Özgür Özel ve Ümit Özdağ Mitingde Buluşuyor - Son Dakika
Özgür Özel ve Ümit Özdağ Mitingde Buluşuyor

14.09.2025 00:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ ile mitingde bir araya gelecek. Miting, vesayet karşıtı.

6 Nisan 1920

1- ?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, partisinin "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitingine katılacak.

(Ankara/12.00/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile görüşecek ve Ortak Eylem Planı'nın imzalanması programına katılacak.

(Suriye)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Doha)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşılaşacak. Final öncesi organizasyondaki üçüncülük maçında ise Yunanistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.

(Riga/17.00/21.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/17.00/Gaziantep/İstanbul/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Bandırmaspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Balıkesir/Iğdır/16.00/Diyarbakır/19.00)

4- Nesine 3. Lig 1, 2 ve 4. Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanacak.

5- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş mücadelesinde Spor Toto, İtalya'nın Raimond Sassari ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta, Ortahisar Belediyespor- Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı- Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Muğla/Eskişehir/17.00)

7- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in üçüncü haftasına Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor maçıyla devam edilecek.

(Trabzon/15.00)

8- Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de sona erecek.

(Liverpool)

***

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ümit Özdağ, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Suriye, ankara, Güncel, Dünya, Tarım, Spor, Son Dakika

