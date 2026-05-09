Otizmli Çocuk Annelerine Moral Etkinliği

TRABZON'da 8 yıl önce otizmli çocukların anneleriyle bir araya gelip dayanışma grubu oluşturan müzik öğretmeni Nazlı Gözey'in girişimleriyle yapılan etkinlikler, özel gereksinimli bireylerin annelerine nefes oluyor. Anneler Günü kapsamında kahvaltıda buluşan anneler, günlük yaşamın yükünden uzaklaşıp moral depoladı. Etkinliklerin olumlu yansımalarına değinen Nazlı Gözey, "Küçücük bir destek bir annenin aylarca unutamayacağı mutluluğa dönüşebiliyor. Hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.

Kentte Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 13 yıldır görev yapan müzik öğretmeni Nazlı Gözey, 8 yıl önce otizmli çocukların anneleriyle bir araya gelerek dayanışma grubu oluşturdu. Özel gereksinimli bireylerin annelerinin yaşadığı zorluklara yakından tanık olan Gözey, her ay farklı etkinlikler organize etmeye başladı. Zamanla Trabzon'daki farklı özel eğitim okullarından velilerin de katılımıyla büyüyen grup, anneler için moral ve destek ortamına dönüştü. Gözey tarafından başlatılan ve otizmli çocukların annelerine moral aşılamayı hedefleyen dayanışma etkinlikleri, Anneler Günü kapsamında da devam etti. Doğayla iç içe düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen anneler, günlük yaşamın yükünü bir süreliğine bir kenara bırakıp, moral buldu. Sohbetlerin edilip, keyifli vakit geçirilen dayanışma buluşmasında, annelere özel pasta da kesildi.

'ANNENİN YÜZÜNDEKİ UMUT VE MUTLULUK, ÇOCUĞUN HAYATINDA DA IŞIK OLUYOR'

Müzik öğretmeni Nazlı Gözey, annelere destek ve motivasyon sağlamak için etkinlikler yapmaya başladığını anlatarak, "Yıllar önce özel bireylerin annelerinden bir koro yapmıştım. Kendi çapımızda onlara motivasyon sağlamak amacıyla bu tarz etkinliklere başladım. Daha sonra Trabzon'daki özel gereksinimli çocuklarının olduğu okullardaki veliler de katılmak istedi. Giderek büyüdük ve güzel bir ekip haline geldik. Etkinlikler düzenliyoruz. Etkinlikler, kahvaltılarda bir araya gelen birbirine destek ve motive olan, yorgunluğunu paylaşan annelerin nefes aldığı bir ortama dönüştü. Amaç da zaten buydu. Bir öğretmen olarak öğrenciyi gözlemlediğim zaman gerçekten öncelikle çok sabırlı olunması gerektiğini düşündüm ve bunu tüm gün yaşadığımı hayal ettim. Bir anneyi anlayabilmek için onunla iletişime geçmem gerektiğini düşündüm. Annenin yüzündeki umut ve mutluluk, çocuğun hayatında da ışık oluyor. Küçücük bir destek bir annenin aylarca unutamayacağı bir mutluluğa dönüşebiliyor. Anneler Günü'nde tüm annelere sesleniyorum; siz çok güçlüsünüz, çok kıymetlisiniz ve asla yalnız değilsiniz" ifadelerini kullandı.

'ANNELERİMİZİN SESİNİ GENİŞ KİTLELERE DUYURABİLMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Gözey, özel gereksinimli çocuk annelerinin büyük fedakarlıklarla yaşamlarını sürdürdüğünü belirterek, "Çok zorlu, emek, mücadele ve fedakarlık isteyen bir süreç gözlemledim ve onları her ay bir araya getirmeyi düşündüm. Bir araya gelen anneler, mutlu oluyorlar ve ortak sıkıntılarını konuşup rahatlayabiliyorlar. Oyunlar oynuyoruz, motivasyon zirvede oluyor. Anneyim, kendi çocuklarıma özel gereksinimli çocuklara destek olmaları konusunda ricalarda bulunuyorum. Hepimizin duyarlı olmasını isterim. 'Mutlu anneler, mutlu çocukları yetiştirir' diyerek çıktığımız bu yolda 8 yıldır özel gereksinimli bireylerin anneleriyle bir araya geliyoruz. Toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturarak, annelerimizin sesini geniş kitlelere duyurabilmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda destek olan işletmelere ve ulaşım konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİR ARAYA GELİNCE DERTLERİMİZİ UNUTUYORUZ'

Nurcan Aydın, ayda bir katıldığı etkinliklerin kendisine ilaç gibi geldiğini ifade ederek, "27 yaşında otizmli bir çocuğum var. Bakımı ağır olan bir çocuk, ihtiyaçları çok fazla ve insan yetersiz kalabiliyor. Sonsuz istekleri oluyor, etrafa zarar verebiliyor, daha doğrusu sıkılıyor. Eve bağlı biri gücüm de bazen yetmiyor. Doğduğundan beri mücadele veriyoruz. Bizler de yetersiz kalıyoruz. Nazlı Hoca ile tanıştık. Yıllardır böyle organizasyonlar yapıyor. Kendi gidiyor ve güzel yerler keşfediyor. 'Anneler burada mutlu olur' diye düşünüyor. Biz de bir araya gelince dertlerimizi unutuyoruz. Birkaç saatliğine ağır yükten sıyrılıyor gibi oluyoruz. Bugün Anneler Günü, Nazlı Hoca bizlere çiçek bahçesi gibi anlar yaşatıyor. Ayda bir de olsa bize ilaç gibi geliyor" dedi.

'TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM'

Ayfer Kalyon, otizmli oğluyla geçen zor sürece değinerek, "16 yaşında ağır otizmli bir oğlum var. Zor bir hastalık ve çocuğum da zor bir çocuk. Agresif ve öfkeli oluyor, sıkıntılı bir durum. İlaç ve terapilerin pek faydası olmuyor. Allah, düşmana yaşatmasın. Otizm çok başka bir şey yaşamayan anlamaz, en yakınındaki bile anlamıyor. Tek başıma mücadele ediyorum. İnsanlarla da imtihan oluyoruz. Otobüs ve dolmuşlarda dışlanma yaşıyoruz. Yaşlı ve genç kesimlerimizde empati yok. Buna çok üzülüyoruz. Nazlı Hoca, hep dualarımızda. Onun gibi bizi düşünüp sosyal etkinlikler yapan belki de yoktur. Anneler Günü gelip geçiyor, bizleri kimseler hatırlamıyor" ifadelerini kullandı.

'MUTLU ANNE, MUTLU ÇOCUK DEMEKTİR'

Serpil Şen ise etkinliklerin kendilerine terapi gibi geldiğini ifade ederek, "Normal ailelerle görüştüğümüzde konu hep bizim otizmli çocuklarımız oluyor. 'Nasıl başarıyorsun, nasıl bakıyorsun' gibi sorular soruluyor. Çocuklarımızın konuşulmasından rahatsız oluyoruz. Biz de onları normal gibi görüyoruz. Herkes çocuğuyla uğraşıyor. Çocuklarımızı bize yükmüş gibi görüyorlar. Okulda ve parkta uzaklaştırıyorlar. Burada bizi anlayanlarla birlikteyiz. Birbirimizi yargılamıyor ve yadırgamıyoruz. Mutlu anne, mutlu çocuk demektir. Bugün eve daha mutlu döneceğiz. Bu dayanışma bize terapi gibi geliyor" diye konuştu.