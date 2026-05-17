Patronunu Öldüren Muhasebeciye Ağırlaştırılmış Müebbet ve 10 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patronunu Öldüren Muhasebeciye Ağırlaştırılmış Müebbet ve 10 Yıl Hapis

Patronunu Öldüren Muhasebeciye Ağırlaştırılmış Müebbet ve 10 Yıl Hapis
17.05.2026 10:03  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da muhasebeci Halil Kağan Oğuz, patronu Mustafa Ekşi'yi boğazını keserek öldürüp çek, senet ve altınlarını aldı. Mahkeme, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Ekşi'nin, Oğuz'u babasının ricasıyla işe aldığı ve cinayetten 6 ay önce ona özel sağlık sigortası yaptırdığı belirtildi. Olayda 38 milyon liralık çekin kayıp olduğu iddia edilirken, sanık pişman olduğunu söyledi.

BURSA'da patronu Mustafa Ekşi'yi (41) boğazını keserek öldürüp, çek, senet ve altınlarını alan muhasebeci Halil Kağan Oğuz (32), 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekşi'nin, Oğuz'u, olaydan 10 ay önce yanına gelip, oğlunun bir yerde çalışmadığını belirterek, iş vermesini istediği babası İ.O.'nun ricasıyla işe aldığı, cinayetten 6 ay önce de hem kendisi hem de katili için özel sağlık sigortası yaptırdığı belirtildi.

Olay, 6 Temmuz 2023'te Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi, kullandığı 16 KM 015 plakalı otomobilde, muhasebecisi Halil Kağan Oğuz'un saldırısına uğradı. Arka koltukta oturan Oğuz'un, boğazını kesip sırtından 2 kez bıçakladığı Ekşi hayatını kaybetti. Araçtaki çek, senet ve ziynet eşyalarını alan Oğuz, Mudanya'daki sevgilisinin evine gitti. Daha sonra oto tamircisi olan arkadaşı S.Ş.'nin yanına gidip, çek, senet ve eşyalarını bırakan Halil Kağan Oğuz, cinayetten 1 gün sonra polise teslim oldu. İfadesinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklandı.

PANİK YAPTIĞI İÇİN ÇEK VE SENETLERİ ALMIŞ

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Halil Kağan Oğuz, suçunu itiraf edip pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Olay gününü anlatan Oğuz, "Patronumun kullandığı otomobille Kent Meydanı'na geldik. Yolculuk sırasında Mustafa, tahsilatında sıkıntı yaşadığımız çekleri çıkartıp, hesaplamaya başladı. Şirkette bulunan senetlerle ilgilendiğim için bana dönerek sinirli bir halde, 'Biz bu araçları neden sattık' diyerek bağırmaya başladı. Sonra da otomobilden inmemi söyledi. Ben de indim. Bir süre sonra tekrar bindiğimde, arka koltukta oturmamı istedi. Öfke problemi olan Mustafa, bana bu kez, 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit edip, otomobilin gizli bölümünde sakladığı silahını doğrultunca, ben de araçta yerde olan bıçağı alıp, sağ omzuna sapladım. Boğazından kan geldiğini görünce bıçağın boynuna isabet ettiğini fark ettim. Sonra ortada kalmaması için otomobilde bulunan çek, senet ve ziynet eşyaları ile cep telefonunu aldım. Bunu panik halinde olduğum için yaptığımı düşünüyorum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra bir taksiye binerek, önce sevgilimin evine gidip kanlı kıyafetlerimi değiştirdim. Ardından oto tamirhanesi bulunan bir arkadaşımın iş yerine giderek, elimdeki çek, senet ve altınları arkadaşıma teslim ettim. Ardından da polise teslim oldum" dedi.

38 MİLYON LİRALIK ÇEK KAYIP

Mustafa Ekşi'nin eşi Melike Ekşi'nin sadece 5 milyon lira değerinde 15 senet ile ziynet eşyasını geri alabildiğini, 38 milyon liralık 90 çekin hala kayıp olduğunu belirtmesi üzerine suç vasfı değişti. Kayıp çekler ile ilgili iddialar, deliller ve tanık ifadeleri sonrası Oğuz, 'Silahla nitelikli yağma' ve 'Nitelikli kasten öldürme' ile suçlandı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanığın, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'SANIK VE YAKINLARININ HAKSIZ ZENGİNLEŞME KAYNAĞI OLMUŞTUR'

Davanın karar duruşması Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Melike Ekşi'nin avukatı Figen Şahin Sarıbal, "Sanıkların cebir ve şiddetle gerektiği takdirde silah kullanmak üzere yağma suçunu gerçekleştirmek için önceden suç işlemek üzere anlaştıkları somut olayda, sanığın babası İ.O'nun, oğlunun işlediği cinayetten elde edilen ve kanlı birer delil olan çekleri 'istihbarat' adı altında bankalarda sorgulatması, suçun işlenişinden veya en azından sonuçlarından haberdar olduğunu, yağma eyleminin semerelerinden faydalanma iradesi taşıdığını göstermektedir. Sanığın babasının, oğlunun maktulü öldürdüğü gün ve saatlerde maktulün çekini elinde bulundurması ve bunu üçüncü kişiler aracılığıyla bankaya sordurması, suça iştirak veya delilleri yok etme/gizleme suçlarının ötesinde, yağma suçunun tamamlanmasına yönelik bir organizasyonun varlığına delalet etmektedir. Sanık Halil Kağan Oğuz'un maktulü katlettikten sonra maktule ait cep telefonu da dahil, yüklü miktardaki nakit, altın ve çekleri gasbetmesi, sadece maktulün ailesini maddi ve manevi bir yıkıma uğratmamış, aynı zamanda sanık ve yakın çevresi için haksız bir zenginleşme kaynağına dönüşmüştür. Dosya kapsamındaki iddialar ve yapılan tespitler, sanığın ailesinin ve sevgilisi B.B.'nin olaydan sonraki süreçte, sahip oldukları meşru gelir kaynaklarıyla açıklanamayacak düzeyde bir mali refaha ulaştıklarını, son model lüks araçlar satın aldıklarını ve yeni iş yerleri açtıklarını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'KARŞIMIZDA ACIMASIZ BİR İNFAZ ORGANİZASYONU BULUNMAKTADIR'

Avukat Sarıbal, "Sanığın maktulü öldürerek elde ettiği 'kanlı servet', yakınları tarafından sistemli bir şekilde aklanmaya çalışılmaktadır. Sanığın sevgilisi B.B.'nin, sanığın yönlendirmesiyle sahte araç alım-satım mesajları oluşturması, suçun işleniş sürecindeki soğukkanlı planlamanın bir parçasıdır. Kaldı ki, mahkemenizde bulunan, sanığın el yazısı olduğu ve bir bankaya gönderildiği iddia edilen ödeme talimatı da B.B. tarafından katılan müvekkil Melike Ekşi'ye teslim edilmiştir. Huzurdaki davada da sanığın eylemi, maktulün yaşam hakkını elinden alarak malvarlığını gasbetme üzerine kurulu, planlı ve organize bir suç şebekesi görüntüsü vermektedir. Sanığın babasının çekleri sorgulatması, sevgilisinin suç öncesi ve sonrası yardımları, sanığın maktule ait 1 milyon TL'den fazla parayı önceden buharlaştırmış olması bir bütün olarak değerlendirildiğinde; karşımızda münferit bir cinayet değil, ekonomik çıkar amaçlı, acımasız bir infaz organizasyonu bulunmaktadır. Bu nedenle, sanık hakkında nitelikli kasten öldürme suçunun yanı sıra, silahlı yağma suçundan da hiçbir takdiri indirim uygulanmaksızın, eylemin ağırlığına uygun şekilde en üst hadden ceza tayini hukuki bir zorunluluktur. Mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

'MAKTUL ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ İÇİN OLAY GELİŞTİ, PİŞMANIM'

Yağma kastıyla hareket etmediğini ifade eden sanık Halil Kağan Oğuz ise "Olay ani bir şekilde gelişti, maktul olay sırasında bana küfrettiği için ve öldüreceğini söylediğinden dolayı böyle bir eylemi gerçekleştirdim. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği tutuklu sanığın cezasında 'nefsi müdafaa', 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi' uygulamadı.

KATİLİNE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMIŞ

Öte yandan Mustafa Ekşi'nin, Halil Kağan Oğuz'u, olaydan yaklaşık 10 ay önce yanına gelip, oğlunun bir yerde çalışmadığını belirterek, iş vermesini istediği babası İ.O.'nun ricasıyla işe aldığı, cinayetten 6 ay önce de hem kendisi hem de katili için özel sağlık sigortası yaptırdığı öğrenildi.

Oğlu cezaevinde tutukluyken, Mustafa Ekşi'ye ait 750 bin liralık kayıp çeki, İnegöl ilçesinde ticaret yaptığı kişiye sorgulatan İ.O. hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patronunu Öldüren Muhasebeciye Ağırlaştırılmış Müebbet ve 10 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü Osimhen’in surat ifadesini görenler anlam veremedi Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi
Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
09:06
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
08:33
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası
"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
08:21
“Süper El Nino“ geliyor Türkiye için korkutan senaryo
"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
07:08
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
05:50
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
05:47
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
02:56
Nijerya’da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
02:49
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision’u Bulgaristan kazandı
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı
01:48
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
01:42
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 10:08:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Patronunu Öldüren Muhasebeciye Ağırlaştırılmış Müebbet ve 10 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.