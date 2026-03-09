ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Köprü ve otoyollarda HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 585 milyon 906 bin 492 defa kullanıldı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk:

"Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği 'Tahıl Koridoru' rolünü bu sefer 'enerji ve gıda koridoru' oluşturma misyonunu yüklenerek küresel barışa ve gıda güvencesine öncülük edebilir"

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu:

"Karadeniz modelinden ilham alan 'Gıda ve Gübre Güvenli Geçiş Girişimi' kurgusunun hayata geçirilmesi teknik ve diplomatik açıdan mümkün görünmektedir"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Dünyadaki petrol talebinin yüzde 70'i stratejik boğazlardan taşınıyor

Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 70'i ve deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yüzde 90'ından fazlası, dünyanın farklı bölgelerindeki 7 stratejik dar geçit ve Güney Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'ndan geçiyor

Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan Malakka Boğazı ve Körfez petrolünü küresel pazarlara ulaştıran Hürmüz Boğazı, en fazla petrol sevkiyatının gerçekleştiği iki önemli boğaz olarak öne çıkıyor

Babu'l Mendeb Boğazı ve Süveyş Kanalı, Danimarka ve Türk Boğazları ile Panama Kanalı da dünya petrol ticaretinin ana rotaları arasında yer alıyor

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

4- Orta Doğu'daki gerilim Asya'nın enerji güvenliğini test ediyor

Uluslararası veri analitik şirketi Kpler'in Kıdemli Petrol Uzmanı Homayoun Falakshahi:

"Çin'in rezervleri Basra Körfezi'nden yaptığı ithalatı yaklaşık 170 gün karşılayabilecek düzeydeyken Japonya'nın 132, Güney Kore'nin yaklaşık 33, Hindistan'ın ise yalnızca 11 gün ithalatı karşılayabilecek rezervi bulunuyor"

S&P Global Energy Küresel Yakıtlar ve Rafinaj Başkanı Yardımcısı Dan Evans:

"Çatışma bölgesi dışında yer alan ancak Orta Doğu petrolünü işleyen günlük yaklaşık 42 milyon varil kapasiteli rafineriler de ham petrol tedarikine erişimde sorun yaşayabilir"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

5- Lisanssız elektrik üretiminde yeni kapasite "yerinde üretim" modelini güçlendiriyor

EPDK'nin kararıyla 2026 yılı için lisanssız elektrik üretimine ayrılan toplam kapasite yaklaşık 3,5 gigavata ulaştı

TEİAŞ tarafından iletim seviyesinden bağlanacak tesisler için 1500 megavat kapasite tanımlanırken dağıtım seviyesinde yaklaşık 2000 megavatlık alan yatırımcıya sunuldu

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

6- Yerli demir yolu test sistemi maliyetleri yüzde 50 düşürüyor

Makine mühendisi Suat Sayım:

"Biz, hem süreci kısalttığımız hem de test maliyetlerini büyük kısımda düşürdüğümüz için yerli üreticinin veya Devlet Demiryollarının ellerini güçlendiriyoruz. Bu sayede de son 4 yılda özellikle yerli bir özel yük vagonu üreticisinin satışlarını yüzde 400 artırdık"

"AR-GE hizmeti verdiğimiz Türkiye'deki yerli vagon üreticileri, artık şu anda Avrupa'da fiyat belirler hale geldi"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 662,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi

Şubat ayında Birleşik Krallık'a 1 milyar 115,4 milyon dolarlık, İtalya'ya 1 milyar 12,3 milyon dolarlık, ABD'ye 994,7 milyon dolarlık, Fransa'ya 861,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- İstanbul'da şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

İstanbul'da şubat ayındaki azot dioksit konsantrasyonu ortalaması 17 istasyonda metreküp başına 44,1 mikrogram, Şubat 2025'te ise 40,4 mikrogram ölçüldü

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"17 istasyonda verilerin yüzde 75 ve üzerinde olduğunu gördük. Geçen yılın şubat ayına göre bu yıl şubat ayında yaklaşık yüzde 9 artış var. Aynı zamanda bu şubat ile ocak ayına da baktık. Ocak ayıyla karşılaştırdığımızda, hava kirliliği değerlerinde yüzde 11 artış olduğunu görüyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Yeditepe'nin en yükseğinde bir selatin eser: Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına inşa edilen cami, Mimar Sinan'ın ışık kullanımı ve mekan kurgusundaki ustalığını yansıtan önemli selatin camilerinden biri olarak öne çıkıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Belkıs Doğan:

"Sur içerisinde İstanbul'un yeditepesi olarak bilinen tepelerin en yükseğine inşa edilen caminin, bu yönüyle her cepheden baktığınızda İstanbul silüetine tam manasıyla hakim olduğunu söyleyebiliriz. Cami Mimar Sinan'ın ustalık eserine götüren önemli yapılardan biridir"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Ciğer taplaması

Zengin mutfak kültürüne sahip Bitlis'te düğün, bayram ve özel günlerde hazırlanan coğrafi işaret tescilli ciğer taplaması, geçmişten bugüne ulaşan lezzetler arasında yer alıyor

(Şener Toktaş-Özkan Bilgin/Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bolama aşı

Dileklerin kabul olması için pişirilen ve çocuklar başta olmak üzere daha çok komşulara ikram edilen bolama aşı, yörede paylaşma kültürünün önemli bir parçası olarak görülüyor

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Yapay zeka tarımda yatırım kararlarını şekillendiriyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Aydoğan:

"Önümüzdeki dönemde makine parkında niceliksel artıştan ziyade niteliksel bir dönüşüm göreceğiz. Tarım, veriye dayalı ve yüksek teknoloji üretim modeline doğru eviriliyor"

"Yapay zeka uygulamaları sulama sistemlerinde suyun daha verimli kullanılmasına, zararlılarla mücadelede daha hızlı ve doğru karar alınmasına da katkı sağlıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

12- Körfez'de artan askeri gerilim kruvaziyer turizmi ve ulaşım sektörünü olumsuz etkiledi

Amerikalı kruvaziyer turizmi uzmanı Stewart Chiron:

"Körfez Bölgesi'ndeki mevcut sezon fiilen sona ermiş durumda. Bölgedeki çatışmanın gelecek sezon üzerindeki etkileri büyük ölçüde mevcut durumun ne kadar hızlı çözüleceğine bağlı olacaktır"

"Etkilenen kruvaziyer şirketleri, gelecek sezon daha güvenli destinasyonlara yönelmeyi ve rezervasyonlarını garanti altına almak amacıyla gelecek sezonu iptal etmeyi de değerlendirebilir"

(Yunus Türk/İstanbul)

13- Galatasaray, Avrupa'da 339. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 338 müsabakada 120 galibiyet, 128 mağlubiyet yaşadı

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

14- Galatasaray, İngiliz takımlarına son 5 maçta büyük üstünlük kurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Liverpool'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı 26 maçta 6 galibiyet ve 9 beraberlik alırken 11 kez mağlup oldu

Liverpool ile yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan "Cimbom", sadece 1 yenilgi yaşadı

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı

(Emrah Oktay/İstanbul)

15- Judoda olimpiyat madalyası hedefi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:

"Amacımız, hem altyapımızı hem de olimpik kadromuzu bir arada tutarak inşallah 2028'de hasret kaldığımız o madalyayı almak"

"Bu yıl için hedefimiz nisan ayındaki Avrupa şampiyonası ve ekim ayındaki dünya şampiyonası"

(Sinan Özmüş/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

