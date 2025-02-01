Philadelphia'da Uçak Düşmesi

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- ABD'de 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü

PHILADELPHIA - ABD'de 6 kişiyi taşıyan Learjet 55 tipi bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düştü. Uçak'ta bulunanların akıbetinin henüz bilinmediği belirtilirken, kaza mahallinde çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin başkenti Washington D.C yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, ABD bir uçak kazasına daha saha sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06'da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra, 487 metre yükseklikte radardan kayboldu. Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede yangınlara neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçakta bulunan 6 kişinin akıbetinin henüz bilinmediğini açıklayan yetkililer, kaza mahallinde çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.