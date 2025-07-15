Özel'den Erdoğan'a "süreç" çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak - Son Dakika
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Özel'den Erdoğan'a "süreç" çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak

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Özel\'den Erdoğan\'a "süreç" çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak
15.07.2025 11:56
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Özel\'den Erdoğan\'a "süreç" çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak
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CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine CHP'nin destek vermek için şartını açıkladı. Özel, ''12 arkadaşımız kent uzlaşı nedeniyle hapiste. Onlar Öcalan ile yurt uzlaşı yaptılar. Bizimkiler hapiste kalmaya devam edecek. Sen ilk önce kent uzlaşısında belediye meclislerinde yer alan arkadaşları dışarı çıkaracaksın. Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İlk andan itibaren 15 Temmuz gecesi darbenin karşısında durduklarını belirten CHP lideri Özel, "Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Darbeyi kim yapıyor, niye yapıyor hiç önemi yok. Millete karşı yapıyor" dedi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek şartını açıklayan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz" çıkıyla ilgili de konuştu.

"15 TEMMUZ'DA MECLİS'E SAHİP ÇIKALIM DEDİK"

15 Temmuz darbe girişimiyle sözlerine başlayan Özel, "O gün Meclis kapalıydı. 1 gün önce geç saatlere kadar çalıştı Meclis. Akşam üstü 17.00 gibi Meclis'ten ayrıldım. Benim burada ailem yok misafirhanede kalıyorum. Misafirhaneye giderken çok alçaktan birkaç uçak geçti. Reuters'in muhabirini gördüm köprüyü kapatmışlar haberininiz var mı dedi. Ben o gece grubumuza Genel Merkez'de toplanalım diye SMS attım. Orada kısa bir değerlendirme yaptık. Bütün darbelerin bir hedefi vardır, sembol mekanları hedef alırlar. 'Meclis'i kuşatacaklardır, Meclis'e sahip çıkalım' dedik. Meclis'e geldik. Genel Başkanlarımız uçaktaydı, ona ulaşamıyorduk. 3 parti vardık ama HDP de Ankara'da olmadıklarını, bildiriye destek vereceklerini söylediler. Konuşmada, 100 yıllık partiyiz, millet ne görev verirse onu yapıyoruz. Millet bize ana muhalefet görevi verdi. Seçilmiş parlamentonun, yöneticilerin, hükümetin, demokrasinin arkasındayız; darbenin karşısındayız dedim. Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Darbeyi kim yapıyor, niye yapıyor hiç önemi yok. Millete karşı yapıyor." ifadelerini kullandı.

"KAMUDAN TEMİZLENMEDEN BU İŞ BİTMEZ"

FETÖ ile mücadeleye değinen Özel, "FETÖ böyle büyüdü, çok sinsi bir örgüt. Her yere sızan, giren bir örgüt. FETÖ ile mücadelede şunu kabul etmek lazım; emniyette, yargıda çok sayıda bağlantılı kişi uzaklaştırıldı. İş, siyasetçilere gelince durdu. Darbenin siyasi ayağına gelince, en üst düzeyde siyasetçilerin akrabaları aklanınca bu iş yarım kaldı. Bundan sonra gelecek iktidarın FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidip, kamudan temizlenmeden bu iş bitmez. Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ'ye karşı dirayetli bir tutum sergilemiştir ama etrafındakilerin yönlendirmesiyle 19 Mart darbesini talimatlandırıyorsa; bu sistem denge-denetlemeyi ortadan kaldırdığı için sonuca ulaşmamıştır. Bir AK Partili tanıdığınız varsa kendinizi kurtardınız. Devlette o enfeksiyon devam ediyor." dedi.

ERDOĞAN'IN "AK PARTİ, MHP, DEM BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok konuşulan "AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz" sözlerine de değinen Özel, "Cumhurbaşkanı üçümüz varız diyor. Sonra yer yerinden oynadı. Erdoğan'ın oyu düşmüş 29'a. Meydanlar 19 Mart darbesine karşı direniyor. Ahlaki, psikolojik, çoğunluk enerjisi CHP'de. Her zaman geçmişte de kalabalık meydanlar için memurları topla getir, bu gücünü de kaybetti. Şimdi bir tarafta İstanbul'da 100 bin kişi ayakta, haftasonu Bayburt'ta 25 bin kişi ayakta. Dönüyor diyor ki, 'Yeni bir oyun kurdum, ben, MHP, DEM'le beraberim. Biz kalabalığız korkmayın' kendi kitlesine bu mesajı veriyor. Acziyet toplantısıdır. Siyaseten sefil duruma düştüğü için büyük bir acziyet içinde. İnsan utanır. Sayın Pervin Buldan 'Siyasi ittifak yok, süreçle ilgili görüşüyoruz' diyor." şeklinde konuştu.

"KAYYUM ATADIĞIN BELEDİYELERİ GERİ VERECEKSİN, SONRA MÜSPET KATKI YAPILACAK"

Özel sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

12 arkadaşımız kent uzlaşı nedeniyle hapiste. Onlar Abdullah Öcalan ile yurt uzlaşı yaptılar. Bizimkiler hapiste kalmaya devam edecek. Sen ilk önce kent uzlaşısında belediye meclislerinde yer alan arkadaşları dışarı çıkaracaksın. Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra müspet katkı yapılacak.

MECLİS'TEKİ KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Komisyonla ilgili Sayın Kurtulmuş görüş sordu. Komisyonu böyle olacak diye dayatırsa yanlış yapar. Bir makulde anlaşalım, onun üzerinde yol yürüyelim. İyi niyetle giderken adını, sanını, sayısını belirlemişse bu iş yürümez. Türkiye demokratikleşsin; terör sorunu demokratik adımlar atılarak çözülür. Sırf CHP'yi dışarıda tutmak için Erdoğan olur olmaz işler yapılmaya kalkılırsa sessiz kalmayız. Konforlu siyaset kalmadı. Türkiye'nin birinci partisiyle muhatap olan, bunu bilecek.

MANAVGAT'TAKİ RÜŞVET: "KUMPASMIŞ. BEN ADAMIN SAHTEKAR OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM AMA..."

CHP olarak o baklava kutusunu alan CHP'nin belediye meclis üyesiydi. Vaktiyle onu aday yaptığımız için utanç içindeyiz. Onun adaylaşmasında süreci yöneten eski ve yeni Manavgat üyelerimizi askıya aldık. Rüşveti alan ve 2 kişiyi attık. Aldığı rüşvet kompozisyonmuş. Alkol kaçakçılığı yapıyormuş. Bunu eğitip donatmışlar ve baklava kutusunu beklemek üzere belediyeye yollamışlar. Bunu çalışmışlar, getirmişler, koymuşlar. Kumpasmış. Ben adamın sahtekar, suçlu olduğunu kabul ediyorum ama devamında o kişi toplam 6 belediye meclis üyemizin adını verdi. Belediye AK Parti'ye geçsin diye 6'sının ismini veriyor. Baklavacı pazar gecesi, ertesi gün belediye CHP'den AK Parti'ye geçsin diye istifasını geri alarak, CHP'nin sayısını AK Parti lehine değiştirmeye çalıştı. Bu kumpası görelim."

Özgür Özel, Politika, Türkiye, Kayyum, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'den Erdoğan'a 'süreç' çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • murat özdemir:
    Şart sunacak durumda değilsin zavallı özgür 5 4 Yanıtla
  • zeki:
    YAVŞAK EDİTÖR 5 3 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Bu süreçte chp ve diğer muhalefet partilerini dikkate almadan, anayasa ve yasa değişikliği yapıp direkt referendumla halka sorulmalı. Yoksa bunlar destek vermek için hırsızlarını hapisten çıkarmaya çalışırlar. Aracı olmadan direk halk karar versin anayasa değişikliğine ve terörsüz türkiye ye. 0 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    bak hep eleştiririm fskat bu sefer haklı ortada kent uzlaşısı kalmadıysa selehattin çıkacaksa diğerleride çıkmalı 1 0 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Bu süreçte chp yi adam yerine koymamak lazım. 0 1 Yanıtla
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