Ortahisar Belediyesi, 'Mama Üretim Tesisi'ni Hizmete Açtı

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, kimsesiz hayvanlara yönelik hayata geçirdiği Mama Üretim Tesisi'ni hizmete açtı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrin her noktasına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Börtüsünden böceğine, patili dostlarımızdan yoksul insanlarımıza kadar, dezavantajlı insanlarımıza, engelli insanlarımıza kadar, bütün canlar bize emanet demiştik. Bu bilinç ve anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 'Mama Üretim Tesisi'ni hizmete açtı. Akoluk mahallesinde kurulan Mama Üretim Tesisi'nde lokantalardan ve yemekhanelerden toplanan atık gıdalar ile son kullanma tarihi yaklaşan ürünler işlenerek mamaya dönüştürülecek.

Mama Üretim Tesisi'nin açılışı için düzenlenen törene, Başkan Kaya'nın yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alper Öztürk ve Alpaslan Özdemir, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Hasan Süha Saral, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ve hayvan dostları derneklerin temsilcileri ve çok sayıda hayvansever katıldı.

"Mutlulukların yaşandığı, acıların geride bırakıldığı bir yıl olur"

Tesisin açılışında katılımcıların Regaip Kandili'ni kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bugün yeni yılın ikinci günü. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum ve diliyorum ki 2025 yılı umudun yılı olur. Mutlulukların yaşandığı bir yıl olur, acıların geride bırakıldığı bir yıl olur. Bütün insanlık için, ülkemiz için, şehrimiz için, Trabzonumuz için, Ortahisarımız için, huzurun, bolluğun, bereketin, sevginin, saygının, dayanışmanın, zirve yaptığı bir yıl olur. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Ayrıca arkadaşlar bugün Regaip Kandilimiz, üç ayların başlangıcı hepimizin Regaip Kandili kutlu olsun. Şimdiden yapacağımız ibadetler kabul olsun inşallah diye duamı da ediyorum" dedi.

"Bu şehirde yaşayan bütün canlılar bize emanet"

Şehirde yaşayan bütün canlıların kendilerine emanet olduğuna vurgu yapan Başkan Kaya, "Sizlerin de bildiği gibi seçildiğimiz günden bugüne sosyal belediyecilik anlayışıyla Trabzonumuzun her noktasına dokunmaya, her derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda öncelikle kent lokantalarımızı açtık. Özellikle bu ekonomik kriz döneminde, gıdaya ulaşma sorunu yaşayan, geçim sıkıntısı yaşayan insanlarımızın derdine derman olmak üzere ilkini Meydan'da ikincisini de İnönü Mahallemizde hizmete açtık. ve inanın her gün yüzlerce insandan 'teşekkür' ve 'Allah razı olsun' geri dönüşleri alıyorum. Bundan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Seçildiğimizde de söylemiştik. Bu şehirde yaşayan bütün canlılar bize emanet. Börtüsünden böceğine, patili dostlarımızdan yoksul insanlarımıza kadar, dezavantajlı insanlarımıza, engelli insanlarımıza kadar, bütün canlar bize emanet demiştik. Bu bilinç ve anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"Son olarak yeni başlatacağımız 'halk süt' uygulamamız var"

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak halka hizmet yelpazesini genişlettiklerini dile getiren Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kent lokantalarımızdan sonra evde bakım hizmetleri, yeni doğan destek paketi, çölyak destek paketi, taziye yemeği uygulaması, kumanya desteği, akülü araç, tekerlekli sandalye desteği, halk ekmek uygulaması, evde bakım hizmetlerinin kapsamını genişlettik. Evde bakım hizmetleri kapsamında özellikle yaşlı, engelli, evden çıkamayan, yatalak durumdaki hastalarımızın hem sağlık tedavileri bakımlarını yapıyoruz hem de kişisel bakımlarını yapıyoruz. Şimdi de bünyemizde bir doktor arkadaşımızı da katarak özellikle diyabet hastalarında iyileşmeyen yaraların tedavisi konusunda görev yapacak olan, onların derdine derman olacak olan bir ekip görevlendirdik. Trabzon'umuzda ortalama bin 200'e yakın bu hastalıktan muzdarip, evde yaralarıyla mücadele eden bir çok insanımızın olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz gidecek ve tedavilerini yapacak. Sonrasında, kırtasiye desteğimiz, berber desteğimiz ve son olarak da yeni başlatacağımız 'halk süt' uygulamamız var. Özellikle yoksul aile çocuklarımızın süte ulaşma konusunda sıkıntısı olduğunu tespit ettik. Sosyal İşler Müdürlüğümüzce belirlenen o yavrularımıza süt desteği vereceğiz ve yine o yavrularımıza beslenme desteği vereceğiz. Yavrularımız okula gittiğinde beslenme saatinde çantasını açacak içinde meyvesi, kuru yemişi, keki, pastası neyse o günkü imkanlarla çocuklarımıza, ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına, bizim çocuklarımıza böyle bir destek uygulamasını da başlatmış olacağız.

"Sosyal belediyecilik anlamında yapılmayan birçok uygulamayı hayata geçirmiş olduk"

Trabzon'da bugüne kadar sosyal belediyecilik anlamında yapılmayan birçok uygulamayı hayata geçirmiş olduk. Tabii bütün bu güzel projelerin mihmandarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'dur. Onun da hakkını buradan teslim edelim. Onun başlattığı bu güzel uygulama dalga dalga sosyal belediyecilik anlayışıyla Türkiye'mize yayılıyor. Biz de bunun burada uygulamasını yapıyor olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"İsrafın önüne geçmek için böyle bir proje başlattık"

Artık yemeklerin lokantalardan, restoranlardan ve yemekhanelerden toplanacağını belirten Başkan Kaya, süreçle ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Bugün özellikle Başkan Yardımcımız Özer Bey'e ve Müdürümüz Ezgi Hanım'a huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Onların girişimleriyle 41 proje vaadimiz arasında bulunan mama üretim tesisimizi açıyoruz. Ülke olarak çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz, bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bitmeyen bir ekonomik kriz. Maalesef bir taraftan da artan ekmekler atılıyor, yemekler dökülüyor. İşte bu israfın önüne geçmek için böyle bir proje başlattık. İçeride birazdan tesisimizi gezeceksiniz, göreceksiniz, makinelerimizi göreceksiniz. Artan, yani atılma durumundaki yemekleri lokantalardan, restoranlardan, yemekhanesi olan yerlerden hatta üniversitemizden alıyoruz. Buradan Sayın Rektörüme de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Artan yemeği olan işletmelerden, restoranlardan, lokantalardan bu yemekleri alıp burada makinemize koyuyoruz. Artan ekmekler, o atılan ekmeklerle birlikte birleştiriyoruz ve onları bir hamur haline getirip sonra presleyip kedi ve köpeklerimiz için, o canlarımız için lezzetli mamalara dönüştürüyoruz.

"Geri dönüşümü çok önemsiyorum"

Ürettiğimiz mamadan bu canlarımıza, patili dostlarımıza verdiğimizde nasıl tepki gösterdiklerini arkadaşlarımıza sordum. Arkadaşlar da 'iştahla yediklerini' söylediler. Sadece mama yapıyor olmak değil, önemli olan nitelikli iş yapmak. Atılan, israf edilen o ürünleri geri kazanmak çok kıymetli. Çöpe giden yemekler, çöpe giden gidecek olan ekmekler, bunları değerlendiriyoruz. ve sokak canlarımıza buradan mama olarak vermiş oluyoruz. Bu çok kıymet bir iş. Ben israfa, özellikle bu tür şeylere çok karşı bir insanım. Yani her şeyin değerlendirilmesi gerektiğine inanan bir insanım. Geri dönüşümü çok önemsiyorum. Bu anlamda burada da geri dönüşümü başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Gönüllülerimize buradan ücretsiz mama desteği vereceğiz"

Sokak hayvanlarını sahiplendirme çağrısıyla bugüne kadar birçok hayvanın sahiplenilmesine vesile olan Başkan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan hayvan hakları derneklerimizin yöneticileri, bu konuda gönüllü çalışan dostlarımız var, onlara da duyarlılıkları için, yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bizim sokak hayvanlarını sahiplendirme projemiz vardı. O proje kapsamında 'Ben sokak hayvanı sahiplenmek istiyorum. Sokaktaki bir canı sahiplenmek istiyorum. Onun bu soğukta kış gününde dışarıda kalmasına gönlüm razı gelmiyor ama ben mama alamam' diyen herkese tesisimizde ürettiğimiz mamaları ücretsiz olarak vereceğiz. Bunun yanında yine derneklerimize, özellikle gönüllülerimize buradan ücretsiz mama desteği vereceğiz. O canlarımızın da bizim şefkatli ellerimizden faydalanmasını istiyorum. Özellikle sokaklarda aç, susuz gezen, kimsesiz o canlara da hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz, o anlamda buradan çağrımı yineliyorum. Özellikle durumu olan, fabrikası, işletmesi, tesisi olan insanların da sokak canlılarını sahiplenmesi, o patili dostlardan bir tanesini sahiplenmesi gerektiğini tekraren ifade ediyorum. Tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emek veren, katkı veren, bugün burada bizi yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Can dostlarımız bu hayatı bizimle paylaşmaya devam etsin"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise konuşmasında katliam yasası olarak nitelediği 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Suiçmez, "Artık bu katliam yasasıyla ilgili iptal kararını bir an evvel verin ve can dostlarımız bu hayatı bizimle paylaşmaya devam etsin" dedi. Milletvekili Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, sokak hayvanları konusundaki uygulamalarına dikkat çekerek diğer belediyelere ışık tutacak işlere imza attığı söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Kaya, davetlilerle birlikte tesisin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra davetliler ve basın mensuplarıyla tesisi gezen Başkan Kaya, tesisle ilgili bilgi verdi.

Akoluk Mahallesi'nde Ortahisar Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nün yanında açılan tesiste, 5 kişi istihdam ediliyor. Günlük üretim kapasitesinin 200 kilogram olduğu tesiste, lokantalardan alınan artık yemekler ve marketlerden toplanan son kullanma tarihi geçmek üzere olan gıdalar mama haline getiriliyor. Ortahisar Belediyesi ayrıca sokak hayvanları için mahallelerin muhtelif yerlerine kulübe, suluk ve yemlikler yerleştiriyor.