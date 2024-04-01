OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|492
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|118.611
|Geçerli Oy
|:
|110.876
|Katılım Oranı
|:
|% 72,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 39,8
|44.125
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 23,73
|26.314
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 21,8
|24.168
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 3,91
|4.338
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 3,02
|3.345
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,59
|2.878
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 1,33
|1.480
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 1,1
|1.219
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,59
|658
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,39
|435
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,33
|364
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,25
|277
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,22
|241
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,15
|166
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,15
|166
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,14
|159
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,12
|133
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,12
|131
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,11
|120
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,1
|108
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,05
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,5
|5.106
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 42,39
|4.202
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 3,19
|316
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 1,36
|135
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,57
|56
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,41
|41
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,25
|25
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,21
|21
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,07
|7
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 31,08
|9.679
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,54
|8.886
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 27,26
|8.488
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,9
|3.394
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 1,51
|469
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,22
|67
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,13
|40
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,08
|26
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,08
|25
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,07
|23
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,07
|22
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,06
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 31,14
|635
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 26,88
|548
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 25,16
|513
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 11,52
|235
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 4,46
|91
|BTP
|DERVİŞ ASLAN
|% 0,24
|5
|HÜDA PAR
|NASIR ASLAN
|% 0,2
|4
|ANAP
|TUĞÇE İLÇİ
|% 0,15
|3
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,15
|3
|MİLLET
|MEHMET DOĞAN
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 47,37
|25.069
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,48
|11.368
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 18,04
|9.549
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,97
|2.103
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,84
|2.032
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 1,42
|751
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,91
|480
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,68
|358
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,48
|256
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,45
|237
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,45
|236
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,4
|213
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,23
|121
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,1
|54
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,08
|41
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,06
|32
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,04
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 94,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 42,97
|682
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 39,45
|626
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 16,45
|261
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,31
|5
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,25
|4
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,19
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,13
|2
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,06
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 39,4
|2.678
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 31,25
|2.124
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 10,43
|709
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 10,06
|684
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 6,89
|468
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,6
|41
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,56
|38
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,34
|23
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,28
|19
|HKP
|SEYDİ VAKKAS HOROZ
|% 0,09
|6
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,04
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,03
|2
|MİLLET
|FURKAN VATAN
|% 0,03
|2
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