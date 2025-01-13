TSK'nın Timsahları Göreve Hazır

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6 Nisan 1920

1- TSK'nın "timsah" lakaplı amfibileri hem karada hem denizde göreve hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görevli personel, su içinde karadaki kadar hızlı hareket edebildiği için "timsah" olarak da isimlendiriliyor

Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" ile ödüllendirildi

(Utku Şimşek??????/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünyada son 10 yıl, en sıcak yıllar olarak kayda geçti

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezine göre, ölçülen en sıcak yıl 2024, en sıcak ikinci yıl ise 2023 oldu

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Raporlar, bize sadece durumun vahametini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda harekete geçmemiz için çağrı yapıyor. Artık uluslararası işbirliğini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha kararlı adımlar atmak zorundayız"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Suriye'de işgalini sürdüren İsrail ordusu, başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına sokuldu

İsrail tankları, Hermon Dağları'nın kuzeydoğusundaki Beddua bölgesine girdi

İsrail işgalindeki bölgelerden el-Malika beldesi sakini Ebu Ahmed:

"Biz, köy halkı olarak onlara 'Kaybedeceksiniz ve bu topraklara bir daha ayak basmaya cesaret edemeyeceksiniz.' diyoruz"

(Ömer Koparan-Zeynep Katre Oran/Şam) (Grafikli-Fotoğraflı)

4- Humus'ta Esed rejiminin bombalayarak hayalet kente çevirdiği mahalleler görüntülendi

Halidiyye Mahallesi'nin 40 yıllık sakini Mazen Masri:

"Bu sokakta daha önce iş yerleri açıktı. 2011'de kriz başlayınca birçok insan yerinden oldu. Şimdi ise insanlar yeninden dönüp geçimlerini sağlamak için iş yerlerini onarmaya başladı"

Halidiyye sakinlerinden Muhammed İbrahim Ebu Yaser:

"(Rejimin yıkılmasının ardından) Yurt dışından çok sayıda kişi evine dönmeye başladı. Komşum Almanya'dan döndü. Oğlum Lübnan'dan geldi. Türkiye, Ürdün, Irak ve İdlib'den dönenler oldu"

(Ethem Emre Özcan-Enes Canlı-Ömer Koparan/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Ürün İhtisas Borsası işlemlerinde aracılı sistem başladı

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali:

"Ürün piyasası aracı kurumları, üretici ile yatırımcı arasında köprü oluşturarak işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlayacak"

"Genişleyecek yatırımcı tabanı ve artacak likidite ile üreticilerimize daha adil fiyatlarla işlem yapma fırsatı sunarken yatırımcılara da şeffaf ve organize bir yatırım ortamı sunmaya devam edeceğiz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

6- Balkan coğrafyasına geçen yıl 23,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Bölgeye dış satım geçen yıl yıllık bazda yüzde 17,2 artış gösterdi

Balkanlar'da geçen yıl en fazla ihracat 7 milyar 547 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

7- Los Angeles'taki yangınlar California'daki sigorta krizini de alevlendirdi

Yangınlar, ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerlerken toplam hasar ve ekonomik kayıpların 150 milyar doları bulabileceği, sigortalı kayıpların ise 20 milyar doları aşabileceği öngörülüyor

Yangınlardan önce sigorta şirketlerinin yüksek risk nedeniyle binlerce konut sigortasını yenilemediği bölgede birçok yangın mağduru, kayıplarını karşılayacak sigorta güvencesinden mahrum durumda bulunuyor

(Dilara Zengin- Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington/New York)

8- Balkanlar'dan İstanbul'a göç eden ailenin nüfus kütüğü mücadelesi sonuçlandı

Babalarının Balkan Savaşları'nda şehit olmasının ardından Üsküp'ten İstanbul'a göç eden Kolçinoğlu kardeşlerin farklı kütüklere yazılan nüfus bilgileri, çocukları ve torunlarının başvurusu üzerine neredeyse 100 yıl sonra aynı haneye kaydedildi

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Emrullah Özer, kardeşlerinden ayrı kütüğe yazılan Abdül Kolçinoğlu'nun mezarının açılarak DNA örneği alınması talebini, Türk tarihinin en hüzünlü ve travmatik savaşlarından olan Birinci Balkan Savaşı'nda şehit düşen İslam Bey'in, tüm dosyada kardeş oldukları anlaşılan yetimlerinin şahs-ı manevilerini incitecek mahiyette bulunduğu gerekçesiyle reddetti

(İrem Demir/İstanbul)

9- Omurilik felçli cam şekillendirme ustası, alevde hayallerini işliyor

Doğuştan omurilik felçli cam şekillendirme ustası Ali Rıza Ayaz, ateşte erittiği cam çubuklardan hayal ettiği nesneleri yapıyor, aynı zamanda bu sanata ilgi duyanlara eğitimler veriyor

Ayaz:

"Hayallerimi genişlettim, geliştirdim. Hayal ettiğim her şeyi cama dökebildim"

(Şeyma Güven??????/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Konservatuvar öğrencisi Cezmi, Icardi'ye benzetilmekten memnun

Bir konserdeki videosunu sosyal medyada paylaşınca Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye benzetilerek çok sayıda yorum ve beğeni alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Cezmi Armağan Kırlı, futbolcuyla tanışmak istiyor

Sosyal medyada "Eskişehirli Icardi" yorumları yapılan Kırlı:

"Sokakta bile çeviriyorlar, imza istiyorlar. Bana yan profilden baktıklarında Icardi'ye çok benzediğimi söylüyorlar. Kendisiyle de Neşet Ertaş'tan türkü söylemek isterim"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Milli halterciler, 2024'te 236 madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü:

"2024 yılında yıldız, genç, büyük ve paralimpik sporcularla Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplam 71 altın, 94 gümüş ve 71 de bronz olmak üzere 236 madalya kazandık"

"Los Angeles 2028'de hem erkeklerde hem kızlarda kürsüye çıkabilecek sporcularımız var"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- PORTRE - Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

"Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 13. yılında anılıyor

Türk futbolunda iz bırakan ve Fenerbahçe ile çıktığı 615 maçta 423 gol atan Lefter, ay-yıldızlı formayı da 50 kez giydi

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

13- Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için parkeye çıkıyor

Başantrenör Kazys Maksvytis:

"(İlk maçta 13 sayı geriden gelip kazanmaları) Bu geri dönüş karakteri, önümüzdeki lig ve Avrupa maçları için bize büyük sinyaller verdi. Her gün üzerine koyarak daha iyiye gideceğiz. İlk aşamada Chemnitz'i geçip son 16'ya kalıp oradan da adım adım ilerleyip, maç maç kazanarak gitmek bizim en büyük hedefimiz"

(Ahmet Bayram/Manisa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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