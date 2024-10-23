Özgür Özel, Diyarbakır'da... "Chp Yedi Bölgeden Aldığı Destekle Türkiye'nin Bütün Mağdur ve Mazlumlarını İktidar Yapacak"

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(DİYARBAKIR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da yaptığı esnaf ziyaretinin ardından bölgede CHP'ye olan ilginin arttığını belirterek, "CHP olarak biz buraya siyasi çıkar odaklı değil, gerçekten toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere geldik. Son derece yapıcı bir yerden hükümeti samimiyete davet ediyoruz. CHP, Türkiye'nin birinci partisi şu anda. Yedi bölgede il ve büyükşehir belediyesi olan, yedi bölgede il düzeyinde belediyesi olan tek parti CHP. İleride yedi bölgeden aldığı destekle sadece partisini değil, Türkiye'nin bütün mağdur ve mazlumlarını iktidar yapacak" dedi.

CHP Genel Başkanı altı günde altı ile yapacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında, dün akşam Diyarbakır'a geldi. Özel, Diyarbakır temasları kapsamında, bugün Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Özel, ziyareti yapcağı caddeye otobüsle girdi. Özel, halkı Kürtçe bir şarkıyla selamladı. Otobüsten Kardeş Türküler'in "Ez kevok im" (Ben Güvercinim) şarkısı çaldı. Vatandaşların zafer işareti yaparak selamladığı CHP Lideri Özel, otobüsten indi, vatandaşlardan biri Özel'in boynuna Amedspor atkısı taktı. Otobüs camından Özel'e leblebi ve şeker ikram edildi. Özel otobüsten indikten sonra, otobüsten "Sizler 'Ser sera, ser çava (Başım gözüm üstüne)'diyerek Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bağrınıza bastınız" anonsu yapıldı.

Esnaf ziyaretinin kalan kısmına yürüyerek devam eden Özel, birçok dükkana girerek vatandaşla selamlaştı. Esnaf, Özel'e kahve, şeker, ciğer ve çay ikram etti.

" Tahir Elçi'yi rahmet ve minnetle anıyorum"

Özel'e eşlik edenler arasında 2015 yılında suikaste uğrayan eski Diyabakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi de yer aldı. Özel, Tahir Elçi'nin katledildiği yer olan Dört Ayaklı Minare'ye karanfil bıraktı ve ardından şunları söyledi:

"Çok duygusal bir anda ve çok duygusal bir yerdeyiz. Bir yanımızda Sayın Türkan Elçi ve onun hayat arkadaşı Tahir Elçi, bir yanımızda Sezgin Tanrıkulu. Kendisi baro başkanıyken baroda birlikte çalıştıkları Tahir Elçi, o anda burada Diyarbakır Baro Başkanı sıfatıyla, Diyarbakır için, kent için ve Diyarbakırlılar için bir basın açıklaması yaparken katledilmişti. Bütün süreci Türkan Hanım ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından CHP örgütleri ve tüm sivil toplum kuruluşları takip etti. Ancak biliyorsunuz olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik bütün beklentiler boş çıktı. Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tahir Elçi'nin hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun şahsında Diyarbakır'da kardeşlik için hukukun üstünlüğü için eşitlik için mücadele ederken hayatını kaybetmiş olan herkesi ve Tahir Elçi'yi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum."

"CHP'ye olan ilginin kat be kat artmış olduğunu memnuniyetle görüyorum"

Özel, esnaf ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Lideri Özel, "Esnaf ziyareti yaptınız vatandaşın ilgisi nasıldı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Diyarbakır'ın ilgisi her misafire çok yüksektir. Burası hem kadim bir medeniyet hem misafirperverlikte, ev sahipliğinde zaten kimse Diyarbakır'ın eline su dökemez. Ama bu sefer CHP'ye olan ilginin kat be kat artmış olduğunu memnuniyetle görüyorum. Bunun için ilin milletvekiline, ilin milletvekili kabul ettiğimiz, biraz önce de birlikte eşinin katledildiği yere çiçek koyduğumuz Sayın Türkan Elçi'ye, il başkanmıza, ilçe başkanlarımıza, teşekkür ediyoruz. Diyarbakır, CHP'yi bağrına basıyor, bu çok önemli. Bunun tabii çok farklı sebepleri var. Ancak CHP olarak biz buraya çıkar odaklı, siyasi çıkar odaklı değil, gerçekten buraya toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere yani oy kazanmak, oy toplamak maksadıyla değil, Türkiye'nin şu anda seçim gündemi yokken ve çok kolay şekilde, çok popülist politikalarla bugün iktidar ne diyorsa tam tersini söyleyerek oy toplanabilecek, tırnak içinde söylüyorum görece verimli bir alan varken, biz son derece yapıcı bir yerden hükümeti samimiyete davet ediyoruz.

"CHP yedi bölgeden aldığı destekle Türkiye'nin bütün mağdur ve mazlumlarını iktidar yapacak"

Burada gördüğümüz, sokaklarda aynı kaygılar var. CHP'nin yaklaşımının inanılmaz destek gördüğünü görüyoruz. Bunu takip etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. CHP, Türkiye'nin birinci partisi şu anda. Yedi bölgede -il ve büyükşehir belediyesi olan- yedi bölgede il düzeyinde belediyesi olan tek parti CHP. Bir zamanlar, 'Sivas'ın doğusuna gidemez' denilen partinin yedi bölgede belediyeleri var. İleride yedi bölgeden aldığı destekle sadece partisini değil, Türkiye'nin bütün mağdur ve mazlumlarını iktidar yapacak."

"Bu insanların demokratik temsil sorunları var"

Özel, "Kürt sorunun çözümü için Türkiye halkına en somut mesajınız ne olacak" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Bir meselenin sorun olup olmadığına otokratik düzenlerde ülkeyi yönetenler karar verir. Demokratik düzenlerde sorunun sahibi karar verir. Bugün maalesef Erdoğan da Bahçeli de 'Kürt sorunu yoktur' diyorlar. Oysa ki Diyarbakır'a gelince görüyorsunuz ki Kürt sorunu vardır. Kürtlerin en başta demokratik katılım sorunu vardır. Bizim memleketlerimizde belediye başkanı seçilebilirken bu memleketin son seçilmiş belediye başkanı, 2019 seçiminde Selçuk Mızraklı, halkın doktoru, beş yıldır cezaevinde tutuluyor. Bu sürece de kayyım niyetiyle başladılar. Van'da mazbatayı ikinciye vereceklerdi. Birinci parti olmanın da gücüyle orada kararlı bir duruş gösterdik. Hakkari'de kayyum atadılar, ona itirazı hep beraber yükselttik. Bu ülkenin, bu insanların bir kere demokratik temsil sorunları var. Özgürlüklerle ilgili, hak ihlalleriyle ilgili sorunları var. Bir de elbette en yakıcı şekilde hissettikleri yoksulluk sorunu var. Hepsinin çözümü toplumsal barıştan, Türkiye'nin 86 milyon olarak kucaklaşmasından ve ileriye doğru bir hamle yapmasından geçiyor, birbiriyle uğraşmasından değil.

"Kürtlerin bir toprak talebi yok. Bizimle birlikte eşit vatandaş olma talebi var"

Biz bu anlamda 'Kürt sorunu yoktur' demiyoruz, Kürtler, 'Sorunlarımız çözüldü' diyene kadar vardır. Ayrıca ben dün de söyledim, 'Ben size devlet vaat ediyorum' diye. Kürtlerin bir ayrılma talebi yok, bir toprak talebi yok. Kürtlerin bu devletin sahibi olma, bizimle birlikte eşit vatandaş olma talebi var. Benim Manisa'daki bazı komşum olan Türklerin eşit vatandaşlıkla ilgili bir sıkıntıları yok ama bu bölgedeki insanların aldıkları hizmet, seçtiklerine hürmet, kendilerinin demokratik haklarını kullanma noktasındaki yaklaşımlar açısından baktığınızda ciddi sorunları var. O yüzden herkes kendini eşit ve mutlu hissedene kadar bu sorun çözülsün diye elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

"Bu insanları kullanarak Tayyip Erdoğan için bir hazırlık yapıyorlarsa bir adım ileri atamazlar"

Özel, son olarak "Bu süreçten artık geri dönüş yok mu" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

"Neyi tarif ettiklerini bilmediğimiz için geri dönüşü var mı yok mu bilmem. Eğer Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Ama Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa, bu kadar samimi duygularını bu insanların kullanarak Tayyip Erdoğan için bir hazırlık yapıyorlarsa orada da bir adım ileri atamazlar."