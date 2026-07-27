Özgür Özel: Siyaset Seçilmişlerle Yapılır - Son Dakika
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Özgür Özel: Siyaset Seçilmişlerle Yapılır

Özgür Özel: Siyaset Seçilmişlerle Yapılır
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin atanmışlar tarafından yönetildiğini vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin seçilmişler değil, atanmışlar tarafından yönetildiğine dikkati çekerek, "Siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı. Özel, 24 Temmuz'da kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na tesliminin ardından YENİ Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında oy birliğiyle genel başkan seçilmesi hakkındaki soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu yeni bir başlangıç. Sonuçta çok zorlu günlerden, çok zorlu süreçlerden geçtik. Geçmişe dönük çok değerlendirme yaptım. Yani değişim kurultayının sonucu Türkiye'de, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapan bir yönetim çıkmıştı. AK Parti'yi de ikinci parti yapmıştı. Bu iki seçimin mağlupları bir araya geldiler. Bu vakitten sonra da anlaşılıyor ki ellerindeki kamu gücünü kullananlar bu konuda bize CHP çatısı altında huzur vermiyorlar. O konuda hukuki süreçleri takip etmeye devam ediyoruz. Yeni başlangıcın kaçınılmaz olduğunu görünce ayrılarak partimizi kurduk.

"SİYASİ KURULUŞ ANADOLU VE TRAKYA'DA GERÇEKLEŞECEK"

Ama siyaseten artık millet sırtımızdan itti bizi. İki ay geçti. Bu iki ay boyunca 22 il gezdim. Bizi YENİ Parti sürecine millet sırtımızdan itti. Yani partiyi millet kurdu. Biz CHP'li siyasetçiler olarak orada sonuna kadar hukuki mücadele verdik. Devamını da getiriyorduk. Ama millet 'Yeter artık' dedi. Bir yerden sonra bu milletin iktidar umutlarını kırmak da mümkün değildi. O yüzden millet adına, milletin 91 vekili ilk adımı attık. Yani teknik kuruluşu tamamladık. Ama siyasi kuruluş şu anda Anadolu'da ve Trakya'da gerçekleşecek önümüzdeki iki ay boyunca."

"SİYASET SEÇİLMİŞLERLE YAPILIR"

Özgür Özel, "CHP ile ilişkileriniz bundan sonra nasıl olur?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak şu anda CHP, seçilmemişler tarafından yönetiliyor. Eğer CHP'de seçilmiş bir yönetim olsa o bizim eski partimizdi ama bizim partimiz şu anki CHP değil, şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Ama onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Zaten siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi, pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz.Türkiye'nin dört bir yanından tutulan ilçe binalarının, il binalarının, hatta belde binalarının fotoğrafları geliyor. Mütevazı fotoğraflar. Mesela Hatay'da iki konteynerden bir ilçe binası fotoğrafı geliyor. Beldelerden geliyor, haberler geliyor.

"DÖRT BİR YANDAN TEBRİK TELEFONLARI GELİYOR"

Siyasi yelpazenin dört bir yanından tebrik ve destek telefonları geliyor. Şimdi ismini vermeyeyim ama şöyle söyleyeyim belki sonra sürpriz haberi sizle yaparız. Mesela biraz önce Özal'ın sağ kolu Faruk Saydam ile Manisa'da kurucu il başkanı, sonra milletvekili Demirel'in sağ kolu Sümer Oral Maliye Bakanı, ikisi aradılar. Aynı şekilde, yurdun dört bir yanından siyasetçiler, vatandaşlar arayıp desteklerini bildiriyorlar. Böyle siyasi yelpazenin her yanından bir sahiplenme var. Gençler bizden önde gidiyorlar. Daha parti kurulurken inanılmaz istekliler. O açıdan biz de umutluyuz. Kolay bir yol değil tabii. Maddi zorlukların, lojistik zorlukların olduğu bir süreç. Kolay değil, 107 yıllık bir partiden ayrılmak ve yeni bir parti kurmak. Ama bu partinin de sonuçta eskisi yok, herkes yeni. O da başka bir avantaj sağlıyor kapsayıcılık açısından. Umutluyuz, heyecanlıyız, iyi olacağını görüyoruz. Gelen haberler iyi geliyor. İlk değerlendirme olarak bunları söyleyebilirim."

YÖNETİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Özel, "YENİ Parti yönetiminin belirlenmesinde dikkat ettiğiniz şeyler neler oldu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Birincisi bu bir teknik kuruluş. Yani sadece milletvekilleri idaresine geçtik. Esas iki-üç ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak. Bu süreçte teşkilatlanmayla ilgili, örgütlenmeyle ilgili iki şey hariç; yani yurt içi, yurt dışı örgütlenmeler hariç diğer genel başkan yardımcılıkları değişti. Önceki arkadaşlarımızla da konuşarak genç arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız göreve geldiler kuruluş aşamasında. Geçmiş süreçte haksız yere de çok saldırı altında olan, haklarında birtakım olumsuz haberler yapılan arkadaşlardan hiçbirisi yer almadı. Ancak burada şunun altını kalın çizgilerle çizmek isterim: Tamamı kendi isteğiyle yer almadı. Dediler ki 'Bu süreçte YENİ Parti'de yeni yüzlere ve yeni bir enerjiye ihtiyaç var. Biz bir adım geri duruyoruz. Biz var gücümüzle arkasındayız.' Hatta kurucu oldular partide. Ama yönetim kademelerinde görev almadılar. Bizim partimizde arkadaşlarımız kurucu. Biz böyle iftiralarla arkadaşlarımızı teslim etmiş değiliz. Ama kendileri YENİ Parti'nin kuruluş aşamasında diğer arkadaşlarımıza alan açmak için böyle bir istekte bulundular. Biz de onu uygun gördük."

Kaynak: ANKA

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