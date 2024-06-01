Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyeleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyeleri Gözaltına Alındı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyeleri Gözaltına Alındı

İstanbul'da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, sendika başkanı Eren Edebali, taban maaş ve güvenceli çalışma koşulları taleplerinin arkasında olduklarını belirtti. Öğretmenler, Türkiye Özel Okullar Derneği önünde yürüyüş yaparak taleplerini dile getirdi. Gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılması için sendikanın Ankara'daki üyeleri de oturma eylemi başlattı. Sendika yetkilileri, taban maaş mücadelesini sürdüreceklerini ve öğretmenlik mesleğinin itibarını savunacaklarını vurguladı.

01.06.2024 23:23
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(ANKARA) – İstanbul'da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri sendikası üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, sendika başkanı Eren Edebali, "Gözaltılar bizi yıldıramayacak. Biz buradan bir kez daha patron derneklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz, talebimizin arkasındayız. Öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyoruz" dedi.

Taban maaş ve güvenceli çalışma koşulları talebini tekrarlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, Taksim'de bir araya gelerek, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) önüne yürüdü. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapan öğretmenler, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sendika üyesi öğretmenlerin serbest bırakılması için sendikanın Ankara'daki üyeleri de Meclis Parkı'nda oturma eylemi başlattı.

"Taban maaş talebimizin arkasındayız"

Öğretmenlerin durumuna ilişkin açıklama yapan ve "Öğretmenlik mesleğinin itibarını savunuyoruz" diyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, şöyle konuştu:

"Vatan Emniyet Müdürlüğü önündeyiz. Arkadaşlarımız bugün Türkiye Özel Okullar Derneği önünde gözaltına alındı. Hepsinin morali iyi. İfadeleri alınıyor. Birazdan hastaneye götürülüp, oradan serbest bırakılacaklar. Taban maaş mücadelemiz devam ediyor. Gözaltılar bizi yıldıramayacak. Biz buradan bir kez daha patron derneklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz; talebimizin arkasındayız. Öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyoruz. Bunun mutlaka çözülmesi gerektiğini, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda taban maaş hakkımızın olması gerektiğini kararlı bir şekilde ifade ediyoruz. Eğitim nöbetlerimiz il il yayılacak. Öğretmenlik mesleğinin itibarını savunuyoruz. Arkadaşlarımızı birazdan alıp, mücadele alanlarına geri döneceğiz."

"Arkadaşlarımız şiddete ve baskıya maruz kaldı"

Gözaltına alınan eğitim emekçilerinin serbest bırakılması için Ankara'da Meclis'in yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinden de açıklama geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Başkanı Mahmut Yıldırım, "Bugün arkadaşlarımız İstanbul'da taban maaş talebini dile getirmek ve TÖZOK'u protesto için toplandı. Ama şiddete ve baskıya maruz kaldı. Bizler bu baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Taban maaş mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Ankara'da Meclis Parkı'nda olmaya ve nöbet tutmaya devam edeceğiz. Herkesi davet ediyoruz. Taban maaşı mutlaka geri alacağız" dedi.

Gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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