliklerin ilanihaye sürmesi kimsenin faydasına değil. Hele eğitim konusunda böyle bir şeyin yapılması sürekli olarak bir asimilasyon baskısının Batı Trakya Türkleri üzerinde kurulmaya çalışılması doğru değil.

"BÜYÜK GÜÇLER BUGÜN VAR, YARIN YOK"

Büyük güçler bugün var, yarın yok. Büyük denklemler bugün var, yarın yok. Denklemler değişir, şartlar değişir. Ama günün sonunda biz Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni Yunanistan ile paylaşmaya devam edeceğiz. ve sürekli olarak karşı karşıya kalacağız. Arzu ettiğimiz şey, diplomasi masasında, nasıl ki depremlerde birbirimizin yardımına koşuyoruz, o birbirimizin yardımına koştuğumuz ruhla diplomasi masasına oturalım ve sahada fiili durumlar yaratmasın Yunanistan. Bütün bu meseleleri diplomasi masasında çözecek bir iradeyi ortaya çıkaralım."

Çelik, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında ilk Halk Meclisi oturumunun yapılmasının Suriye için son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı çabalarına karşı uyardıklarını dile getirdi. Çelik, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye içerisinde işgal ettiği toprakların doğrudan Suriye'nin egemenliği altında olduğunu net bir şekilde ifade etti. O sebeple Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS'TA SORUNUN BAŞLANGICINI OLUŞTURAN ASLINDA AB"

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs'a yeni bir temsilci atamasına değinen Çelik, "Maalesef burada AB hiç kendisini ilgilendirmeyen bir işle uğraşmış oluyor. Çünkü AB herhangi bir çözüm olmadan, Bürgenstock Zirvesi'nde Türk tarafı 'evet' demişken, Rum tarafı 'hayır' demişken ve 'Bir ülke sınır sorunlarını halletmeden herhangi bir şekilde AB üyesi olamaz' ilkesi varken, tuttu, güneydeki Rum kesimini AB'ye aldı. Sorunun, bugünkü büyük sorunların başlangıcını oluşturan aslında AB'dir" dedi.

"KENDİLERİNDEN HABERSİZ OLARAK AK PARTİ ÜYESİ YAPILDIKLARINI SÖYLÜYORLAR"

Habersiz AK Parti üyesi yapılan yurttaşlarla ilgili tartışmayı hatırlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar size; son zamanlarda bizim üyelerimizle ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bazı isimler kendilerinin kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki öncelikle kendisinin haberi olmadan ben üye yapıldım diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız biz. Tabii zaman zaman bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor, burada bunları güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz. Ama buradan sanki bizim büyük üyelik ailemize bir gölge düşürmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Biz milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Teşkilatlarımız arasında her ay en çok üye yapma konusunda büyük bir yarış var. 12 milyona ulaşan üye sayısıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyoruz. Bugün de açık ara en öndeyiz. O sebeple milletimizin teveccühüne bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sistemde oluşan açıklar varsa bu açıkları gidermek için de güncellemeye devam ediyoruz. Çünkü çok uzun bir siyasi yol yürüdük ve burada üyelerimizin çok önemli katkıları var. Bugün de işte 14 Ağustos'u kutlarken, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" teması çerçevesinde bütün bu şemsiyeyi kurmaya çalışacağız. O yüzden bu üyelik için çıkan haberleri büyük bir hassasiyetle takip ettiğimizi ifade etmek isterim."

"YASAYI MECLİS KAPANMADAN ÇIKARMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis çalışmalarına dair bir soruyu, "Takvim iyi gidiyor. 3-5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var, Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Bu, bu hafta mı olur, bu haftadan biraz sonraya mı sarkar, çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Yani kafanızdaki takvimden daha erken de gerçekleşebilir. Bazen işte 3-5 gün sarkabiliyor. Ama temel irademiz şu, bu yasayı yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatın da bu şekilde olduğunu görüyoruz" ifadeleriyle yanıtladı.

"CHP'DEKİ GELİŞMELER ALACAKARANLIK KUŞAĞI DİZİSİNE BENZEMEYE BAŞLADI"

Özgür Özel'in önderliğinde kurulan YENİ Parti'ye ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, şunları kaydetti:

"Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor. Burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir, herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?

Buradan baktığınızda, yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim, tüm bu olaylar başladığında. 'Bizi, AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında, iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin'. Burada dönen mesele neyin etrafında dönüyor? Herhangi bir şekilde eski siyaset yeni siyasetin etrafında dönmüyor. 'Altı oktan yana mısın, altı oka karşı mısın', oradan dönmüyor. ya da 'Türkiye'de bir sosyolojik ihtiyaç var da şöyle bir parti olmalı' gibisinden bir yaklaşımın etrafında dönmüyor.

Bu yolsuzluklar konusunda, bu skandallar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla ortada herhangi bir şekilde yeni denilecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani, eski bir tartışma, daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken, bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor. Dolayısıyla biz şuna bakarız. Bir siyasi partinin anlamlı olması için meşru siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Temiz siyaset alanına katkı için söylediği nedir?"

Çelik, çerçeve yasanın takvimine ilişkin ilişkin bir diğer soru üzerine, "Bunu böyle hani çok uzun zaman diye düşünmeyin. Bu hafta, öbür hafta, esas olan Meclis kapanmadan bunun çıkarılacak olmasıdır. O çerçevede. Öyle bir takvim koyduğunuzda, siz de işte hepiniz Meclis'i takip ediyorsunuz, şu gün diye o takvime uymak zor oluyor" yanıtını verdi.

"PEK ÇOK KEZ KENDİLERİNE ARZ EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda sunum yapılıp yapılmadığı sorulan Çelik, her aşamanın Cumhurbaşkanı'nın talimatları alınarak yürütüldüğünü belirterek, "Şimdiye kadar pek çok kez kendilerine arz edildi" dedi.