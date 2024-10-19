Özdağ, Yenidoğan Çetesi İçin İstifa Çağrısı Yaptı

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(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "yenidoğan çetesi"yle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı, siyah çelenk bıraktı. Özdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu derhal kurulmalıdır. Soruşturmanın selameti için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu derhal istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen çeteyle tepkiler devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı, siyah çelenk bıraktı. Sağlık Bakanı Kemal memişoğlu'nu istifaya çağıran Özdağ şunları söyledi:

" Gazze'de bebekler öldürülüyor diye üzülüyorduk meğer İstanbul'da hastanelerde bebeklerimiz öldürülüyormuş"

"Saray rejimi kokuşmuş, çürümüş bir rejim. Her gün yeni bir felaket haberiyle uyanıyoruz. Açlık ve işsizlik kol geziyor. Sokaklarımız tetikçi çeteler tarafından işgal edilmiş. Polis sokak ortasında vuruluyor, bıçaklanıyor, saldırıya uğruyor. Kızlarımızın kafası kesiliyor.

Uyuşturucu çeteleri siyasete ve bürokrasiye sızmış gençlerimizi zehirliyor ve şimdi ulaştığımız noktada görüyoruz ki SGK'dan günlük 8 bin TL almak için oluşturulmuş bir çete tarafından şimdiye kadar bilinen 12 yeni doğan bebeğimiz öldürülmüş. Biz, Gazze'de bebekler öldürülüyor diye üzülüyorduk meğer İstanbul'da hastanelerde bebeklerimiz öldürülüyormuş. Üstelik bu yıllardan beri sürüyor. Bizim tespit edebildiğimiz, Savcılığa ilk suç duyurusu, dikkat edin 2007 sonbaharında Şişli Savcılığı'na yapılmış. Bir doktor tarafından hem de 3 kez yapılmış. Bir işlem yapılmamış. Bugüne gelelim; 28 Mart 2023'te bir vatandaşımız CİMER'e ihbar etmiş, 2 Mayıs 2023'te. 5 hafta sonra CİMER İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü Özel Hastaneler Bölümüne suç duyurusunda bulunmuş. Bunu iletmiş. İl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunu İstanbul Emniyetine bildirmiş. Ancak ne zaman bildirdiğini bilmiyoruz. Çünkü evrağın üzerinden tarih bölümü kesilmiş.

"Böyle bir rezaletin ortaya çıkmasının nedeni Saray rejiminin yönetim zihniyetidir"

İl Sağlık Müdürü kim o tarihte? Şimdi Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu. Kemal Memişoğlu müfettiş görevlendirmiş mi? Hayır. SGK'yı uyarmış mı? Hayır. Onların soruşturma başlatmasını istemiş mi? Hayır. İstanbul polisi araştırmayı derinleştirmiş, derinleşen araştırma neticesinde Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma ve teknik takip için izin istemiş. Aralık 2023'te eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca izin vermiş ve bugüne geldik. Böyle bir rezaletin ortaya çıkmasının nedeni Saray rejiminin yönetim zihniyetidir. Bu cinayetlerin diğer bir sorumlusu, yıllardan bu yana Sağlık Bakanlığı üzerinde etkisi herkes tarafından bilinen menzil cemaatidir.

"12 bebek ne yazık ki buzdağının su üzerinde görülen kısmıdır"

Evet, soruyoruz: Bakanlığı yönetiyoruz, ihale alıyoruz, veriyoruz derken iyiydi. Şimdi neredesiniz? Ölen bebekler gece rüyanıza giriyor mu?

Kul hakkı yemek nasıl oluyormuş? Bebeklerin kul hakkını yemek nasıl oluyormuş? Bu bebek cinayetlerinin siyasi sorumlusu eskisi ve yenisiyle Sağlık Bakanlarıdır. Gelen bilgilerden anlaşılıyor ki 12 bebek ne yazık ki buzdağının su üzerinde görülen kısmıdır. Çok daha büyük kötülükler muhtemelen suyun altında.

"Bu zehir sağlık sistemimizin bünyesinden uzaklaştırılmalıdır"

Bu olayın üzerine gidilmez, bütün gerçekler ortaya çıkmaz, katil şebekeleri ve menfaat şebekelerinin işbirliği ile bu olayın üzeri kapatılırsa Türk sağlık sektörü çok ağır bir darbe yer. Sıkıntılar artar. Hastaneler insanların şüpheyle yaklaştığı, güvenmesi gereken doktorlara kötü gözle baktığı, şüpheyle baktığı, güvenmediği yerler haline gelir. Ayrıca sağlık turizmi de ağır bir darbe alır. Bundan dolayı bu vahim ve üzücü durum bir fırsat olarak kullanılmalı ve iltihaba derin bir neşter atılmalıdır. Bu zehir sağlık sistemimizin bünyesinden uzaklaştırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu derhal kurulmalıdır. Soruşturmanın selameti için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu derhal istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır.

Dün gece ben sosyal medyada bakanın istifa etmesi gerektiğini ifade eden bir mesaj atınca Sağlık Bakanı Memişoğlu bana bir mesaj yolladı. Bu mesajla bir de evrak fotoğrafı vardı. 'Soruşturmayı ben başlattım. Neden benim istifa etmemi istiyorsunuz' dedi. Ben de kendisine cevap verdim, 'Sayın Bakan, acaba Enerji Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz?' Ayıp! Bakan Memişoğlu'na istifa etmesini söylüyoruz. Eğer Japon Sağlık Bakanı olsaydı, harakiri yapardı. Sağlık Bakanlığı'na muhakkak bundan sonra tarafsız hiçbir partiye mensup olmayan menzil tarikatına da yakın olmayan dürüst bir kişi soruşturma bitene kadar atanmalıdır."