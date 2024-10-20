Özgür Özel'in Doğu ve Güneydoğu Gezisi… Sezgin Tanrıkulu: "Chp İktidara Geldiğinde Türkiye'nin Kürt Meselesini Çözer Algımızı Topluma Anlatacağız"

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Haber: Ahmet Ün

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Doğu ve Güneydoğu'da 6 kenti ziyaretine ilişkin hazırlıklar sürüyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gezinin Türkiye'de çözüm sürecinin konuşulduğu bir dönemde yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Önemli bir gezi. Gezinin zamanı da önemli bir hale geldi. CHP iktidara geldiğinde Türkiye'nin Kürt meselesini çözer algımızı topluma anlatacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret edecek. Özel'in ziyaretine ilişkin hazırlıklar sürerken, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özel'in bölge ziyaretinin Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin tartışıldığı bir dönemde olmasının önemli olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, Özel'in toplumun tüm kesimiyle bir araya geleceğini aktardı.

"Öncelikle bütün hemşehrilerimi, dostlarımı, havalimanında Genel Başkanımızı karşılamaya davet ediyorum" diyen Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız 5 gününü bölgede geçirecek. Bölgenin önemli illerini gezecek. Habur Sınır Kapısı'na mutlaka uğrayacak. Sınır bölgesindeki bütün yerleşim yerlerini ziyaret edecek. Valilere, belediye eş bakanlarını ziyaret edecek. Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşüp, esnafla bir araya gelecek. Toplumun bütün kesimiyle buluşup, onların dertlerini dinleyecek, taleplerini alıp ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımını da anlatmaya özen gösterecek. Önemli bir gezi. Gezinin zamanı da önemli bir hale geldi. Çünkü 1 Ekim'den itibaren Türkiye'nin Kürt meselesi yeniden konuşulmaya başlandı. Buradaki halkın bir beklentisi ve heyecanı var. Türkiye'de Kürt meselesinin konuşulduğu her zaman yurttaşlarımızı heyecanlandırır, umuda sevk edecek bir beklenti yaratır. Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin bu meselesiyle ilgili olarak, parlamentoda çözüm odaklı birçok çalışma yaptı. O çalışmalar aslında meselenin yöntem olarak nasıl çözüleceği konusunda önemli bir veri tabanını sağlıyor. Bunun üzerinden duygudan ortaklaşmak, beklentileri karşılamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorunu çözebileceği konusunda yurttaşlarımızda geniş bir algı yaratmak konusunda ne gerekiyorsa onları yapacağız. 5 gün boyunca bölgede toplumun bütün kesimiyle buluşacağız. Sadece bu geziyle kalmayacak, bundan sonra bölgenin diğer illeriyle ve Türkiye'nin değişik yerlerindeki toplumun tüm kesimiyle buluşup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımlarını anlatmaya ve ortaklaşabileceğimiz talepleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikasına dönüştürmek için de çaba göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi önyargısız bir biçimde Türkiye'nin Kürt meselesini çatışmadan, silahtan, şiddetten, terörden arındırmış bir biçimde, bu tehditlerden uzaklaştırılmış bir biçimde parlamentoda çözülmesinden yanadır. Bunun için üzerine düşen ne varsa parlamento çatısı altında yapacaktır."

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret...

Özel'in, Doğu ve Güneydoğu'ya yapacağı ziyaret öncesi, Edirne'de tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geleceğini hatırlatan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız daha önce kararlaştırdığı ancak gerçekleştiremediği Edirne'de Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı ile pazartesi günü buluşacak. Ben de o ziyarette olacağım. Genel Başkanımız, 3 ay önce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini söylemişti. Fakat talihsiz gelişmeler olduğu kendi sağlığı bakımından. Şimdi gecikmiş ziyareti yapacak. Ziyaretin, bölge gezisi öncesi olması hem Selahattin Demirtaş ile yapacağı toplantının çıktıları hem de bölgeden alacağı nabız, beklenti, yeni politikamızın hazırlığını yapacaktır."

Özel'in ziyaretinde CHP'nin Kürt sorununun çözümüne yönelik yaklaşımlarının da tartışılacağını söyleyen Tanrıkulu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beklentiler boşa çıkmayacak, yurttaşlarımız emin olabilir"

"Yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında da 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmasını sürdürüyor. Dolasıyla olası bir erken seçimde veya normal seçimde Türkiye'yi yönetecek parti, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'yi yönetecek partinin, Türkiye'nin en temel meseleleri konusunda toplumda o meseleleri çözebileceği konusunda toplumda o meseleleri çözeceği konusunda bir algı yaratması lazım. CHP iktidara geldiğinde Türkiye'nin Kürt meselesini çözer algımızı topluma anlatacağız. Böyle bir beklenti var. Bu beklenti de tabii ki yurttaşlarımıza bir heyecan yaratıyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 yıllık süre boyunca Türkiye'nin Kürt meselesini kendi siyasetine uygun bir biçimde ele aldı ve kendi siyasi rantı bitince süreçleri heba etti. Bunun maliyeti, bölge insanı ve Türkiye bakımında çok ağır oldu. O süreçlerden sonra daha kötü süreçler yaşadık. 2015'ten bu yana bölgede yaşanan hak ihlalleri, seçilmişlerin hapse atılması, belediyelere kayyum atanması, yaşanan çatışma ortamını, ölümleri kimse unutmadı. Bütün bunlar bozulan çözüm sürecinin ardından çok ağır bir şekilde yaşandı. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu meseleye siyasi rant uğruna bakmış olması, CHP'nin ise Türkiye'nin bu meselesini siyasi gündemi dışında çözme konusundaki iradesi halkta beklenti yapmış durumda. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin lideri, bölgede üst üste 5 gün kalmadı. Günü birlik gelip, gittiler. Ama bölgenin önemli 3 büyükşehrini, önemli sınır kentlerini gezecek olması tabii ki haklı bir beklenti yaratıyor. Bu beklentiler boşa çıkmayacak, yurttaşlarımız emin olabilir. Genel Başkanımızın ne dediğini, kimlerle temas ettiğini dikkatlice takip etsinler."