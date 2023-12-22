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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş Kültür Merkezi'ndeki programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi tarafından Can Atalay ile ilgili verilen 'hak ihlali' kararı hakkında konuştu. Özel, Anayasa Mahkemesi üyelerinin kararların mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti ve bu kararı uygulamayanların hukuk tanımazlık yaptığını vurguladı. Ayrıca, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarının karşısına aday çıkaramadıklarını söyleyen Özel, bu durumun Türkiye'nin iyi yönetildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Özel, muhalefet partilerine barış çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır
22.12.2023 - 23:27,
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Hacıbektaş Kültür Merkezi'ndeki programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi tarafından Can Atalay ile ilgili 2'nci kez verilen 'hak ihlali' kararı hakkında sorulan soruya, Dün verilen karar ile ilgili çok dikkatli okunduğunda şunu fark etmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nde karar 3 karşı oya karşı, oy çokluğuyla alındığı halde uygulanması için yollanıldığı mahkemeye oy birliğiyle yollanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri, 'karar ne olursa olsun mutlaka uygulanmalıdır' diyorlar. Buradan sonra bu kararı uygulamamak, hukuk tanımazlık, anayasa tanımazlıktır. Bu kararı uygulamayanlar kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü adı ne olursa olsun Cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Danıştay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, hepimiz yetkilerimizi anayasadan alıyoruz. Anayasayı tanımayan, devleti tanımaz. Devleti tanımayan da bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. O yüzden bugüne kadar çok eksik yapıldı. Ama buradan sonra bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir, değişmez dedi.

'HALKIN GÖNLÜNDE OLAN BİZİM DE GÖNLÜMÜZDE'

İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarının karşısına aday çıkamadığını belirten Özel, Mansur Başkan ile beraber Ekrem Başkan'ı da, İstanbul ve Ankara adaylarımız olarak açıkladık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkaramayacağını, bütün Türkiye onun aday arayışını izliyor. Hepiniz biliyorsunuz, bütün Ankara konuşuyor. Birinin karşısında 15 kişiyi, birinin karşısında 12 kişiyi ölçtürdüler. Karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Bu üzülecek bir durum değil. Bu bizim için övünülecek bir durum. Hiç üzülmesinler. Demek ki Türkiye'nin en büyük 2 şehri İstanbul ve Ankara karşısına aday bulamayacak kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Ey Erdoğan, karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehirleri iyi yönetiyoruz. İyi yönetmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı değil elimizdeki bütün büyük şehirleri iyi yönetiyoruz. Memnuniyet anketleriyle ölçüyoruz. Halkın gönlünde olan, bizim de gönlümüzde diye konuştu.

'HERKESE BARIŞ İLAN EDİYORUZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aynı gün Nevşehir'de programının olduğunun hatırlatılması üzerine Özgür Özel, Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden bütün muhalefete, bütün muhalefetteki partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum; 'Biz Hacı Bektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşe katıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır - Son Dakika
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