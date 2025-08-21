Önemli Törenler ve Ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Önemli Törenler ve Ziyaretler

21.08.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve diğer isimlerin katılacağı önemli etkinlikler ve ziyaretler.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret edecek.

(Muğla/10.30/11.00/11.50/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret edecek, Fındık Hasat Şenliği ile Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Düzce/10.30/11.00/11.45/12.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilecek "Türk Sporuna Destek ve İşbirliği" protokolünün imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.00) (Fotoğraflı)

3- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lausanne ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lozan/21.15) (Fotoğraflı)

5- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçlarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Çin'de başlayacak. Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Çin ile karşılaşacak.

(Jiangmen/09.00)

8- Türkiye Hentbol Federasyonu ile Ardventure firması arasında Erkekler Süper Lig'in isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Numan Kurtulmuş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Yapay Zeka, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Trabzon, Güncel, ankara, Dünya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önemli Törenler ve Ziyaretler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:35:08. #7.12#
SON DAKİKA: Önemli Törenler ve Ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.