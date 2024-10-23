Pezeşkiyan: Dolar silah olamaz - Son Dakika
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Pezeşkiyan: Dolar silah olamaz

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS Zirvesi'nde ABD'nin doları silah olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

23.10.2024 20:13
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- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD'nin doları bir silah olarak kullanmasına izin verilmemeli"

KAZAN - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncısı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "ABD'nin bağımsız ülkeleri kontrol etmek için doları bir silah ve yaptırım aracı olarak kullanmasına izin verilmemeli. Bu konuda BRICS üyesi ülkeler ortak hareket edebilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncısı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu. BRICS'in bölgesel gelişmeler karşısında daha fazla rol alması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "İsrail ordusu Gazze'den tamamen geri çekilmeli ve Lübnan'ı da kapsayacak ateşkes ilan edilmelidir. Bölgeye insani yardımlar ulaştırılarak, Filistinli ve Lübnanlı mültecilerin yerleşim yerlerine dönmeleri sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

BRICS'in önemine ve dünya siyasetinde alacağı role değinen Pezeşkiyan, ABD yönetiminin başını çektiği tek kutuplu dünya sistemine karşı bağımsız ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, "BRICS'e üye ülkelerin ekonomik ve ticari iş birliğinin arttırılması konusunda daha hızlı hareket etmeleri gerekiyor. ABD'nin bağımsız ülkeleri kontrol etmek için doları bir silah ve yaptırım aracı olarak kullanmasına izin verilmemeli. Bu konuda BRICS üyesi ülkeler ortak hareket edebilir" şeklinde konuştu.

"Doların egemenliği sona ermeli"

Uluslararası ticarette dolar egemenliğinin sona erdirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, BRICS'in doların gücünü zayıflatacak ve ulusal para birimlerini devreye koyacak bir kuruluş olarak ön plana çıkabileceğini söyledi. Pezeşkiyan, "BRICS üyesi ülkelerin enerji, gıda ve diğer malların en büyük üreticileri ve tüketicileri olmaları, ayrıca önemli ulaşım ve transit hatlarına sahip olmaları, ulusal para birimlerinin kullanımını kolaylaştırmaktadır" dedi.

BRICS bünyesinde kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Gelişmiş kuzey ülkeleri, elde ettikleri teknolojik gelişmeleri güney ülkeleri ile paylaşmıyor. Bu nedenle tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılarak ortak yatırımlarla yeni teknolojilere ulaşmak için adımlar atılmalıdır. Ayrıca yeni üyeler kabul edilerek, BRICS kapsamında sermaye artırımı sağlanmalı ve üye ülkelerin altyapı çalışmalarına destek verilmelidir" ifadelerini kullandı.

BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu. 2011 yılında ise Güney Afrika birliğe katıldı. Bu yıl 1 Ocak'ta Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya gruba tam üye oldu.

Pezeşkiyan: Dolar silah olamaz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pezeşkiyan: Dolar silah olamaz - Son Dakika

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