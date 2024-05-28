Özel\'den sokak hayvanlarının uyutulmasına tepki! Hükümete 2 çözüm sundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede uyutma seçeneğinin de yer almasına tepki gösterdi. Özel, "Mutlaka ve mutlaka barınak sayılarını arttırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız. Hepimiz biliyoruz, bu sorun vardır. Maalesef bu sorun sınıfsaldır. Bu sorun güvenlikli sitelerin bahçesinde, aracını çocuğunun evinin önünden bindirip okula bırakanların mahallesinde yoktur. O yüzden sorunu göreceğiz. Caniliğe, cinayete prim vermeden hep beraber çözeceğiz." dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE TEPKİ: MASUMLAŞTIRMAYIN

Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, gündemdeki başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenlemede uyutma seçeneğine tepki göstererek kapsamlı kısırlaştırma ve yeni bakımevleri kurulmasını savundu. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP olarak bu konuda tutumumuz, tavrımız nettir. Bir: Türkiye'de bir başıboş sokak köpekleri sorunu vardır. Bu sorun özellikle sabahleyin erken saatlerde okula yayan gitmek zorunda olan çocukların, gençlerin; bu sorun servise gitmek isteyen emekçilerin, sabah erken saatte camiye giden yaşlıların bir güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Bu sorun elbette ki çözülmelidir. Ancak bu sorunun çözümü noktasına gelince ekonomiyi de bahane ederek canları katletmek... Öyle masumlaştırmayın. Uyumak deyince soruyor Sayın Bahçeli, 'Güneşin altında hepsi uyuyor. Ne kadar uyuyacaklar' diyor.

2020'DEKİ ÇALIŞMAYI HATIRLATTI: NE UYUTMA NE İTLAF! BÖYLE CANİCE BİR ÖNERİ YOK

Katletmek, öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz: Hepimiz burada, bu milletin oylarıyla geldik, görev yapıyoruz. 2020 yılında da bu sorun vardı. 2020 yılında tüm partiler oturduk, çalıştık ve elimizdeki bu hayvan haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik komisyon çalışması yapıldı. Bu kitap çok net. Bu kitabın içinde popülasyonun düşürülmesi için, sayının azaltılması için ne uyutma ne itlaf ne öldürme ne böyle canice bir öneri yok. Bunun altında AK Parti'nin de imzası var MHP'nin de imzası var. Üzerinde ortaklaştığımız metnin 101'inci sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması var. Diyor ki 'Yerel yönetimlerin parası yetmez. Gönüllülerin parası yetmez. Bir hayvan hakları fonu kuralım. Buraya vergilerden küçük kesintiler, at yarışından, milli piyangodan, Spor Toto'dan, lotodan küçük kesintiler, bağışlar bunun ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Gelin kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma, yeni bakımevleri inşa edelim. Bu sorun şu hızla çözülür.'

"BU KONUDA PARMAKLARINI KIPIRDATMADILAR"

2020'den bugüne ülkeyi yönetenler, bu konuda parmaklarını kıpırdatmadılar. 'Şimdi tasarruf genelgesi var. Belediyeler para harcamasın. İl müdürlükleri para harcamasın. Ne yapalım? 'Toplayalım, öldürelim.' Böyle bir yaklaşımın zaten sonuç vermesi de imkansız. Açık söyleyeyim: 1389 il/ilçe/büyükşehir belediyesinden 290'ında geçici bakım evi var. Geri kalanında yok. İnsanların köpeklerle en çok çatışma, en çok sorun yaşadıkları, köpeklerin insanları en çok tehdit ettiği alanlar zaten buraları. Orada zaten hiç kısırlaştırma yok, bir kişi alıp özel veterinere götürmediyse. Bir de oralara diğer yerlerden süpürülen hayvanlar var.

"BUNU YAPMAK KISIRLAŞTIRMAKTAN PAHALI"

Peki öneriniz ne? '30 gün alacağız, geçici bakımevinde tutacağız, sahiplenen olmazsa öldüreceğiz.' Kısırlaştırma dediğinde 10 gün bakımevinde kalıyor. Yani diyorsun ki 'Bütün köpekleri koyacak, bakımevi yapacağım. Kapasitesini de ihtiyacını üç katı yapacağım. Çünkü 10 gün kısırlaştırmada kalan hayvan, burada 30 gün kalacak. Üç kat kapasite lazım. Ondan sonra sahiplenmesini takip edeceğim. Eğer alınmadıysa öldüreceğim.' Bir eczacı olarak o ötenazi ilacının maliyetini de biliyorum, inanılmaz yüksek. Bunu yapmanın maliyeti kısırlaştırmaktan pahalı.

"BU SORUN SINIFSALDIR"

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım: Maliyet bahane edip önerdiğiniz sistem, eğer bu hayvanları hepimizin utancı Hayırsız Ada gibi, 30 gün yemek vermeyip bağırış çağırış, birbirlerini parçalatmayacaksanız maliyeti üç kata çıkıyor. Eğer ötenazi ilacı yerine çamaşır suyu enjekte edip altı saat bağırta bağırta öldürtmeyecekseniz maliyet iki katına çıkıyor. Toplam altı kat maliyet var. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada bir anlayış, bir tutum ve bir bilgisizlik yoksa bir inanılmaz vicdansızlık var.

Oysa geçmişimizle övünüyoruz. Yüzyıllar önce, Avrupa'dan gelen seyyahlar, Anadolu için ne yazdı? Bir köpeği incitmeyen insanlardan, azığını sokak hayvanıyla paylaşan Anadolu insanının ferasetinden bahsettiklerini ya da Evliya Çelebi'nin anlattıklarını övüne övüne anlatanlar hayvan hakları günlerinde; şimdi maliyeti bahane ediyorlarsa, nasıl Hayırsız Ada rezaletine bir kez daha niyetleniyor olabilirler? O yüzden buradan bütün paydaşlara sesleniyorum: Feda edilecek bir tek canımız yoktur. Ancak mutlaka ve mutlaka barınak sayılarını arttırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız. Hayvan hakları gönüllülerine, derneklerine; bu sorun yokmuş gibi davranamayız. Hepimiz biliyoruz, bu sorun vardır. Maalesef bu sorun sınıfsaldır. Bu sorun güvenlikli sitelerin bahçesinde, aracını çocuğunun evinin önünden bindirip okula bırakanların mahallesinde yoktur. O yüzden sorunu göreceğiz. Caniliğe, cinayete prim vermeden hep beraber çözeceğiz. Ben CHP'nin genel başkanı olarak elimi taşın altına koymaya hazırım. Elimizi uzatıyoruz."