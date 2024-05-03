Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesini Değerlendirdi: "Türkiye Demokrasisi Açısından Önemli Bir Kilometre Taşı"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesine ilişkin; "Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan ile konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Özel, görüşmede İstanbul Milletvekili büyükelçi Namık Tan'ın kendisine eşlik etmesiyle ilgili olarak da, "Bir büyükelçiyi görevlendirme önerisi kendi deneyim ve taktirleri ile Sayın Ahmet Necdet Sezer'in doğrudan bana teklifiyle olmuştur" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP genel merkezinde görüştü. DEM Parti heyetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer karşıladı. Heyette Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz de yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"DEM PARTİ SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEK VE TEBRİK ETMEK ÜZERE ZİYARETTE BULUNDULAR"

"Bugün DEM Parti'nin çok değerli Eş Genel Başkanları seçim sonrası yaptığımız telefon görüşmesinde konuştuğumuz üzere bizi seçim sonuçlarını değerlendirmek ve tebrik etmek üzere ziyaretlerde bulundular. Ziyaretlerinde etraflıca seçim sonuçlarını değerlendirdik. Şüphesiz tüm siyasetçilerin ve tüm siyasi partilerin seçim sonuçlarından yapacakları değerlendirmeler ve buna yönelik olarak ortaya koyacakları yeni siyaset için, seçmenin deyim yerindeyse yazdığı mektuptaki mesajları doğru okuması önemlidir. Bu anlamda her yerel seçim sonuçları, genel seçime etkileri, Türkiye demokrasisi, Türkiye demokrasisinde yaşadığımız sorunlar, krizler ve içinde bulunduğumuz hafta bolca konuşulan gündemler, Sayın Meclis Başkanımızın her iki partiye ve diğer partilere gerçekleştirdiği ziyaretler. Dün Sayın Cumhurbaşkanı ile benim gerçekleştirdiğim görüşme. Bunların üzerinde fikir alışverişi yapma, karşılıklı görüş alışverişi yapma, değerlendirmelerde bulunma fırsatını yakaladık. Ben Sayın Eş Genel Başkanlara yapmış oldukları ziyaret için çok teşekkür ediyorum."

Yerel seçimlerden başarı ile ayrılan DEM Partili belediye başkanlarını kutlayan Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu nazik ziyaret için teşekkür ederken DEM Parti'nin seçimleri kazanan belediye başkanlarını hem tebrik ediyorum, hem çalışmalarında başarılar diliyorum. Hem de geçmiş yerel seçimlerden sonra Türkiye demokrasisi önemli bir yara almıştı kayyum atamaları ile. Bu seçimde önce Van'daki durum ortaya çıktı. Orada çok önemli bir dayanışma sergilendi, toplumun tüm kesimleri tarafından. İkinciye mazbata verme gibi bir ayıptan, yanlıştan dönüldü. Şu ana kadar da herhangi bir kayyum uygulamasının yaşanmamış olmasından ihtiyatlı bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."

"SİYASETÇİLERİN EL SIKIŞMADIĞI DÖNEMLERİN SONU DEMOKRASİ AÇISINDAN HEP FELAKET OLMUŞTUR"

Özel, bir soru üzerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel şunları söyledi:

"Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesiyle birlikte olabilecek en iyi şekilde çözümlenmiş oldu. Burada artık dönüp de tekrar bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Nezaketli de bir davranış olmaz. Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan ile konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi açısından hep felaket olmuştur. 1977 ile 80 arası iktidar ile ana muhalefetin el sıkışmadığı ve konuşmadığı bir dönemdi. Türkiye'de de ana muhalefet ile iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleri ile konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar ve tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz. Siz de takip edeceksiniz."

NAMIK TAN'IN, BİR BÜYÜKELÇİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ SAYIN AHMET NECDET SEZER'İN DOĞRUDAN BANA TEKLİFİYLE OLMUŞTUR

Özel, Erdoğan görüşmesine CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın da katılması ve deprem bakanlığı önerisine ilişkin sorulara da şöyle yanıt verdi:

"Namık Tan ile ilgili merakı giderelim. Şöyle ifade edeyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret etmeden önce seçilmiş son tarafsız Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'e bir ziyarette bulundum. Ziyaretim hem kendisinin bana nazik kutlama mesajına teşekkür etmek içindi, hem de bir Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmeden önce kendisinin önerilerini almak ve bazı sorularıma kendisinden yardım istemek üzereydi. Kendisini uyarısı bana şöyle oldu. Cumhurbaşkanlığının özel kaleminin ve protokol müdürlüğünün bir büyükelçi olduğunu, onun için benim de partimde bulunan büyükelçilerden birini görevlendirmek suretiyle bu protokol akışını, randevulaşmayı ve devamını özel kalemimizle koordineli bir büyükelçinin götürmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Ben de partimizde görev yapan ve şu anda İstanbul Milletvekilimiz olan Namık Tan'ı bu konuda görevlendirdim. Kendisi de Cumhurbaşkanlığı Protokol Başkanı ve Özel Kalem Müdürü'yle dünkü görüşmenin detaylarını görüştüler. Heyet teşekkülü sırasında da kendi mesleki deneyimleri ve birikimleri gereğince görüşmeyi takip etmek ve gerekli notları tutmak üzere de Namık Tan'ı heyette bulundurduk. Kendileri de önce Sayın Elitaş, Sayın Cumhurbaşkanına eşlik ediyordu. Not tutma noktasında ilerleyen süreçte Sayın Cumhurbaşkanının daveti üzerine Özel Kalem Müdürü de eşlik etti ve böylece iki büyükelçinin görüşme ile ilgili not tuttukları süreci hep birlikte yaşamış olduk. İsim tercihini elbette ben yaptım. Milletvekili grubumuzdaki tek büyükelçidir kendisi. Ama bir büyükelçiyi görevlendirme önerisi kendi deneyim ve taktirleri ile Sayın Ahmet Necdet Sezer'in doğrudan bana teklifiyle olmuştur."

"DEPREM BAKANLIĞINI ÖNERDİM"

"Deprem bakanlığını önemsiyorum. Şöyle ifade edeyim. Biraz önce Sayın Eş Genel Başkanlara da bu konuda düşüncemi söyledim. Türkiye'de herkes kendine göre bir beka sorunu tarifi yapıyor. Kimi CHP'yi beka sorunu görüyor, kimi bir siyasi partinin bir belediyeyi kazanmasını bir beka sorunu görüyor. Kimi bir başkasında beka sorunu görüyor ama Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından bir tanesi hazırlıksızlık yakalanılacak olan İstanbul depremidir. İstanbul depreminde milyonlarca kişi ölebilir. İstanbul depreminin yaşandığında eğer tam hazır değilsek Türkiye ekonomisi çöker. Türkiye'nin ayrıca finans dünyası ile irtibatı kesilir. Türkiye'nin bazı şirketlerinin yöneticilerini ve o şirketlerin yönetim merkezlerini kaybederiz. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısı ortadan kalkabilir. O şehre insani yardım ulaştırmak da imkansız hale gelebilir. Bu mesele ne iktidarın tek başına bir meselesidir. Ne o kenti yöneten belediyenin tek başına çözebileceği bir meseledir. Ne de muhalefete muhalefet alanı tanıyacak bir durumdur. Bu meselenin kendisi ülke için bir beka sorunudur. Bunun için de Sayın Erdoğan'a bir deprem üzerine, ismi doğrudan deprem bakanlığı olarak konur mu, yoksa doğal afetlerle mücadele ve depreme hazırlık bakanlığı mı olur ama bir bakanlık kurmasını önerdim. Dahasını önerdim, Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etmesi durumunda ben partimden bir bakan yardımcısını görevlendireceğimi ve depreme meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın, siyasetin kısır tartışmalarının dışına çıkarmanın, bir beka sorununu el birliği ile ortadan kaldırmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti, not aldı ve not aldırdı. Ancak bu konuda biliyorsunuz, Anayasa gereği yeni bakanlıklar kurulması kendi yetkisindedir. Kendi uhdesindedir. Nasıl bir adım atacağını bilmiyorum. Kurulmasını önemserim. Partimizden talep olduğu taktirde deprem bakanlığına bir bakan yardımcısı vermeyi de siyasi açıdan değil insani açıdan, vicdani açıdan ve o gün pişman olmamak için almamız gerekli bir sorumluluk olarak görürüm."

"ATATÜRK'E VE SAYIN ERDOĞAN'A SAYGISIZCA İFADENİN DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARI TARAFINDAN SARF EDİLDİĞİ NOKTASINDAKİ YANLIŞ İLETİŞİM DÜZELTİLDİ"

DEM Partili bir belediyede Atatürk, Erdoğan ve bayrağa yönelik sarf edildiği bildirilen sözleri de yorumlayan Özel, "Olaylar yaşandığında da diyalog halindeydik. Birincisi bir Atatürk'e ve Sayın Erdoğan'a saygısızca ifadenin DEM Parti Eş Başkanları tarafından sarf edildiği noktasındaki yanlış iletişim kendileri tarafından düzeltildi. Ardından kolluk güçlerinin yapmış olduğu soruşturma ve kovuşturma aşamasında da netleşti. DEM Parti'nin seçilmiş başkanları değildi onu söyleyenler. İkinci husus da bayrak konusu. O konuda ben her iki Sayın Eş Başkanın yapmış olduğu açıklamaları DEM'in kurumsal tavrı olarak görüyoruz ve o noktada da yapmış oldukları açıklamalarda hem bayrağa, hem Atatürk resmine, simgelere ve sembollere karşı bir hürmetsizlik ve saygısızlıklarının olmadıklarına ilişkin açıklamalarını son derece önemli, yerinde ve yeterli buluyorum" dedi.