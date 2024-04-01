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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 03:56  Güncelleme: 03:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 486
Açılan Sandık Oranı : % 98,78
Kullanılan Oy : 116.491
Geçerli Oy : 109.294
Katılım Oranı : % 71,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 39,943.605
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 23,7425.950
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 21,7923.819
DPHAYDAR AKTÜRK% 3,744.085
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 2,923.186
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,652.892
SAADETAHMET KILIÇ% 1,271.393
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 1,071.167
BTPALPARSLAN KAYA% 0,57621
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,38415
DİĞER% 0,37400
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,3330
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,23254
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,2224
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,14152
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,14152
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,14149
DSPARİF YİĞİT% 0,12130
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,11117
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,1112
TKPMURAT KÖKEN% 0,0892
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,0449
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 97,5
Katılım Oranı : % 88,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 51,584.971
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 42,474.093
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 3,08297
CHPEMRAH YILMAZ% 1,36131
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,5755
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,4140
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,2322
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,1918
BTPRABİA KOCA% 0,066
HÜDA PARSUAT SAİKE% 0,055
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 31,089.679
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,548.886
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 27,268.488
MHPMEHMET FATİH MART% 10,93.394
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 1,51469
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,2267
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,1340
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,0826
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,0825
BTPUĞUR ŞANAL% 0,0723
ANAPYUSUF DÖNDÜ% 0,0722
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,0619
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 31,14635
İYİ PARTİEMRAH KIROĞLAN% 26,88548
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILMAZ% 25,16513
MHPLATİF KAHVECİOĞLU% 11,52235
CHPERDOĞAN BORAN% 4,4691
BTPDERVİŞ ASLAN% 0,245
HÜDA PARNASIR ASLAN% 0,24
ANAPTUĞÇE İLÇİ% 0,153
SAADETYAHYA GÖZÜBENLİ% 0,153
MİLLETMEHMET DOĞAN% 0,12
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 47,2525.069
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 21,4311.368
MHPÖMER TARHAN% 189.549
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,962.103
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 3,832.032
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 1,4745
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,9480
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,67358
SAADETALİ ŞAHİN% 0,48256
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,45237
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,45236
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,4213
DİĞER% 0,26137
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,23121
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,154
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,0840
DSPMEHMET KURT% 0,0632
HKPMEHMET DOĞAN% 0,0524
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 42,97682
MHPNİHAT GÖÇER% 39,45626
DPHABİP GÜNERİ% 16,45261
SAADETALİ GÖNEN% 0,315
İYİ PARTİASALET HATUNOĞLU% 0,254
YENİDEN REFAHENVER GÖÇER% 0,193
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,132
HÜDA PARERSİN AKGÜN% 0,132
HKPMEHMET ERLALE% 0,061
MİLLETSIDIKA BOZOĞLAN% 0,061
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİRHAN UYUTMAZ% 39,42.678
BÜYÜK BİRLİKMEHMET DAŞÖZ% 31,252.124
MHPSEDAT ŞANAL% 10,43709
İYİ PARTİALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 10,06684
CHPRECEP AYDEDE% 6,89468
ZAFER PARTİSİMERYEM SEYREK% 0,641
DEM PARTİMELTEM TAŞKIN% 0,5638
BTPÇİSEM SENA ÇALIŞTIR% 0,3423
SAADETSEDAT MANTAR% 0,2819
HKPSEYDİ VAKKAS HOROZ% 0,096
ANAPKALENDER PALTA% 0,043
HÜDA PARMURAT ÜNAL% 0,032
MİLLETFURKAN VATAN% 0,032

Kaynak: AA

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