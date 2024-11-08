Plan ve Bütçe Komisyonu... Gökan Zeybek: "Esenyurt, İstanbul'da ve Türkiye'de 'Kent Suçları Müzesi' Olacak Kadar Önemli Bir Yapıdır"

Güncel

(TBMM)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasına ilişkin "Esenyurt meselesinin üzerinde çok duracağız. Esenyurt, İstanbul'da ve Türkiye'de 'kent suçları müzesi' olacak kadar, bir dönem bir siyasal iktidarın siyasetin finansmanını merkezine koyacak kadar önemli bir yapıdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürüyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

" Hatay'da bugüne kadar teslim edilen konut sayısı 26 bin. Yüzde 10. 20 ayın sonunda geldiğimiz rakam bu. 2023 yılı 22 Şubat'ta yaptığınız ilk ihalede neydi maliyetler, 1 milyon 400 bin TL 3 artı 1 konut maliyeti. Şimdi maliyetler kaça çıktı. 4 milyon TL'ye bütçeniz ne 219 milyar. Bu rakamlarla söz konusu binaların bitirilmeyeceği çok açık. Topluma gerçeği söylemek gerekiyor. Yüksek maliyetlerden kaynaklanan üretim daralmalarının temel sebebi siz değilsiniz ama sizin de oluşan enflasyon nedeniyle istediğiniz yatırımı yapmama dolaysısıyla Hazine'ye gidip ek kaynak alma şansınız da yok. Çünkü enflasyonu aşağıya çekmek için yanlış politikayı 18 aydır Türkiye'ye dayatan bir yönetim anlayışı hala o günden bugüne enflasyonu 38'den aldı 48'e getirdi ama ülkedeki deprem yardımlarının tamamını durdurdu.

"Konut sorununu çözebilmeniz için lazım olan süre 10 yıl"

Adıyaman'a, Malatya'ya, Maraş'a bu bütçe rakamlarıyla sizin depremden mağdur olmuş insanların konut sorununu çözebilmeniz için lazım olan süre 10 yıl. Yıl sonunda 200 bin rakamını verdiniz. Şimdi bir kurnazlık yapıyorsunuz diyorsunuz ki, 'Yıl sonuna kadar 200 bin konut ve iş yeri vereceğiz.' Burada çıkın deyin ki, 'Ülkedeki yüksek enflasyonun sebebi ben değilim. Oluşan yüksek maliyetlerden dolayı bütçe hedeflerimi tutturamıyorum' deyin. O zaman biz de diyelim ki ülke ekonomik olarak yanlış yönetiliyor.

"Sizin döneminizde daha bu dönem İliç'te 9 insanımız öldü"

Sizin döneminizde daha bu dönem İliç'te 9 insanımız öldü. Balıkların ölümüne üzüldünüz de 9 insanın ölümüne üzülme konusunda bir tek cümle söylemek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda neden aklınıza gelmedi. Üstelik siz ÇED raporunda imzası olan bakansınız. İzmit Körfezi'nin temizlenmesiyle ilgili proje geliştirdiniz, bakanlık buraya kaynak ayırdı. İzmir Körfezi'nin eleştirdiğiniz körfezle ilgili bütçe rakamlarının içinde ne var. Buradaki temel sorun şu, limanları istediğiniz firmaya veriyorsunuz. Limanlarınızı yandaşlara tek tek dağıtıyorsunuz. Limanların yarattığı kirliliğin bedelini limanları işletenlere kesmiyorsunuz.

"Sormak istiyorum ne oldu 'İlk Evim Projesi"

Sarıyer'deki askeri alanları imara açtınız, ne elde ettiniz orada. Tuzla'yı Maltepe'yi açtınız. Bir şirkete veriyorsunuz 5 milyar TL kaynak şirketin cebine gidiyor. Sormak istiyorum ne oldu 'İlk Evim Projesi' kaç yıldı? Sizin bakanlık döneminde başladı 5 yıl önce, 10 bin kişiye evi olmayanlara konut verecektiniz. Hem de faizsiz. Ne oldu? Tek cümle etmediniz. Yüksek maliyetler yüzünden insanlar inim inim inliyorlar. Tuzla'da TOKİ mağdurlarının sorunu sizin sorununuz değil mi? Yani Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ konutlarını sabit fiyatla yapıyor. Yurttaşlara 300- 700 bin TL'ye 10 yıl vadeyle teslim ediyor. Sizin TOKİ konutları hala yarım yamalak bekliyor.

Gelelim Esenyurt'ta, sayın Bakan 'KOP'ları başka yerlere aktaracağız' dedi. Esenyurt'ta iki mahalle var. Bu iki mahallede 80 bin insan yaşıyor. Okul sayısı sıfır, kreş sayısı sıfır. Sağlık tesisi sayısı sıfır, aile hekimliği merkezi sıfır. Çünkü buradaki donat alanlarını imara açtığınız için, burada imara açtığınız donatı alanlarına yasa dışı 30 katlı imar veren belediye başkanlarına göz yumduğunuz için. KOP'lar ve DOP'lar da bölgenin dışına götürüldüğünde... Bu mahallede 80 bin kişi var. Çocukları, yaşlıları ne yapacaksınız?

"Esenyurt meselesinin altında yatan Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk, rant ve kent suçlarının olduğu bir ilçe olmasıdır"

Bu Esenyurt meselesinin altında yatan Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk, rant ve kent suçlarının olduğu bir ilçe olmasıdır. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Esenyurt'un plan nüfusu ne 500 bin. Nüfus ne şu anda? 1 milyon 400 bin. Bu nüfusa lazım olan donatı var mı? Yok. Başka ne var.

Esenyurt'ta TOKİ mağdurları 30 bin aile daire almış, olmayan katlarda daire satılmış ya da o binaların çoğu tamamlanmamış. 150 binden fazla insanı ilgilendiren bir konu ile ilgili, kaynak bütçe, ödenek ya da başka bir çözüm getirdiniz mi? 'Esenler'de 50 bin konut yapacağım' diyorsunuz. Madem ki buralarda mağdur olmuş insanlar var. Bu insanların mağduriyetinin gidermek için Esenler'deki askeri alan imara açılırken neden bunu plan içerisinde değerlendirmediniz? Çünkü burada sizin de elinizi kolunuzu bağlayan kimi uygulamalar.

"Esenyurt, İstanbul'da ve Türkiye'de 'kent suçları müzesi' olacak kadar önemli bir yapıdır"

Esenyurt'ta 9 gün önce belediye başkanımız gözaltına alındı, tutuklandı. Bir siyasetin hesabını siyaset görür. Siyasetin gördüğü hesabı millet görür. Milletin gördüğü hesabı siz yargı yoluyla düzeltmenin araçları içerisindeniz. Bir itiraz dilekçesi veriyoruz. Her ne kadar şüphelinin üzerine atılı suçlarla ilgili belge ve bilgiye ulaşılmasa da her ne kadar Esenyurt Belediyesi tarafında yapılan festivalde, atılan sloganların başkanla ilişkisi olmasa da tutukluluğun devamına karar veriliyor. Nasıl bir hukuk bu ya? İçinizde avukatlar var. Belgeler gerçek değil, iddialar gerçek değil. Esenyurt meselesinin üzerinde de çok duracağız. Esenyurt, İstanbul'da ve Türkiye'de 'kent suçları müzesi' olacak kadar, bir dönem bir siyasal iktidarın siyasetin finansmanını merkezine koyacak kadar önemli bir yapıdır.

Gidin Esenyurt'a, Esenyurt'a ait olmayan bir araziye bir belediye binası yapılmış altında otopark, çarşılar yanında da Esenyurt Üniversitesi binası var. Kat karşılığı yapılmış. Esenyurt Üniversitesi binasının kime ait olduğunu başkan çok iyi biliyor. Küçücük bir belediye binası, devasa binası. Ne yaptınız? Ne işlem yaptınız. Kamu mallarını korumak adına buralara ne işlem yaptınız? Geldiğimiz noktada, hukuki süreçle karşı karşıyız bunu sıkı takip edeceğiz ama Esenyurt meselesini sadece bir soruşturma ya da belediye başkanı iddiasıyla görevden alınan değil, aynı zamanda Esenyurt'ta yaratılmış olan bu kente ilişkin bütün imar suçlarının gizlenmesine dönük ve gelecekteki tamamlanmış, yarım kalmış işlerin tamamlanmasına ilişkin bir uygulamadır."